Cum eşti furat în Paris fără îţi dai seama, hoţii au fost filmaţi. „Nu semna, te păcălesc”. VIDEO
Un nou caz de înșelăciune petrecut în Paris readuce în atenție o metodă de fraudă tot mai răspândită în marile orașe europene, dar și în România. O situație surprinsă și filmată în spațiul public arată cum o tentativă de păcălire a unui trecător a fost întreruptă de un alt bărbat care l-a avertizat clar: „Nu semna, te păcălesc”. Metoda, deși aparent inofensivă, este folosită frecvent pentru a obține bani de la persoane neavizate.
Metoda de înșelăciune surprinsă în capitala Franței
Într-un incident petrecut la Paris, un bărbat a fost la un pas de a deveni victima unei escrocherii, după ce a fost abordat în spațiul public pentru a semna o listă aparent legată de o cauză caritabilă. Situația a fost întreruptă de intervenția unui alt trecător, care i-a atras atenția că este vorba despre o înșelătorie.
Astfel de metode nu sunt noi și, potrivit relatărilor din mediul online, sunt întâlnite tot mai des în marile orașe europene, inclusiv în România, unde escrocii profită de bunăvoința oamenilor și de aparența unor acțiuni umanitare.
Schema cu „asociații pentru persoane cu dizabilități”, tot mai întâlnită în Europa
Metoda folosită în astfel de cazuri se bazează pe o strategie simplă, dar eficientă. Persoanele implicate pretind că fac parte dintr-o organizație care susține persoane surdo-mute sau alte cauze sociale și solicită trecătorilor să semneze o listă.
În realitate, acea listă include nu doar semnătura, ci și alte date și, mai ales, o rubrică unde este solicitată o sumă de bani. Mulți oameni nu observă aceste detalii la început și completează formularul crezând că este vorba doar despre o acțiune de susținere simbolică.
O situație similară a fost relatată și de un utilizator pe platforma Reddit, care a povestit în detaliu cum a fost abordat într-un centru comercial. Acesta a descris cum a fost întâmpinat de o persoană care îi gesticula și îi indica o listă, pe care era afișat un presupus logo al unei asociații pentru persoane surdo-mute.
„Salut. Azi mă plimbam liniștit prin mall când din senin îmi apare în fața o gagică drăguță în tricou alb care îmi gesticulează spre o listă. Mă uit pe ea, văd un logo al unei presupuse asociații pentru surdo-muți. Fata mi-a trimis și un pupic prin atingerea buzelor și apoi spre mine. Așadar, mă uit pe listă, văd semnătura, oraș (pe care le-am și scris crezând inițial că doar strânge semnături) și abia la final o căsuță cu suma donată”, a povestit acesta.
Momentul în care victima realizează că este o schemă
Potrivit aceleiași relatări, situația a devenit suspectă abia în momentul în care a observat că există o sumă minimă impusă pentru „donație”.
„Era deja prea târziu ca să dau înapoi și să nu par penibil, așa că mă uit în buzunar. 50 de lei toți banii. Îi fac semn pe degete cu 3 (zeci de lei). Îmi arată pe foaia aia undeva scris ‘min 50 de lei’. Văzând că ezit, îmi dă rest 20 de lei și la final îmi mai trimite un ‘pupic’”, a mai scris utilizatorul.
Acesta a adăugat ulterior că pe listă existau deja alte semnături și chiar sume mai mari, unele ajungând la 100 de lei, ceea ce a făcut situația și mai confuză pentru el.
Reacții din mediul online
Comentariile utilizatorilor au variat de la avertismente până la remarci ironice sau critici dure. Unii au subliniat că metoda este veche și bine cunoscută în mai multe orașe europene.
„Ai luat țeapă, dar să vezi când nu le dai nimic, încep să vorbească 🙂 Ce minuni face Domnul… of, of, of”, a scris un utilizator.
Alt comentariu a fost chiar mai direct:
„Bro, e atât de vechi scam-ul ăsta încât trebuia să fie în Filantropica. Plus că se practică (de români) în zeci de orașe europene. Mă mir că încă pică în plasă românii acasă. Sorry, but rookie mistake.”
Au existat însă și relatări similare din România, unde utilizatorii au povestit experiențe aproape identice în centre comerciale, cu diferența că în unele cazuri presiunea asupra „donatorilor” a fost și mai mare.
O metodă de fraudă bazată pe emoție și presiune socială
Specialiștii în securitate și fraude atrag atenția că astfel de escrocherii se bazează în special pe manipularea emoțiilor. Persoanele implicate folosesc empatia, gesturi prietenoase și aparența unei cauze caritabile pentru a reduce vigilența victimelor.
De multe ori, scopul real este deturnarea banilor, nu susținerea unei organizații reale. Tocmai de aceea, autoritățile recomandă prudență în cazul solicitărilor de donații făcute în spații publice, mai ales atunci când există presiune pentru semnare sau plată imediată.