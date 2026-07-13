Cum elimini reclamele de pe Android TV. Metodele care îți fac televizorul mai curat și mai rapid
Dacă ai un televizor cu Android TV sau Google TV, probabil ai observat că ecranul principal este din ce în ce mai aglomerat. Pe lângă aplicațiile instalate, sistemul afișează recomandări pentru filme, seriale și jocuri, dar și conținut sponsorizat care ocupă o parte importantă din interfață.
Deși Google nu oferă o opțiune care să elimine complet reclamele de pe toate televizoarele, există mai multe metode prin care poți reduce semnificativ conținutul promoțional sau chiar îl poți elimina aproape în totalitate. În plus, unele dintre aceste soluții pot face interfața să se miște mai rapid și să fie mai ușor de utilizat.
Dezactivează recomandările personalizate
Primul lucru pe care merită să îl verifici este meniul de confidențialitate al televizorului. Pe multe modele cu Google TV poți merge în Setări > Conturi și conectare sau Setări > Confidențialitate, unde vei găsi opțiuni precum Personalized Ads, Ads Personalization sau Interese pentru reclame.
Dezactivarea acestora nu elimină întotdeauna toate bannerele, însă reduce folosirea datelor tale pentru afișarea recomandărilor personalizate și poate limita o parte dintre reclamele pe care le vezi. Tot din această zonă poți dezactiva istoricul de vizionare și recomandările bazate pe activitatea ta.
Alege modul „Apps Only”, dacă televizorul îl oferă
Unele dispozitive cu Google TV includ funcția Apps Only Mode. Atunci când este activată, ecranul principal renunță la majoritatea recomandărilor pentru filme și seriale și afișează în principal aplicațiile instalate.
Opțiunea este disponibilă pe anumite modele de televizoare și pe dispozitive precum Chromecast cu Google TV. Dacă nu o găsești în setări, înseamnă că producătorul nu a inclus această funcție sau a dezactivat-o prin propriul software.
Chiar dacă nu elimină toate elementele promoționale, modul Apps Only oferă o interfață mult mai curată și mai simplu de utilizat.
Instalează un launcher alternativ
Dacă vrei să scapi aproape complet de reclamele de pe ecranul principal, cea mai eficientă soluție este folosirea unui launcher alternativ.
Aplicații precum Projectivy Launcher sau FLauncher înlocuiesc interfața standard Android TV cu una minimalistă, care afișează doar aplicațiile și comenzile importante.
Pe lângă eliminarea reclamelor și a recomandărilor, aceste launchere sunt apreciate pentru viteza mai mare de funcționare și pentru faptul că pot fi personalizate în funcție de preferințele utilizatorului.
Instalarea lor necesită doar câteva minute, iar majoritatea sunt gratuite și disponibile pentru Android TV.
Blochează serverele de reclame prin DNS
O altă metodă folosită de utilizatorii avansați este schimbarea serverului DNS. Servicii precum AdGuard DNS pot bloca o parte dintre domeniile utilizate pentru încărcarea reclamelor și a elementelor promoționale.
Pe multe televizoare Android poți modifica DNS-ul din meniul Setări > Rețea și internet, fără să instalezi aplicații suplimentare.
Trebuie însă știut că această metodă nu funcționează în toate cazurile. Unele reclame sunt integrate direct în interfața Google TV și nu pot fi eliminate doar prin schimbarea DNS-ului.
Dezactivează aplicațiile pe care nu le folosești
Numeroși producători instalează din fabrică aplicații care rulează în fundal și afișează recomandări sau notificări. Din meniul Setări > Aplicații poți dezactiva programele pe care nu le utilizezi, reducând astfel consumul de memorie și numărul proceselor active.
De asemenea, este recomandat să dezactivezi redarea automată a trailerelor și previzualizărilor, dacă această opțiune este disponibilă pe modelul tău de televizor.
Merită să elimini reclamele?
Dacă folosești Android TV doar pentru Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max sau alte servicii de streaming, o interfață încărcată cu recomandări și conținut sponsorizat poate deveni deranjantă.
Deși Google nu permite eliminarea completă a tuturor reclamelor printr-o simplă opțiune din setări, combinarea metodelor de mai sus poate transforma radical experiența de utilizare. În multe cazuri, televizorul va porni mai rapid, meniurile vor fi mai curate, iar navigarea între aplicații va deveni mai simplă și mai plăcută.