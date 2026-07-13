Cum elimini reclamele de pe Android TV. Metodele care îți fac televizorul mai curat și mai rapid

Dezactivează recomandările personalizate

Primul lucru pe care merită să îl verifici este meniul de confidențialitate al televizorului. Pe multe modele cu Google TV poți merge în Setări > Conturi și conectare sau Setări > Confidențialitate, unde vei găsi opțiuni precum Personalized Ads, Ads Personalization sau Interese pentru reclame.

Dezactivarea acestora nu elimină întotdeauna toate bannerele, însă reduce folosirea datelor tale pentru afișarea recomandărilor personalizate și poate limita o parte dintre reclamele pe care le vezi. Tot din această zonă poți dezactiva istoricul de vizionare și recomandările bazate pe activitatea ta.

Alege modul „Apps Only”, dacă televizorul îl oferă

Unele dispozitive cu Google TV includ funcția Apps Only Mode. Atunci când este activată, ecranul principal renunță la majoritatea recomandărilor pentru filme și seriale și afișează în principal aplicațiile instalate.

Opțiunea este disponibilă pe anumite modele de televizoare și pe dispozitive precum Chromecast cu Google TV. Dacă nu o găsești în setări, înseamnă că producătorul nu a inclus această funcție sau a dezactivat-o prin propriul software.

Chiar dacă nu elimină toate elementele promoționale, modul Apps Only oferă o interfață mult mai curată și mai simplu de utilizat.

Instalează un launcher alternativ

Dacă vrei să scapi aproape complet de reclamele de pe ecranul principal, cea mai eficientă soluție este folosirea unui launcher alternativ.

Aplicații precum Projectivy Launcher sau FLauncher înlocuiesc interfața standard Android TV cu una minimalistă, care afișează doar aplicațiile și comenzile importante.