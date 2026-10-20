Oamenii folosesc inteligența artificială ca să scape de reclamele de pe Smart TV. Claude Code poate transforma un televizor lent într-unul mult mai rapid

Potrivit unei analize publicate de Mashable pe 19 octombrie 2026, dezvoltatorii și utilizatorii pasionați de tehnologie experimentează cu instrumente precum Claude Code, asistentul AI de programare dezvoltat de Anthropic, pentru a modifica interfața televizoarelor Smart TV. Rezultatele includ eliminarea reclamelor, dezactivarea aplicațiilor inutile, crearea unor meniuri personalizate și, în unele cazuri, îmbunătățirea considerabilă a vitezei de funcționare.

Un dezvoltator a folosit Claude Code pentru a elimina 25 de aplicații inutile de pe un televizor Xiaomi

Unul dintre exemplele care au atras atenția pe rețelele sociale vine de la un dezvoltator care a decis să modifice televizorul Xiaomi al părinților săi. Dispozitivul afișa reclame sponsorizate înainte ca utilizatorii să poată ajunge la Netflix, iar interfața devenise suficient de aglomerată încât să transforme utilizarea zilnică într-o experiență neplăcută.

Pe 17 octombrie, dezvoltatorul a povestit pe X că a utilizat Claude Code pentru a rezolva problema. I-a oferit asistentului AI numărul exact al modelului de televizor, iar instrumentul a identificat dispozitivul prin rețeaua Wi-Fi, a dezactivat 25 de pachete software Xiaomi și a creat un nou ecran principal.

Rezultatul a fost o interfață minimalistă, asemănătoare celei utilizate de Apple TV, în care aplicațiile importante sunt afișate direct, fără bannere publicitare și recomandări inutile.

„Acum arată ca un Apple TV”, a scris dezvoltatorul, impresionat de rezultatul modificărilor.

Experimentul face parte dintr-o tendință mai largă, în care utilizatorii apelează la agenți AI pentru a-și recâștiga controlul asupra dispozitivelor electronice.

Problema reclamelor de pe televizoarele inteligente nu este nouă. Într-un ghid Playtech despre eliminarea reclamelor de pe Android TV sunt prezentate mai multe metode de reducere a conținutului promoțional, de la dezactivarea recomandărilor personalizate până la instalarea unor interfețe alternative.

Diferența este că, prin utilizarea Claude Code, o parte dintre aceste operațiuni pot fi automatizate, fără ca utilizatorul să fie nevoit să scrie manual cod sau să cunoască în detaliu comenzile Android.

CleanYourTV, proiectul open-source care promite televizoare fără reclame

Popularitatea experimentelor a dus la dezvoltarea proiectului CleanYourTV, cunoscut inițial sub numele de „tv-vibehack”.

Acesta reunește instrumente, instrucțiuni și exemple de configurare pentru persoanele care vor să elimine aplicațiile inutile de pe televizoarele cu Android TV sau Google TV și să înlocuiască ecranul principal cu unul mai simplu.

Scopul proiectului nu este transformarea televizorului într-un dispozitiv complet diferit, ci eliminarea elementelor care îngreunează utilizarea zilnică.

Prin intermediul CleanYourTV, utilizatorii pot crea interfețe care afișează exclusiv aplicațiile preferate, precum Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max, fără recomandările comerciale impuse de producători.

Unele persoane au mers și mai departe. Un utilizator a înlocuit meniul standard cu un ecran personalizat care afișează fotografii, calendarul, prognoza meteo și notificări privind plățile primite prin Stripe.

Alții au creat interfețe cu fundaluri animate, imagini de familie sau opțiuni de schimbare rapidă a limbii, pentru a face televizoarele mai ușor de folosit de către părinți.

Un proprietar de televizor Google TV produs de Sansui a declarat că a finalizat procesul de personalizare în aproximativ 25 de minute.

Un alt utilizator a explicat că televizorul său funcționează acum aproape la fel de rapid ca atunci când era nou, după dezactivarea aplicațiilor inutile și instalarea unui meniu mult mai simplu.

Aceste exemple arată că dezinstalarea aplicațiilor inutile de pe Smart TV poate avea beneficii care depășesc simpla eliberare a spațiului de stocare, mai ales pe dispozitivele cu memorie și procesoare modeste.

Cum poți folosi Claude Code pentru a-ți personaliza televizorul

Pentru a utiliza această metodă, ai nevoie de un televizor compatibil cu Android TV sau Google TV, un computer și un asistent AI de programare care poate executa comenzi, precum Claude Code.

Este important de precizat că simpla introducere a unor instrucțiuni într-o conversație obișnuită cu un chatbot nu este suficientă. Asistentul trebuie să aibă acces la instrumentele necesare pentru a comunica efectiv cu televizorul.

Procesul începe prin conectarea computerului și a televizorului la aceeași rețea Wi-Fi.

Ulterior, trebuie să activezi opțiunile pentru dezvoltatori din meniul televizorului. Pe multe dispozitive Android TV, acestea pot fi accesate din Setări, secțiunea Despre dispozitiv, unde apăsarea repetată pe informația privind versiunea software sau numărul build-ului permite activarea meniului Developer Options.

Din această secțiune poate fi activată depanarea ADB, care permite comunicarea dintre computer și televizor.

După stabilirea conexiunii, Claude Code poate analiza aplicațiile instalate, poate identifica pachetele care nu sunt esențiale și poate propune dezactivarea lor.

De asemenea, asistentul poate configura o interfață alternativă, adaptată aplicațiilor și funcțiilor pe care vrei să le păstrezi.

Totuși, nu este recomandat să aprobi automat toate modificările sugerate de AI. Înainte de a dezactiva orice componentă, verifică dacă aceasta este necesară pentru funcționarea telecomenzii, conexiunii la internet, redării video, actualizărilor sau altor caracteristici importante.

Metoda nu este destinată în mod direct televizoarelor Samsung cu Tizen sau LG cu webOS, deoarece acestea folosesc sisteme de operare diferite și necesită alte instrumente.

Modificările făcute cu AI pot afecta funcționarea televizorului

Deși rezultatele prezentate pe rețelele sociale sunt spectaculoase, utilizarea agenților AI pentru modificarea software-ului unui televizor implică anumite riscuri.

Un asistent de programare poate interpreta greșit rolul unei aplicații și poate dezactiva servicii importante. De exemplu, eliminarea unor componente de sistem poate afecta funcțiile de casting, comenzile vocale sau actualizările automate.

Unele proiecte open-source merg mai departe decât simpla eliminare a reclamelor. Proiectul „dumbtv”, de exemplu, include scripturi care pot dezactiva servicii de monitorizare a activității, dar și funcții precum Alexa sau actualizările software.

Această ultimă modificare poate deveni problematică, deoarece actualizările nu aduc doar funcționalități noi, ci și remedieri pentru vulnerabilități de securitate.

În plus, revenirea la configurația inițială nu este întotdeauna automată. Unele aplicații eliminate trebuie reinstalate manual, iar anumite setări pot necesita reconfigurare.

Pe televizoarele care funcționează greu, pot exista și soluții mai puțin riscante. De exemplu, ștergerea memoriei cache de pe Smart TV poate rezolva blocajele și întârzierile fără modificarea componentelor esențiale ale sistemului.

De asemenea, anumite televizoare Google TV includ deja un mod simplificat, denumit Apps Only, care reduce recomandările și pune accentul pe aplicațiile instalate. Acesta poate reprezenta o alternativă mai sigură pentru utilizatorii care vor doar un ecran principal mai curat.

De ce producătorii de televizoare nu oferă direct o interfață fără reclame

Popularitatea proiectelor CleanYourTV și dumbtv evidențiază o contradicție importantă din industria televizoarelor inteligente.

Pe de o parte, utilizatorii își doresc meniuri simple, aplicații care se deschid rapid și cât mai puține reclame. Pe de altă parte, producătorii au un interes financiar în menținerea conținutului sponsorizat pe ecranul principal.

Potrivit raportului Video Trends pentru ultimul trimestru din 2025, realizat de TiVo, peste o treime dintre respondenți au considerat că ecranele principale ale televizoarelor conțin prea multă publicitate.

Pentru companii, însă, aceste spații reprezintă oportunități importante de monetizare. Roku, de exemplu, a identificat creșterea veniturilor generate prin ecranul principal drept una dintre prioritățile sale comerciale.

Astfel, televizoarele nu mai sunt doar dispozitive vândute o singură dată, ci și platforme prin care producătorii pot obține venituri suplimentare din publicitate și promovarea serviciilor de streaming.

Tocmai acest model de afaceri explică de ce anumite opțiuni de personalizare sunt limitate, chiar dacă utilizatorii le-ar aprecia.

Fenomenul actual transmite un mesaj clar industriei: există persoane dispuse să investească timp și să utilizeze inteligența artificială doar pentru a elimina funcțiile pe care producătorii le consideră valoroase.

Iar popularitatea proiectelor open-source sugerează că un televizor cu mai puține recomandări, fără reclame intruzive și cu o interfață simplă ar putea reprezenta, pentru mulți cumpărători, o îmbunătățire mai importantă decât adăugarea unor noi funcții inteligente.