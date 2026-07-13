Cum eliberezi până la 20 GB de spațiu pe telefon fără să ștergi fotografiile. Trucurile pe care puțini utilizatori le cunosc
Mesajul „Spațiu de stocare aproape plin” este unul dintre cele mai frustrante pe care le poate afișa un telefon. De cele mai multe ori, prima reacție este să ștergi fotografii sau videoclipuri, însă acestea sunt, de regulă, cele mai importante amintiri și ultimul lucru la care ai vrea să renunți.
Vestea bună este că, în multe cazuri, poți recupera între 10 și chiar 20 GB de spațiu fără să atingi galeria foto. Android și iPhone ascund mai multe opțiuni care elimină fișiere inutile, aplicații uitate și date temporare ce ocupă memoria fără niciun beneficiu pentru utilizator.
Golește memoria ocupată de aplicațiile pe care le folosești zilnic
Aplicațiile precum TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp sau Chrome stochează permanent fișiere temporare pentru a se încărca mai rapid. În timp, aceste date pot ajunge să ocupe câțiva gigabytes.
Pe Android, intră în Setări > Aplicații > (alege aplicația) > Stocare și verifică dimensiunea memoriei cache. În multe situații, ștergerea acesteia poate elibera sute de megabytes, iar dacă faci același lucru pentru mai multe aplicații populare, poți recupera câțiva gigabytes fără să pierzi fotografii, conversații sau conturi.
Și browserul Chrome poate acumula foarte multe fișiere temporare. O curățare periodică a datelor de navigare contribuie la eliberarea spațiului și poate îmbunătăți viteza aplicației.
Dezinstalează aplicațiile pe care nu le mai folosești
Mulți utilizatori instalează jocuri, aplicații de editare foto sau programe folosite o singură dată și uită complet de ele. Intră în lista aplicațiilor instalate și sortează-le după dimensiune. Vei descoperi, de multe ori, jocuri care ocupă peste 5 GB sau aplicații pe care nu le-ai mai deschis de luni întregi.
Dacă nu ești sigur că vrei să renunți definitiv la ele, iPhone oferă funcția Offload App, care elimină aplicația, dar păstrează documentele și setările. Pe Android, o poți reinstala ulterior din Google Play fără dificultate.
Șterge fișierele descărcate pe care le-ai uitat în telefon
Folderul Downloads este unul dintre cele mai neglijate locuri din telefon. Aici se adună documente PDF, fișiere ZIP, prezentări, imagini, clipuri video și alte materiale descărcate din browser sau din aplicații de mesagerie.
În multe cazuri, utilizatorii descoperă aici câțiva gigabytes de fișiere pe care nici nu își mai amintesc că le-au descărcat. O verificare atentă poate elibera rapid spațiu fără să afecteze fotografiile personale.
Elimină copiile automate din WhatsApp și Telegram
Aplicațiile de mesagerie sunt printre cei mai mari consumatori de spațiu. WhatsApp descarcă automat fotografii, videoclipuri, GIF-uri și fișiere primite în conversații și grupuri. Dacă faci parte din mai multe grupuri active, memoria telefonului se poate umple surprinzător de repede.
În WhatsApp poți intra în Setări > Stocare și date > Gestionare spațiu, unde aplicația afișează conversațiile și fișierele care ocupă cel mai mult loc. De multe ori, doar ștergerea videoclipurilor primite în grupuri poate elibera câțiva gigabytes.
Același lucru este valabil și pentru Telegram, care păstrează local numeroase fișiere multimedia. Din setări poți limita dimensiunea memoriei cache sau o poți goli complet.
Folosește funcțiile inteligente de curățare
Atât Android, cât și iPhone includ instrumente care identifică automat fișierele inutile. Pe telefoanele Android există aplicația Files by Google, care recomandă ștergerea fișierelor duplicate, a capturilor de ecran vechi, a fișierelor temporare și a aplicațiilor neutilizate.
Pe iPhone, meniul Setări > General > Stocare iPhone oferă recomandări personalizate și arată exact ce ocupă memoria dispozitivului. Aceste instrumente sunt printre cele mai sigure metode de a recupera spațiu fără riscul de a șterge fotografii sau documente importante.
În majoritatea cazurilor, aplicarea tuturor acestor metode permite recuperarea a peste 10 GB de spațiu, iar pe telefoanele folosite intens chiar și 20 GB sau mai mult. Cel mai important este că nu trebuie să renunți la fotografiile și videoclipurile personale, ci doar să elimini datele care s-au acumulat în timp și care nu îți mai sunt de folos.