Cum eliberezi până la 20 GB de spațiu pe telefon fără să ștergi fotografiile. Trucurile pe care puțini utilizatori le cunosc

Golește memoria ocupată de aplicațiile pe care le folosești zilnic

Aplicațiile precum TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp sau Chrome stochează permanent fișiere temporare pentru a se încărca mai rapid. În timp, aceste date pot ajunge să ocupe câțiva gigabytes.

Pe Android, intră în Setări > Aplicații > (alege aplicația) > Stocare și verifică dimensiunea memoriei cache. În multe situații, ștergerea acesteia poate elibera sute de megabytes, iar dacă faci același lucru pentru mai multe aplicații populare, poți recupera câțiva gigabytes fără să pierzi fotografii, conversații sau conturi.

Și browserul Chrome poate acumula foarte multe fișiere temporare. O curățare periodică a datelor de navigare contribuie la eliberarea spațiului și poate îmbunătăți viteza aplicației.

Dezinstalează aplicațiile pe care nu le mai folosești

Mulți utilizatori instalează jocuri, aplicații de editare foto sau programe folosite o singură dată și uită complet de ele. Intră în lista aplicațiilor instalate și sortează-le după dimensiune. Vei descoperi, de multe ori, jocuri care ocupă peste 5 GB sau aplicații pe care nu le-ai mai deschis de luni întregi.

Dacă nu ești sigur că vrei să renunți definitiv la ele, iPhone oferă funcția Offload App, care elimină aplicația, dar păstrează documentele și setările. Pe Android, o poți reinstala ulterior din Google Play fără dificultate.

Șterge fișierele descărcate pe care le-ai uitat în telefon

Folderul Downloads este unul dintre cele mai neglijate locuri din telefon. Aici se adună documente PDF, fișiere ZIP, prezentări, imagini, clipuri video și alte materiale descărcate din browser sau din aplicații de mesagerie.

În multe cazuri, utilizatorii descoperă aici câțiva gigabytes de fișiere pe care nici nu își mai amintesc că le-au descărcat. O verificare atentă poate elibera rapid spațiu fără să afecteze fotografiile personale.