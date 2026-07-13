Ultima ora
Ce înseamnă o rectificare bugetară și de ce Guvernul va face două până la finalul anului. Cine primește bani de urgență
TEHNOLOGIE

Cum eliberezi până la 20 GB de spațiu pe telefon fără să ștergi fotografiile. Trucurile pe care puțini utilizatori le cunosc

Cum eliberezi până la 20 GB de spațiu pe telefon fără să ștergi fotografiile. Trucurile pe care puțini utilizatori le cunosc
SPECIAL
Trucuri spațiu telefon / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
·
Google Urmărește pe Google

Mesajul „Spațiu de stocare aproape plin” este unul dintre cele mai frustrante pe care le poate afișa un telefon. De cele mai multe ori, prima reacție este să ștergi fotografii sau videoclipuri, însă acestea sunt, de regulă, cele mai importante amintiri și ultimul lucru la care ai vrea să renunți.

Vestea bună este că, în multe cazuri, poți recupera între 10 și chiar 20 GB de spațiu fără să atingi galeria foto. Android și iPhone ascund mai multe opțiuni care elimină fișiere inutile, aplicații uitate și date temporare ce ocupă memoria fără niciun beneficiu pentru utilizator.

Golește memoria ocupată de aplicațiile pe care le folosești zilnic

Aplicațiile precum TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp sau Chrome stochează permanent fișiere temporare pentru a se încărca mai rapid. În timp, aceste date pot ajunge să ocupe câțiva gigabytes.

Pe Android, intră în Setări > Aplicații > (alege aplicația) > Stocare și verifică dimensiunea memoriei cache. În multe situații, ștergerea acesteia poate elibera sute de megabytes, iar dacă faci același lucru pentru mai multe aplicații populare, poți recupera câțiva gigabytes fără să pierzi fotografii, conversații sau conturi.

Și browserul Chrome poate acumula foarte multe fișiere temporare. O curățare periodică a datelor de navigare contribuie la eliberarea spațiului și poate îmbunătăți viteza aplicației.

Dezinstalează aplicațiile pe care nu le mai folosești

Mulți utilizatori instalează jocuri, aplicații de editare foto sau programe folosite o singură dată și uită complet de ele. Intră în lista aplicațiilor instalate și sortează-le după dimensiune. Vei descoperi, de multe ori, jocuri care ocupă peste 5 GB sau aplicații pe care nu le-ai mai deschis de luni întregi.

Dacă nu ești sigur că vrei să renunți definitiv la ele, iPhone oferă funcția Offload App, care elimină aplicația, dar păstrează documentele și setările. Pe Android, o poți reinstala ulterior din Google Play fără dificultate.

Vezi și:
Android nu mai este la fel de distractiv ca înainte. Ce s-a schimbat la sistemul Google
Google Messages are o problemă enervantă când schimbi telefonul. Aplicația care îți poate salva și muta toate mesajele

Șterge fișierele descărcate pe care le-ai uitat în telefon

Folderul Downloads este unul dintre cele mai neglijate locuri din telefon. Aici se adună documente PDF, fișiere ZIP, prezentări, imagini, clipuri video și alte materiale descărcate din browser sau din aplicații de mesagerie.

În multe cazuri, utilizatorii descoperă aici câțiva gigabytes de fișiere pe care nici nu își mai amintesc că le-au descărcat. O verificare atentă poate elibera rapid spațiu fără să afecteze fotografiile personale.

Elimină copiile automate din WhatsApp și Telegram

Aplicațiile de mesagerie sunt printre cei mai mari consumatori de spațiu. WhatsApp descarcă automat fotografii, videoclipuri, GIF-uri și fișiere primite în conversații și grupuri. Dacă faci parte din mai multe grupuri active, memoria telefonului se poate umple surprinzător de repede.

În WhatsApp poți intra în Setări > Stocare și date > Gestionare spațiu, unde aplicația afișează conversațiile și fișierele care ocupă cel mai mult loc. De multe ori, doar ștergerea videoclipurilor primite în grupuri poate elibera câțiva gigabytes.

Același lucru este valabil și pentru Telegram, care păstrează local numeroase fișiere multimedia. Din setări poți limita dimensiunea memoriei cache sau o poți goli complet.

Folosește funcțiile inteligente de curățare

Atât Android, cât și iPhone includ instrumente care identifică automat fișierele inutile. Pe telefoanele Android există aplicația Files by Google, care recomandă ștergerea fișierelor duplicate, a capturilor de ecran vechi, a fișierelor temporare și a aplicațiilor neutilizate.

Pe iPhone, meniul Setări > General > Stocare iPhone oferă recomandări personalizate și arată exact ce ocupă memoria dispozitivului. Aceste instrumente sunt printre cele mai sigure metode de a recupera spațiu fără riscul de a șterge fotografii sau documente importante.

În majoritatea cazurilor, aplicarea tuturor acestor metode permite recuperarea a peste 10 GB de spațiu, iar pe telefoanele folosite intens chiar și 20 GB sau mai mult. Cel mai important este că nu trebuie să renunți la fotografiile și videoclipurile personale, ci doar să elimini datele care s-au acumulat în timp și care nu îți mai sunt de folos.

Toyota cere UE să schimbe regula „Made in Europe”. De ce ar putea fi afectate mașinile produse în Turcia
Revista presei
Femeia.ro
Imagini virale! Ce a făcut o femeie chiar în timpul protestelor din Paris
Hit.ro
Hackerii au spart o platformă AI și au făcut cheltuieli pe conturile utilizatorilor. Unii s-au trezit cu facturi uriașe
Romania TV
Pur și simplu wow! Cum arată acum Răzvan Babană, după ce a slăbit 94 de kg. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut: Mă minunez și eu de mine / GALERIE FOTO
Hope.ro
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
Adevarul
„În România, oamenii nu mai construiesc astfel de case”. Locuința de 73.000 de euro dintr-un sat transilvan i-a uimit pe străini
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Peste 51.000 de elevi învață despre alimentație sănătoasă și mediu în noul an școlar, într-un proiect susținut de chefi cu stele Michelin
Zooland.ro
Șarpele care are un păianjen la capătul cozii. Ce au descoperit cercetătorii după ce i-au scanat scheletul?