Cu ce avere pleacă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Câți bani are în conturi și ce venituri a declarat: „A fost o onoare să pot munci pentru România”

Mai mult, Buzoianu nu menționează nici datorii și nici investiții în acțiuni sau alte titluri financiare. Modificările mai importante apar însă în cazul banilor economisiți.

Depozitul bancar a crescut

Diana Buzoianu avea un cont curent deschis în 2016 al cărui sold a scăzut de la 48.609 lei, în declarația precedentă, la 1.210 lei. În schimb, un alt cont, deschis în 2018, a crescut de la 1.753 la 6.932 de lei.

Cea mai mare diferență apare, însă, la depozitul bancar constituit în 2016. Dacă în declarația din 2025 acesta figura cu 10.505 lei, în documentul aferent anului 2026 suma ajunge la 78.286 de lei. De asemenea, a crescut și valoarea fondului de pensii private: de la 50.995 de lei la 72.308 lei.

În total, activele financiare declarate în lei au crescut cu aproximativ 47.000 de lei față de situația prezentată cu un an înainte.

Diana Buzoianu are şi economii în valută

Cât despre economiile în valută, acestea au rămas aproape neschimbate. Diana Buzoianu declară aproximativ 23.248 de euro, față de 23.280 de euro în declarația precedentă. În dolari, suma este de aproximativ 26.217 dolari, față de 26.255 de dolari anterior.

Prin urmare, creșterea averii financiare declarate nu vine din acumularea unor sume importante în valută, ci în principal din majorarea depozitului în lei și a valorii fondului de pensii private.

Ce venituri a declarat din funcția de ministru

La capitolul venituri, declarația din 2025 indica 134.288 de lei obținuți din activitatea de deputat.