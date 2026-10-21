Cu ce avere pleacă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Câți bani are în conturi și ce venituri a declarat: „A fost o onoare să pot munci pentru România”
Diana Buzoianu și-a încheiat mandatul la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor odată cu schimbarea Executivului și învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Fosta ministră a transmis un mesaj de mulțumire după un an și patru luni petrecute la conducerea instituției, perioadă la finalul căreia declarația sa de avere arată economii de zeci de mii de euro și dolari, dar nicio casă, niciun teren și nicio mașină.
Diana Buzoianu nu declară case, terenuri sau mașini
Potrivit declarației de avere aferente anului 2026, situația patrimonială a Dianei Buzoianu nu s-a schimbat radical față de anul precedent. Fosta ministră nu declară terenuri sau clădiri și nici autoturisme. De asemenea, în document nu apar bijuterii sau alte bunuri care să intre în categoria celor de valoare ce trebuie declarate.
Mai mult, Buzoianu nu menționează nici datorii și nici investiții în acțiuni sau alte titluri financiare. Modificările mai importante apar însă în cazul banilor economisiți.
Depozitul bancar a crescut
Diana Buzoianu avea un cont curent deschis în 2016 al cărui sold a scăzut de la 48.609 lei, în declarația precedentă, la 1.210 lei. În schimb, un alt cont, deschis în 2018, a crescut de la 1.753 la 6.932 de lei.
Cea mai mare diferență apare, însă, la depozitul bancar constituit în 2016. Dacă în declarația din 2025 acesta figura cu 10.505 lei, în documentul aferent anului 2026 suma ajunge la 78.286 de lei. De asemenea, a crescut și valoarea fondului de pensii private: de la 50.995 de lei la 72.308 lei.
În total, activele financiare declarate în lei au crescut cu aproximativ 47.000 de lei față de situația prezentată cu un an înainte.
Diana Buzoianu are şi economii în valută
Cât despre economiile în valută, acestea au rămas aproape neschimbate. Diana Buzoianu declară aproximativ 23.248 de euro, față de 23.280 de euro în declarația precedentă. În dolari, suma este de aproximativ 26.217 dolari, față de 26.255 de dolari anterior.
Prin urmare, creșterea averii financiare declarate nu vine din acumularea unor sume importante în valută, ci în principal din majorarea depozitului în lei și a valorii fondului de pensii private.
Ce venituri a declarat din funcția de ministru
La capitolul venituri, declarația din 2025 indica 134.288 de lei obținuți din activitatea de deputat.
În declarația din 2026 apar două surse: 67.579 de lei din activitatea desfășurată la Camera Deputaților și 67.074 de lei din funcția de ministru al Mediului. Practic, cele două venituri însumează 134.653 de lei.
Suma de 67.074 de lei nu trebuie însă interpretată automat drept salariul anual sau lunar standard al ministrului. Este venitul declarat pentru perioada aferentă funcției în documentul respectiv.
„A fost o onoare să pot munci pentru România”
Plecarea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului vine după învestirea noului Guvern condus de Luca Niculescu. Noul Cabinet a primit pe 20 octombrie 280 de voturi în Parlament, peste cele 233 necesare, iar Natalia Intotero a preluat portofoliul Mediului. Buzoianu și-a încheiat mandatul cu un mesaj adresat românilor.
„A fost o onoare să pot munci pentru România, din rolul de ministră în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor”, a transmis aceasta.
Fosta ministră a descris perioada petrecută la conducerea instituției drept „un an și 4 luni pline, cu enorm de multe proiecte lansate și cu reforme deblocate”.
Diana Buzoianu a transmis totodată că activitatea sa publică va continua după ieșirea din Guvern:
„Munca noastră continuă într-o nouă etapă. Avem enorm de multe de îndreptat ca fiecare dintre noi să aibă toate drepturile protejate și să ducă o viață demnă în România.”
Mesajul marchează astfel finalul mandatului său la Mediu și începutul unei noi formule guvernamentale, după ce Cabinetul Luca Niculescu a primit votul Parlamentului.