Consultantul AI pentru IMM: ce poți automatiza în contabilitate, vânzări și suport

Diferența dintre o automatizare utilă și una periculoasă stă în alegerea procesului potrivit. Dacă încerci să automatizezi o decizie sensibilă, fără reguli clare și fără verificare umană, riști să produci erori costisitoare. Dacă, în schimb, automatizezi preluarea datelor din facturi, redactarea primelor variante de e-mailuri, clasificarea solicitărilor venite de la clienți sau actualizarea unor rapoarte repetitive, câștigul poate fi imediat. În IMM-uri, cel mai bun AI nu este cel spectaculos, ci cel care scade presiunea de pe oameni.

Consultantul AI are rolul de a traduce această tehnologie în procese simple. Nu trebuie să înceapă cu modele complexe, infrastructură complicată sau proiecte de șase luni. În cele mai multe firme mici, primul pas este o hartă a muncii repetitive: ce se face zilnic, ce se copiază manual, ce se verifică mereu, ce informații se caută în aceleași locuri, ce răspunsuri se trimit de zeci de ori, ce documente se generează aproape identic. Acolo se află primele oportunități reale.

Contabilitatea, între automatizare și control uman

Contabilitatea este una dintre zonele în care IMM-urile pierd mult timp cu activități repetitive, dar și una dintre zonele în care automatizarea trebuie tratată cu atenție. AI-ul poate ajuta enorm la organizare, extragere de date, verificări preliminare și pregătirea documentelor, însă nu ar trebui să înlocuiască responsabilitatea contabilului sau a administratorului. O factură introdusă greșit, o clasificare fiscală eronată sau o raportare tratată superficial pot genera costuri mai mari decât timpul economisit.

Primul nivel de automatizare în contabilitate este extragerea datelor din documente. Facturile primite pe e-mail, bonurile scanate, chitanțele, contractele sau comenzile pot fi citite automat, iar informațiile esențiale pot fi preluate într-un sistem contabil sau într-un tabel de lucru: furnizor, dată, sumă, TVA, monedă, scadență, număr de factură, categorie de cheltuială. Pentru un IMM care primește lunar zeci sau sute de documente, această automatizare poate reduce semnificativ munca de introducere manuală.

Al doilea nivel este clasificarea și organizarea. Un sistem AI poate propune categorii pentru cheltuieli, poate semnala documente lipsă, poate detecta duplicate sau poate marca facturile care depășesc anumite praguri. De exemplu, poate observa că două facturi au același număr, aceeași sumă sau același furnizor. Poate semnala o plată scadentă, o factură neînregistrată sau o discrepanță între suma din document și suma din extrasul bancar. Aceste lucruri nu sunt spectaculoase, dar sunt extrem de utile.

A treia zonă este raportarea internă. Administratorii de IMM-uri au adesea nevoie de răspunsuri rapide: cât am încasat luna aceasta, ce facturi sunt restante, care sunt cei mai mari clienți, ce cheltuieli au crescut, ce furnizori au cele mai multe plăți recurente, ce cash flow estimăm pentru următoarele săptămâni. AI-ul poate transforma datele contabile în explicații mai ușor de citit, poate genera sumarizări și poate scoate la suprafață anomalii. Important este ca sistemul să nu fie tratat ca o autoritate finală, ci ca un asistent de analiză.

Un consultant AI bun va evita promisiunea falsă că „se poate automatiza contabilitatea”. Mai corect este să spună că se pot automatiza pași din contabilitate. Colectarea documentelor, redenumirea fișierelor, arhivarea, extragerea datelor, clasificarea preliminară, reconcilierea simplă și generarea de rapoarte sunt candidate excelente. Interpretarea fiscală, deciziile privind tratamentul contabil, raportările oficiale și validarea finală trebuie să rămână la oameni competenți.