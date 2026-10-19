Clive Barker vrea să readucă „Hellraiser” în cinematografe. Succesul noului joc horror i-a dat idei pentru continuarea francizei cu Pinhead

Potrivit publicației americane Gizmodo, care a relatat declarațiile pe 18 octombrie 2026, Barker consideră că jocul dezvoltat de Saber Interactive demonstrează că universul „Hellraiser” mai are multe povești de spus. Într-un interviu acordat Dread Central, creatorul francizei a vorbit despre dorința de a reveni la cinema, despre conflictele cu studiourile de la Hollywood și despre modul în care producătorii au exploatat seria de-a lungul anilor.

Noul joc Hellraiser: Revival l-a convins pe Clive Barker că franciza merită continuată

Lansat pe 8 octombrie 2026, „Clive Barker’s Hellraiser: Revival” reprezintă una dintre cele mai importante reveniri recente ale francizei. Jocul de acțiune și survival horror, dezvoltat de Saber Interactive, readuce în prim-plan Cenobiții, creaturile supranaturale care au transformat seria într-un fenomen al genului.

Așa cum Playtech relata la lansarea jocului Hellraiser: Revival, povestea îl urmărește pe Aidan, un bărbat care încearcă să-și salveze iubita, Sunny, dintr-un tărâm infernal. Pentru a reuși, acesta trebuie să folosească puterea unei cutii misterioase și să înfrunte creaturile conduse de celebrul Pinhead.

Barker a fost implicat direct în realizarea jocului și s-a declarat impresionat de rezultatul final. În interviul pentru Dread Central, scriitorul a explicat că proiectul reprezintă un semnal pentru cei care controlează francize cinematografice consacrate.

În opinia sa, jocul arată că universurile deja existente pot fi reinterpretate și extinse în direcții noi, fără a pierde elementele care le-au făcut populare.

Creatorul seriei a confirmat că are numeroase idei pentru viitoare filme „Hellraiser”, dar și pentru alte forme de divertisment. Deocamdată, nu există însă un nou lungmetraj anunțat oficial și nici informații despre un posibil regizor, distribuție sau dată de lansare.

Clive Barker critică Hollywoodul pentru modul în care a fost exploatată seria Hellraiser

Relația lui Clive Barker cu franciza pe care a creat-o nu a fost întotdeauna una fericită. Primul film „Hellraiser”, lansat în 1987 și regizat chiar de Barker, a devenit rapid un reper al cinematografiei horror datorită atmosferei sale întunecate și personajelor memorabile.

Pelicula a fost inspirată de nuvela „The Hellbound Heart”, scrisă de Barker, și l-a transformat pe Pinhead, interpretat de Doug Bradley, într-unul dintre cei mai cunoscuți antagoniști ai genului. Filmul original rămâne și astăzi o producție cult, inclusă frecvent în selecțiile celor mai importante filme horror.

Ulterior, franciza a continuat cu numeroase sequeluri, însă calitatea acestora a variat considerabil. Barker consideră că problema nu a fost neapărat lipsa de talent a scenariștilor și regizorilor, ci strategiile comerciale ale studiourilor.

Acesta i-a criticat în special pe frații Weinstein, susținând că unele continuări au fost produse în principal pentru păstrarea drepturilor asupra francizei, cu bugete tot mai mici și compromisuri creative considerabile.

Scriitorul a făcut și acuzații la adresa lui Bob Weinstein, susținând că acesta ar fi condiționat plata unor sume restante de livrarea unui nou scenariu „Hellraiser”. Aceste afirmații reprezintă relatarea lui Barker despre experiențele sale din industria cinematografică.

După un proces juridic, creatorul a recuperat anumite drepturi de autor americane asupra operei originale și scenariului primului film, cu efect din decembrie 2021. Acest lucru îi oferă o poziție mai puternică în eventualele proiecte viitoare, fără să însemne automat că deține toate drepturile asupra francizei.

Ce urmează pentru Pinhead și universul Hellraiser

Ultimul film al seriei a fost rebootul „Hellraiser” din 2022, regizat de David Bruckner și lansat pe Hulu, în care Jamie Clayton a preluat rolul lui Pinhead. O adaptare pentru televiziune fusese anunțată și pentru HBO, dar proiectul nu a înregistrat progrese publice semnificative.

Între timp, jocul „Hellraiser: Revival” a readus în atenție inclusiv interpretarea originală a personajului. Doug Bradley, actorul care l-a interpretat pe Pinhead în filmele clasice, a revenit pentru a-i oferi vocea în noua producție. După cum Playtech a prezentat în materialul dedicat revenirii lui Pinhead, implicarea lui Bradley reprezintă un element important pentru fanii seriei.

Barker a dezvăluit și câteva dintre influențele sale creative pentru eventualele proiecte viitoare. O vizită la Roma și Vatican i-a oferit inspirație prin contrastul dintre arta religioasă monumentală și istoria întunecată a Inchiziției. Regizorul a amintit și influența unor filme italiene precum „Black Sunday” și „Suspiria”.

În paralel, universul „Hellraiser” continuă să se extindă prin benzi desenate, ceea ce arată că interesul pentru această mitologie nu a dispărut.

Pentru moment, revenirea cinematografică a lui Pinhead rămâne o intenție, nu un proiect confirmat. Dar faptul că însuși Clive Barker își dorește să exploreze din nou lumea Cenobiților reprezintă o veste importantă pentru fanii horror, mai ales după decenii în care franciza a trecut prin numeroase schimbări și continuări controversate.