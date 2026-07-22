Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după imaginile cu Marcel Ciolacu din Italia
Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț și unul dintre cei mai influenți lideri PSD din Moldova, a revenit în atenția publică după apariția unor fotografii realizate în Italia, în care apare la aceeași masă cu Marcel Ciolacu. Imaginile au stârnit numeroase reacții, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că fiecare răspunde pentru propriile acțiuni și că fostul premier ar trebui să ofere explicații.
Cine este Ionel Arsene și de ce este o figură controversată
Ionel Arsene a fost deputat și ulterior președinte al Consiliului Județean Neamț, fiind ani la rând unul dintre cei mai influenți lideri ai PSD din regiune. Numele său a fost însă asociat și cu unul dintre cele mai importante dosare de corupție instrumentate de Direcția Națională Anticorupție.
Procurorii DNA l-au trimis în judecată în 2018 pentru trafic de influență, acuzând că, în 2013, ar fi primit 100.000 de euro pentru a interveni pe lângă persoane din conducerea Agenției Naționale de Integritate. De asemenea, într-un alt episod prezentat de procurori, Arsene ar fi solicitat un comision de 5% dintr-un contract public în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei.
În martie 2023, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv la șase ani și opt luni de închisoare pentru trafic de influență. Sentința a fost pronunțată în lipsă, deoarece politicianul părăsise deja România, fiind ulterior dat în urmărire internațională.
Ce avere declara înainte de plecarea din țară
Deși ocupa una dintre cele mai importante funcții din administrația locală, ultima declarație de avere a lui Ionel Arsene nu indica o avere impresionantă.
Potrivit documentelor analizate ulterior în instanță, în momentul începerii evaluării averii, în conturile familiei Arsene existau doar aproximativ 4.600 de lei. În același timp, Agenția Națională de Integritate a contestat modul în care familia reușise să acorde împrumuturi către propriile firme și, simultan, să achiziționeze două apartamente, în condițiile existenței unui credit bancar de 150.000 de euro.
Ionel Arsene a explicat că investițiile proveneau din mai multe împrumuturi contractate de membrii familiei, inclusiv de fosta soție și de fiul său. Comisia de cercetare a averilor a apreciat că trebuie luate în calcul și veniturile obținute anterior de acesta, însă ANI a susținut că unele explicații nu au fost suficient verificate și că existau indicii potrivit cărora sume importante de bani ar fi fost păstrate în numerar. Litigiul dintre ANI și comisie a continuat în instanță.
În plus, în 2023, Ionel și Gabriela Arsene au fost executați silit pentru peste 192.000 de euro, reprezentând debit și dobânzi aferente unui credit contractat cu mulți ani înainte.
De ce nu a fost extrădat din Italia
După condamnarea definitivă, Ionel Arsene s-a predat autorităților italiene la Bari. Deși, inițial, instanțele italiene au decis predarea sa către România, situația s-a schimbat ulterior.
Recent, Curtea de Casație din Italia a respins definitiv recursul procurorului general din Bari împotriva hotărârii prin care fusese blocată extrădarea. Instanța a considerat că, potrivit expertizelor medicale efectuate, starea de sănătate a fostului politician este incompatibilă cu transferul în România, existând un risc major pentru viața acestuia. În prezent, Ionel Arsene urmează tratament într-o unitate medicală din Bari.
Fotografiile cu Marcel Ciolacu au reaprins controversele
Subiectul a revenit în atenția opiniei publice după ce HotNews a publicat fotografii în care Ionel Arsene și Marcel Ciolacu apar împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de lux situat pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei. Întrebat despre imagini, Marcel Ciolacu a declarat:
„Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni.”
La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a evitat să comenteze întâlnirea, însă a transmis că fostul premier ar trebui să ofere explicații.
„Marcel Ciolacu am văzut că v-a răspuns şi va răspunde, sunt convins, la toate întrebările.”
Grindeanu a adăugat că fiecare este responsabil pentru propriile acțiuni și l-a încurajat pe colegul său de partid să lămurească situația.
„Fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem.”
Președintele PSD a precizat, de asemenea, că nu discutase anterior cu Marcel Ciolacu despre această întâlnire și că nu știa de existența ei.