Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după imaginile cu Marcel Ciolacu din Italia

Procurorii DNA l-au trimis în judecată în 2018 pentru trafic de influență, acuzând că, în 2013, ar fi primit 100.000 de euro pentru a interveni pe lângă persoane din conducerea Agenției Naționale de Integritate. De asemenea, într-un alt episod prezentat de procurori, Arsene ar fi solicitat un comision de 5% dintr-un contract public în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei.

În martie 2023, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv la șase ani și opt luni de închisoare pentru trafic de influență. Sentința a fost pronunțată în lipsă, deoarece politicianul părăsise deja România, fiind ulterior dat în urmărire internațională.

Ce avere declara înainte de plecarea din țară

Deși ocupa una dintre cele mai importante funcții din administrația locală, ultima declarație de avere a lui Ionel Arsene nu indica o avere impresionantă.

Potrivit documentelor analizate ulterior în instanță, în momentul începerii evaluării averii, în conturile familiei Arsene existau doar aproximativ 4.600 de lei. În același timp, Agenția Națională de Integritate a contestat modul în care familia reușise să acorde împrumuturi către propriile firme și, simultan, să achiziționeze două apartamente, în condițiile existenței unui credit bancar de 150.000 de euro.

Ionel Arsene a explicat că investițiile proveneau din mai multe împrumuturi contractate de membrii familiei, inclusiv de fosta soție și de fiul său. Comisia de cercetare a averilor a apreciat că trebuie luate în calcul și veniturile obținute anterior de acesta, însă ANI a susținut că unele explicații nu au fost suficient verificate și că existau indicii potrivit cărora sume importante de bani ar fi fost păstrate în numerar. Litigiul dintre ANI și comisie a continuat în instanță.

În plus, în 2023, Ionel și Gabriela Arsene au fost executați silit pentru peste 192.000 de euro, reprezentând debit și dobânzi aferente unui credit contractat cu mulți ani înainte.

De ce nu a fost extrădat din Italia

După condamnarea definitivă, Ionel Arsene s-a predat autorităților italiene la Bari. Deși, inițial, instanțele italiene au decis predarea sa către România, situația s-a schimbat ulterior.