China obligă producătorii să aducă butoanele înapoi: sfârșitul mașinilor controlate doar din ecran

Pentru șofer, experiența nu este întotdeauna mai bună. Un buton fizic poate fi găsit prin atingere, fără să privești în jos. Pe un ecran trebuie să identifici meniul, să urmărești poziția degetului și să verifici dacă sistemul a înregistrat comanda.

Noua regulă vizează 19 funcții esențiale

Reglementarea intră în vigoare la 1 iulie 2027 și stabilește că 19 funcții trebuie să aibă comenzi fizice în habitaclu. Sunt vizate semnalizatoarele, luminile de avarie, claxonul, selectorul pentru mers înainte, marșarier și parcare, ștergătoarele și dezaburirea parbrizului.

Pe listă apar și geamurile electrice, sistemele de asistență pentru șofer, apelul de urgență și comanda de oprire a unui vehicul electric. Autoritățile au stabilit inclusiv cerințe referitoare la dimensiunea și ușurința utilizării butoanelor.

Logica este simplă. Dacă sistemul multimedia se blochează, șoferul poate rămâne temporar fără muzică sau setările avansate de climatizare, fără ca situația să devină imediat periculoasă. Dacă nu mai poate porni ștergătoarele sau dezaburirea, vizibilitatea poate dispărea în câteva secunde.

Selectorul transmisiei este o altă funcție importantă. Unele modele permit alegerea sensului de deplasare prin glisarea pe ecran. În cazul unei erori software, al unei întârzieri sau al unui ecran spart, mașina poate deveni dificil de controlat.

Producătorii pot păstra în continuare ecrane mari și interfețe digitale. Regula nu interzice touchscreen-ul, ci solicită existența unei alternative fizice pentru funcțiile critice.

Mașinile chinezești vândute în România ar putea primi mai multe butoane

China este cea mai mare piață auto din lume și unul dintre principalele centre de producție. Constructorii nu vor dezvolta întotdeauna un interior separat pentru fiecare țară, astfel că regulile locale pot influența și modelele exportate în Europa.