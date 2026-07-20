China obligă producătorii să aducă butoanele înapoi: sfârșitul mașinilor controlate doar din ecran
China a adoptat reguli care obligă producătorii auto să păstreze comenzi fizice pentru funcțiile importante de siguranță. Decizia reprezintă o reacție directă la interioarele în care aproape toate comenzile au fost mutate pe ecranul central, de la ștergătoare și climatizare până la selectarea direcției de mers.
Tesla a popularizat designul minimalist construit în jurul unui ecran mare, iar numeroase mărci chinezești și europene au urmat aceeași direcție. Avantajele pentru producători sunt evidente: mai puține componente, design simplificat și posibilitatea de a modifica interfața prin actualizări software.
Pentru șofer, experiența nu este întotdeauna mai bună. Un buton fizic poate fi găsit prin atingere, fără să privești în jos. Pe un ecran trebuie să identifici meniul, să urmărești poziția degetului și să verifici dacă sistemul a înregistrat comanda.
Noua regulă vizează 19 funcții esențiale
Reglementarea intră în vigoare la 1 iulie 2027 și stabilește că 19 funcții trebuie să aibă comenzi fizice în habitaclu. Sunt vizate semnalizatoarele, luminile de avarie, claxonul, selectorul pentru mers înainte, marșarier și parcare, ștergătoarele și dezaburirea parbrizului.
Pe listă apar și geamurile electrice, sistemele de asistență pentru șofer, apelul de urgență și comanda de oprire a unui vehicul electric. Autoritățile au stabilit inclusiv cerințe referitoare la dimensiunea și ușurința utilizării butoanelor.
Logica este simplă. Dacă sistemul multimedia se blochează, șoferul poate rămâne temporar fără muzică sau setările avansate de climatizare, fără ca situația să devină imediat periculoasă. Dacă nu mai poate porni ștergătoarele sau dezaburirea, vizibilitatea poate dispărea în câteva secunde.
Selectorul transmisiei este o altă funcție importantă. Unele modele permit alegerea sensului de deplasare prin glisarea pe ecran. În cazul unei erori software, al unei întârzieri sau al unui ecran spart, mașina poate deveni dificil de controlat.
Producătorii pot păstra în continuare ecrane mari și interfețe digitale. Regula nu interzice touchscreen-ul, ci solicită existența unei alternative fizice pentru funcțiile critice.
Mașinile chinezești vândute în România ar putea primi mai multe butoane
China este cea mai mare piață auto din lume și unul dintre principalele centre de producție. Constructorii nu vor dezvolta întotdeauna un interior separat pentru fiecare țară, astfel că regulile locale pot influența și modelele exportate în Europa.
Mărci precum BYD, MG, Geely, Leapmotor, Chery și numeroși alți producători chinezi sunt prezenți sau se extind pe piața europeană. Dacă mașinile lor primesc butoane pentru a respecta standardul chinez, aceleași interioare pot ajunge și în România.
Europa se îndreaptă într-o direcție asemănătoare, dar prin sistemele de evaluare a siguranței. Pentru obținerea punctajelor maxime, producătorii sunt încurajați să păstreze comenzi fizice pentru anumite funcții importante. Diferența este că standardele de testare influențează ratingul, în timp ce China introduce o obligație legală.
Autoritățile chineze au intervenit și în cazul mânerelor ascunse ale portierelor. Acestea trebuie să poată fi acționate în siguranță inclusiv după un accident sau după pierderea alimentării electrice. Regula pentru mânere intră în vigoare înaintea celei referitoare la butoane.
Pentru șoferii români, revenirea comenzilor fizice poate fi o veste bună. Drumurile denivelate și traficul aglomerat fac mai dificilă apăsarea precisă a unei pictograme. O rotiță pentru temperatură sau o manetă pentru ștergătoare poate fi utilizată fără mutarea privirii de la carosabil.
Ecranele vor rămâne importante pentru navigație, camere, multimedia și configurarea sistemelor. Ceea ce se schimbă este ideea că orice funcție trebuie mutată în software doar pentru că acest lucru este posibil.
Industria auto pare să fi ajuns la limita minimalismului. După ani în care numărul butoanelor a fost redus pentru a crea interioare futuriste, autoritățile și clienții cer din nou comenzi pe care le poți găsi instantaneu, inclusiv atunci când ecranul nu funcționează.