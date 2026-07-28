Cele 3 obiecte pe care orice șofer trebuie să le aibă în mașină. Lipsa lor poate aduce amenzi la un control în trafic

Ce echipamente sunt obligatorii în orice autoturism

Conform legislației rutiere, fiecare autovehicul trebuie să fie dotat cu trei echipamente esențiale:

trusa de prim ajutor;

vesta reflectorizantă;

triunghiul reflectorizant.

Aceste obiecte trebuie să se afle permanent în mașină și să poată fi prezentate în cazul unui control efectuat de Poliția Rutieră.

Vesta reflectorizantă trebuie păstrată într-un loc ușor accesibil, astfel încât șoferul să o poată îmbrăca înainte de a coborî din autoturism, mai ales dacă oprirea are loc pe autostradă sau pe un drum intens circulat. Deși legea prevede obligația existenței unei singure veste, specialiștii recomandă ca fiecare ocupant al mașinii să aibă una la dispoziție.

Triunghiul reflectorizant este folosit pentru semnalizarea unui vehicul rămas imobilizat pe carosabil în urma unei defecțiuni sau a unui accident, oferindu-le celorlalți șoferi timp suficient pentru a observa pericolul și a evita un impact.

În același timp, trusa de prim ajutor trebuie să fie omologată, completă și să se afle în termenul de valabilitate. Materialele expirate trebuie înlocuite periodic pentru ca trusa să poată fi folosită în cazul unei urgențe.

Specialiștii în siguranță rutieră recomandă ca aceste echipamente să fie verificate de fiecare dată când mașina este pregătită pentru un drum mai lung. De asemenea, este bine ca șoferii să se asigure că trusa de prim ajutor nu a fost utilizată anterior fără a fi completată și că triunghiul reflectorizant poate fi montat rapid, în condiții de siguranță.

Ce riscă șoferii dacă nu au aceste echipamente

În timpul verificărilor din trafic, polițiștii pot solicita prezentarea echipamentelor obligatorii. Dacă unul dintre acestea lipsește, conducătorul auto poate primi o sancțiune contravențională, conform prevederilor Codului Rutier.