Cea mai mare țară din lume în care votul este obligatoriu. Ce pățesc cei care nu merg la urne
În timp ce în multe state participarea la alegeri depinde exclusiv de decizia fiecărui cetățean, există țări în care prezentarea la urne este o obligație prevăzută de lege. Cel mai cunoscut exemplu este Australia, considerată cea mai mare democrație din lume care aplică votul obligatoriu, iar cei care lipsesc fără un motiv justificat riscă sancțiuni financiare. Sistemul funcționează de peste un secol și continuă să asigure una dintre cele mai ridicate prezențe la vot din lume.
- Australia menține una dintre cele mai mari prezențe la vot din lume
- Peste 200.000 de persoane au plătit deja amenzi
- Ce se întâmplă dacă nu răspunzi notificării
- Votul obligatoriu există în Australia de peste 100 de ani
- Ce spun susținătorii și criticii sistemului
- Și alte state sancționează lipsa de la urne
- Cum stă România la participarea la vot
Australia menține una dintre cele mai mari prezențe la vot din lume
Participarea la alegeri este obligatorie în Australia pentru cetățenii cu vârsta de peste 18 ani care sunt înscriși pe listele electorale. Sistemul nu îi obligă însă pe alegători să voteze un anumit partid sau candidat, ci doar să participe oficial la procesul electoral.
Cei care nu doresc să susțină pe nimeni pot introduce un buletin de vot nevalid sau îl pot completa incorect. În schimb, lipsa completă de la urne, fără o justificare acceptată de autorități, poate atrage sancțiuni.
Eficiența acestui sistem se vede și în statisticile electorale. La alegerile parlamentare federale din 2025, prezența la vot a fost estimată la 90,7% dintre alegătorii înscriși pe liste, după ce la scrutinul din 2022 participarea ajunsese la 89,8%.
Peste 200.000 de persoane au plătit deja amenzi
După alegerile parlamentare din 2025, Comisia Electorală Australiană (AEC) a transmis notificări către aproximativ 1,3 milioane de alegători care nu și-au exercitat dreptul de vot.
Dintre aceștia, peste 200.000 de australieni au achitat amenda administrativă prevăzută de lege. Mai exact, 207.000 de persoane au plătit câte 20 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 12 euro.
În total, autoritățile australiene au încasat aproximativ 4,14 milioane de dolari australieni, adică în jur de 2,5 milioane de euro, din aceste sancțiuni aplicate pentru absența nemotivată de la urne.
Ce se întâmplă dacă nu răspunzi notificării
Nu toți alegătorii care au lipsit de la vot au fost amendați. Aproximativ 250.000 de cetățeni au transmis motive considerate întemeiate pentru absență, iar autoritățile i-au scutit de plata sancțiunii.
În schimb, aproximativ 710.000 de persoane nu au răspuns notificărilor în termenul prevăzut de lege. În aceste cazuri, procedura poate continua în instanță, iar amenda poate ajunge până la 330 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 200 de euro.
Referitor la aceste situații, Comisia Electorală Australiană a transmis: „Ca în toate chestiunile juridice, luăm în considerare mai mulți factori înainte de a declanșa orice acțiune.”
Votul obligatoriu există în Australia de peste 100 de ani
Australia aplică unul dintre cele mai vechi sisteme de vot obligatoriu din lume. Măsura a fost introdusă în anul 1924, după ce autoritățile au observat o scădere accentuată a participării electorale.
Înainte de modificarea legislației, alegerile parlamentare din 1922 înregistraseră o prezență de aproximativ 59%, una dintre cele mai reduse din istoria electorală a țării. Ulterior, legea a fost schimbată, iar participarea la vot a devenit obligatorie pentru alegătorii înscriși pe liste.
Ce spun susținătorii și criticii sistemului
Susținătorii votului obligatoriu consideră că această regulă oferă o reprezentare mai echilibrată a populației și împiedică alegerile să fie influențate doar de cei mai activi sau motivați alegători.
Pe de altă parte, criticii susțin că obligarea cetățenilor să participe la vot transformă un drept democratic într-o obligație legală și limitează libertatea persoanelor care aleg să nu participe la scrutin.
Și alte state sancționează lipsa de la urne
Australia nu este singura țară care aplică votul obligatoriu sau sancțiuni pentru absența nemotivată.
Belgia are un astfel de sistem încă din 1893, iar cetățenii care lipsesc fără justificare pot primi amenzi. În Luxemburg, sancțiunile cresc în cazul absențelor repetate.
Argentina aplică votul obligatoriu pentru persoanele cu vârste între 18 și 70 de ani, iar cei care nu votează fără motiv pot primi amenzi și pot întâmpina restricții administrative până la clarificarea situației.
Brazilia obligă la vot cetățenii cu vârste între 18 și 70 de ani. Cei care nu participă trebuie să justifice absența sau să achite o sancțiune simbolică, în caz contrar putând apărea dificultăți în relația cu anumite instituții publice.
Și Peru prevede amenzi pentru alegătorii care nu se prezintă la urne fără un motiv justificat, valoarea acestora fiind stabilită în funcție de situația economică a zonei în care locuiește persoana respectivă.
În Singapore, alegătorii care nu votează sunt eliminați de pe listele electorale, însă își pot redobândi dreptul de vot printr-o procedură oficială și plata unei taxe administrative.
Cum stă România la participarea la vot
În România, votul nu este obligatoriu, iar participarea la alegeri diferă de la un scrutin la altul.
La alegerile parlamentare organizate pe 1 decembrie 2024, prezența la urne a fost de aproximativ 52,5% dintre alegătorii înscriși pe liste. Astfel, aproape jumătate dintre cetățenii cu drept de vot nu au participat la alegerea Parlamentului.
În anii anteriori, la alte alegeri parlamentare, participarea a fost chiar în jurul valorii de 30%. Prin comparație, Australia reușește să mențină constant o prezență electorală de peste 85-90%, datorită sistemului de vot obligatoriu și sancțiunilor aplicate celor care lipsesc fără justificare.