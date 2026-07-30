Cea mai mare țară din lume în care votul este obligatoriu. Ce pățesc cei care nu merg la urne

Cei care nu doresc să susțină pe nimeni pot introduce un buletin de vot nevalid sau îl pot completa incorect. În schimb, lipsa completă de la urne, fără o justificare acceptată de autorități, poate atrage sancțiuni.

Eficiența acestui sistem se vede și în statisticile electorale. La alegerile parlamentare federale din 2025, prezența la vot a fost estimată la 90,7% dintre alegătorii înscriși pe liste, după ce la scrutinul din 2022 participarea ajunsese la 89,8%.

Peste 200.000 de persoane au plătit deja amenzi

După alegerile parlamentare din 2025, Comisia Electorală Australiană (AEC) a transmis notificări către aproximativ 1,3 milioane de alegători care nu și-au exercitat dreptul de vot.

Dintre aceștia, peste 200.000 de australieni au achitat amenda administrativă prevăzută de lege. Mai exact, 207.000 de persoane au plătit câte 20 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 12 euro.

În total, autoritățile australiene au încasat aproximativ 4,14 milioane de dolari australieni, adică în jur de 2,5 milioane de euro, din aceste sancțiuni aplicate pentru absența nemotivată de la urne.

Ce se întâmplă dacă nu răspunzi notificării

Nu toți alegătorii care au lipsit de la vot au fost amendați. Aproximativ 250.000 de cetățeni au transmis motive considerate întemeiate pentru absență, iar autoritățile i-au scutit de plata sancțiunii.

În schimb, aproximativ 710.000 de persoane nu au răspuns notificărilor în termenul prevăzut de lege. În aceste cazuri, procedura poate continua în instanță, iar amenda poate ajunge până la 330 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 200 de euro.