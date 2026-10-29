Ce rămâne după 10 zile pe Via Transilvanica? Ce spun participanții studiului MedLife despre efectele mersului pe jos

„Suntem obișnuiți să asociem stresul cu presiunea, oboseala și lucrurile care ne copleșesc. Însă nu orice provocare este neapărat una negativă. Atunci când este asumat și adaptat propriilor capacități, efortul ne poate oferi ocazia să ne descoperim resursele și să ne reevaluăm obiceiurile. Dincolo de distanța parcursă, ceea ce ne interesează în acest studiu este să înțelegem atât răspunsul organismului la o astfel de experiență, cât și felul în care participanții o percep și ce schimbări își doresc să păstreze în viața de zi cu zi. Mărturiile lor oferă o perspectivă valoroasă asupra acestei experiențe, iar analiza datelor medicale ne va permite să completăm această imagine cu rezultate obiective”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, Head of Communications, MedLife Group.

Mai multă încredere în sine și o perspectivă diferită asupra propriilor limite

Pentru unii participanți, cele 10 zile pe traseu au fost o ocazie de a-și descoperi propriile capacități. Plecați la drum cu îndoieli legate de efortul pe care îl presupune traseul, aceștia spun că au ajuns să își privească altfel limitele și să aibă mai multă încredere în ei înșiși.

Mărturiile surprind astfel o dimensiune personală a provocării: satisfacția nu vine doar din distanța parcursă, ci și din descoperirea propriilor resurse și din capacitatea de a duce la capăt un obiectiv asumat. Pentru unii, această schimbare de perspectivă a venit și cu dorința de a face mișcare mai constant.

Mai puține lucruri, mai multă claritate

O altă perspectivă care apare în interviuri este cea asupra simplității. După mai multe zile în care lucrurile necesare au încăput într-un rucsac, unii participanți au început să reflecteze la ceea ce este cu adevărat necesar și important în viața de zi cu zi. Experiența contrastează cu rutina urbană, în care acumularea de obiecte, responsabilitățile și preocupările cotidiene ocupă adesea un spațiu considerabil.

Astfel, această drumeție de 10 zile în natură a ridicat și o întrebare relevantă pentru viața de zi cu zi: cât de mult din ceea ce ne ocupă timpul și atenția ne este cu adevărat necesar?

Mai puțină grabă și mai multă răbdare cu sine

Încetinirea ritmului este o altă schimbare pe care unii participanți spun că au început să o ia în considerare după experiența de pe traseu. Într-o viață cotidiană dominată de liste de sarcini, termene-limită și presiunea de a rezolva cât mai multe lucruri simultan, mersul pe jos presupune un ritm diferit: înaintezi pas cu pas, îți dozezi efortul și accepți că nu poți grăbi fiecare etapă.

Pentru unii participanți, această experiență a devenit un punct de plecare pentru a-și regândi modul în care își gestionează activitățile profesionale și presiunea pe care o pun asupra lor. În locul impulsului de a rezolva totul cât mai repede, apare intenția de a aborda lucrurile pe rând, cu mai multă organizare și răbdare.