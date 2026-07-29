Ce pensie primești după ce ai lucrat ani de zile ca badantă în Italia. Sumele dezvăluite de românce, de ce diferă atât de mult veniturile
Sute de mii de românce au plecat în Italia în ultimii 20-30 de ani pentru a lucra ca badante, devenind una dintre cele mai importante categorii de lucrători români din Peninsulă. Multe au petrecut ani întregi îngrijind persoane vârstnice, departe de familie, convinse că sacrificiul le va asigura o bătrânețe liniștită. Realitatea este însă diferită pentru multe dintre ele. În ultimele zile, pe rețelele de socializare au apărut numeroase mărturii ale unor românce care spun că, după ani de muncă, pensiile primite din Italia sunt mult mai mici decât s-ar fi așteptat.
Diferențele dintre sumele încasate sunt însă foarte mari și au explicații care țin de modul în care funcționează sistemul italian de pensii și de contribuțiile plătite de angajatori de-a lungul anilor.
O româncă spune că după 20 de ani de muncă primește doar 20 de euro pe an
Una dintre postările care a stârnit sute de reacții este cea a unei românce care susține că, după două decenii petrecute îngrijind bătrâni în Italia, a ajuns să primească o pensie de numai 20 de euro pe an, sumă din care se reține inclusiv impozit.
„După o viață de badantă de 20 de ani, o pensie așa mică… Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”, a scris femeia.
Deși cazul pare șocant, specialiștii atrag atenția că o astfel de situație poate apărea dacă persoana nu îndeplinește toate condițiile pentru pensia contributivă sau dacă suma reprezintă doar o componentă foarte mică a drepturilor acumulate, nu pensia totală. În Italia, cuantumul pensiei depinde de contribuțiile efectiv plătite și de condițiile de pensionare, iar în anumite situații pot exista și prestații parțiale sau drepturi calculate separat.
De ce o badantă primește 138 de euro, iar alta peste 400 de euro
Comentariile lăsate de alte românce arată cât de mari pot fi diferențele. O femeie spune că după 10 ani de muncă, cu un contract de 25 de ore pe săptămână, primește o pensie de 138 de euro pe lună. O altă româncă, cu aceeași vechime, dar cu un contract de 40 de ore săptămânal, afirmă că încasează aproximativ 238 de euro lunar.
Există însă și exemple mai bune. O badantă care a lucrat 16 ani, cu un program de 54 de ore pe săptămână, spune că pensia sa ajunge la 424 de euro pe lună. Aceste exemple arată că numărul anilor lucrați este important, dar nu este singurul criteriu după care se stabilește pensia.
De ce diferă atât de mult pensiile
În Italia, pensia se calculează în funcție de contribuțiile sociale plătite către sistemul public de pensii (INPS), nu doar de vechimea în muncă. Cu alte cuvinte, două persoane care au lucrat același număr de ani pot primi pensii foarte diferite dacă au avut salarii diferite sau contracte cu un număr diferit de ore.
În cazul badantelor, mulți angajatori au declarat de-a lungul timpului doar o parte din programul real de lucru. Au existat situații în care femeile lucrau în realitate permanent, locuind în casa persoanei îngrijite, însă contractul era înregistrat pentru 20 sau 25 de ore pe săptămână. Contribuțiile la pensie s-au plătit doar pentru orele declarate, iar acest lucru reduce considerabil valoarea pensiei.
La fel de important este și salariul declarat. Dacă remunerația trecută în contract este apropiată de salariul minim pentru categoria respectivă, contribuțiile vor fi mai mici decât în cazul unui salariu mai ridicat.
În Italia, pensiile sunt, de asemenea, supuse impozitării, însă nivelul taxelor diferă în funcție de venitul total al pensionarului și de deducerile fiscale de care acesta beneficiază. Pentru pensiile mici, impozitul este redus sau chiar inexistent în anumite situații, în timp ce pensiile mai mari pot fi impozitate progresiv.
Munca la negru sau contribuțiile incomplete pot reduce drastic pensia
O altă explicație pentru diferențele mari este existența perioadelor lucrate fără contract sau cu contribuții incomplete. În anii 2000, multe românce au început să lucreze în Italia fără acte sau au fost angajate abia după mai mulți ani. Perioadele în care nu s-au plătit contribuții nu sunt luate în calcul la stabilirea pensiei.
De asemenea, întreruperile lungi de activitate, schimbarea frecventă a angajatorilor sau contractele sezoniere pot influența valoarea finală a drepturilor de pensie.
„Suntem cea mai joasă categorie”
Postarea româncei a adunat sute de reacții, multe dintre ele exprimând aceeași dezamăgire.
„Este o bătaie de joc”, a scris o femeie.
O alta spune că „Suntem cea mai joasă categorie, fără un viitor asigurat la bătrânețe. Unele nici măcar nu apucă să beneficieze de pensie, că se îmbolnăvesc sau mor înainte.”
Au existat și comentarii care atrag atenția asupra schimbării generațiilor.
„Prin anii 2000 am venit noi, astea care aveam atunci până în 40 de ani. Dar acum fetele tinere nu mai fac această muncă. Sunt posibilități să muncească în România. Așa că, într-o zi, italienii vor rămâne fără badante românce.”
Poveștile acestor femei arată că sacrificiile făcute de-a lungul anilor nu se reflectă întotdeauna într-o pensie suficientă pentru un trai decent. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca orice persoană care lucrează în Italia să verifice periodic contribuțiile virate la INPS, să se asigure că toate orele lucrate sunt declarate în contract și să solicite, la nevoie, situația completă a stagiului de cotizare, deoarece aceste detalii pot face diferența între o pensie modestă și una semnificativ mai mare la momentul retragerii din activitate.