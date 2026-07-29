Ce pensie primești după ce ai lucrat ani de zile ca badantă în Italia. Sumele dezvăluite de românce, de ce diferă atât de mult veniturile

O româncă spune că după 20 de ani de muncă primește doar 20 de euro pe an

Una dintre postările care a stârnit sute de reacții este cea a unei românce care susține că, după două decenii petrecute îngrijind bătrâni în Italia, a ajuns să primească o pensie de numai 20 de euro pe an, sumă din care se reține inclusiv impozit.

„După o viață de badantă de 20 de ani, o pensie așa mică… Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”, a scris femeia.

Deși cazul pare șocant, specialiștii atrag atenția că o astfel de situație poate apărea dacă persoana nu îndeplinește toate condițiile pentru pensia contributivă sau dacă suma reprezintă doar o componentă foarte mică a drepturilor acumulate, nu pensia totală. În Italia, cuantumul pensiei depinde de contribuțiile efectiv plătite și de condițiile de pensionare, iar în anumite situații pot exista și prestații parțiale sau drepturi calculate separat.

De ce o badantă primește 138 de euro, iar alta peste 400 de euro

Comentariile lăsate de alte românce arată cât de mari pot fi diferențele. O femeie spune că după 10 ani de muncă, cu un contract de 25 de ore pe săptămână, primește o pensie de 138 de euro pe lună. O altă româncă, cu aceeași vechime, dar cu un contract de 40 de ore săptămânal, afirmă că încasează aproximativ 238 de euro lunar.

Există însă și exemple mai bune. O badantă care a lucrat 16 ani, cu un program de 54 de ore pe săptămână, spune că pensia sa ajunge la 424 de euro pe lună. Aceste exemple arată că numărul anilor lucrați este important, dar nu este singurul criteriu după care se stabilește pensia.

De ce diferă atât de mult pensiile

În Italia, pensia se calculează în funcție de contribuțiile sociale plătite către sistemul public de pensii (INPS), nu doar de vechimea în muncă. Cu alte cuvinte, două persoane care au lucrat același număr de ani pot primi pensii foarte diferite dacă au avut salarii diferite sau contracte cu un număr diferit de ore.

În cazul badantelor, mulți angajatori au declarat de-a lungul timpului doar o parte din programul real de lucru. Au existat situații în care femeile lucrau în realitate permanent, locuind în casa persoanei îngrijite, însă contractul era înregistrat pentru 20 sau 25 de ore pe săptămână. Contribuțiile la pensie s-au plătit doar pentru orele declarate, iar acest lucru reduce considerabil valoarea pensiei.

La fel de important este și salariul declarat. Dacă remunerația trecută în contract este apropiată de salariul minim pentru categoria respectivă, contribuțiile vor fi mai mici decât în cazul unui salariu mai ridicat.