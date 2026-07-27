Ce le transmite Ministerul Educației elevilor care au ajuns la licee tehnologice după repartizare: „Rămâi și fă-l mai bun”

Potrivit oficialului, calitatea unei școli este influențată atât de profesorii care predau, cât și de elevii care aleg să învețe acolo.

Sorin Ion: „Nu încerca să scapi de liceul tehnologic”

Într-o declarație acordată publicației Libertatea, Sorin Ion i-a îndemnat pe elevii repartizați la liceele tehnologice să nu considere această etapă un eșec și să nu își propună din start transferul la un alt liceu.

Secretarul de stat a afirmat că dezvoltarea unei unități de învățământ nu poate avea loc fără implicarea elevilor și a cadrelor didactice.

„Dacă ajungi la un liceu tehnologic, nu încerca să scapi de acolo. Rămâi și fă-l mai bun, contribuie la creșterea lui. Pentru că un liceu sau o școală nu poate să crească decât prin calitatea elevilor și a profesorilor”, a declarat Sorin Ion.

Percepția asupra liceelor tehnologice, principala problemă

În opinia oficialului din Ministerul Educației, cea mai mare dificultate cu care se confruntă învățământul tehnologic nu ține de programele școlare sau de dotări, ci de modul în care este privit de societate.

Acesta susține că, atât timp cât părinții și elevii vor continua să considere liceele tehnologice o opțiune inferioară, schimbările vor fi greu de realizat.

„Atâta timp cât eu, dumneavoastră și cei din jurul nostru vom considera că liceele tehnologice sunt niște locuri rele, nu se va schimba nimic”, a afirmat Sorin Ion.

Pentru a ilustra această situație, el a povestit că, pe vremea când ocupa funcția de inspector școlar general în județul Dâmbovița, i-a întrebat pe directorii de școli câți și-au înscris propriii copii la învățământ profesional sau tehnologic din proprie inițiativă. Potrivit acestuia, niciunul nu a ridicat mâna.

Secretarul de stat consideră că există o diferență între mesajele publice privind importanța învățământului profesional și alegerile pe care părinții le fac pentru copiii lor.