Ce le transmite Ministerul Educației elevilor care au ajuns la licee tehnologice după repartizare: „Rămâi și fă-l mai bun”
Elevii care au fost repartizați la un liceu tehnologic nu ar trebui să privească acest rezultat ca pe un pas înapoi și nici să caute imediat o soluție pentru a se transfera.
Acesta este mesajul transmis de Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, care consideră că schimbarea imaginii acestor unități de învățământ depinde inclusiv de elevii care le urmează cursurile.
Potrivit oficialului, calitatea unei școli este influențată atât de profesorii care predau, cât și de elevii care aleg să învețe acolo.
Sorin Ion: „Nu încerca să scapi de liceul tehnologic”
Într-o declarație acordată publicației Libertatea, Sorin Ion i-a îndemnat pe elevii repartizați la liceele tehnologice să nu considere această etapă un eșec și să nu își propună din start transferul la un alt liceu.
Secretarul de stat a afirmat că dezvoltarea unei unități de învățământ nu poate avea loc fără implicarea elevilor și a cadrelor didactice.
„Dacă ajungi la un liceu tehnologic, nu încerca să scapi de acolo. Rămâi și fă-l mai bun, contribuie la creșterea lui. Pentru că un liceu sau o școală nu poate să crească decât prin calitatea elevilor și a profesorilor”, a declarat Sorin Ion.
Percepția asupra liceelor tehnologice, principala problemă
În opinia oficialului din Ministerul Educației, cea mai mare dificultate cu care se confruntă învățământul tehnologic nu ține de programele școlare sau de dotări, ci de modul în care este privit de societate.
Acesta susține că, atât timp cât părinții și elevii vor continua să considere liceele tehnologice o opțiune inferioară, schimbările vor fi greu de realizat.
„Atâta timp cât eu, dumneavoastră și cei din jurul nostru vom considera că liceele tehnologice sunt niște locuri rele, nu se va schimba nimic”, a afirmat Sorin Ion.
Pentru a ilustra această situație, el a povestit că, pe vremea când ocupa funcția de inspector școlar general în județul Dâmbovița, i-a întrebat pe directorii de școli câți și-au înscris propriii copii la învățământ profesional sau tehnologic din proprie inițiativă. Potrivit acestuia, niciunul nu a ridicat mâna.
Secretarul de stat consideră că există o diferență între mesajele publice privind importanța învățământului profesional și alegerile pe care părinții le fac pentru copiii lor.
Cine este Sorin Ion
Sorin Ion ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Educației din anul 2020, când a fost numit în Guvernul condus de Ludovic Orban. La acel moment, acesta candida și pentru un mandat de senator din partea PNL.
Întrebat înaintea alegerilor parlamentare ce funcție ar fi ales în cazul în care ar fi obținut un mandat în Parlament, Sorin Ion declara că, probabil, ar fi optat pentru poziția de senator. După ce nu a fost ales, el a rămas în conducerea Ministerului Educației și și-a păstrat funcția sub mai mulți miniștri ai Educației.
Cum s-a schimbat admiterea la liceele tehnologice în 2026
Elevii care au intrat în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 au fost primii care au putut opta doar pentru liceul tehnologic sau pentru liceul tehnologic dual, după eliminarea școlilor profesionale ca formă distinctă de învățământ.
Noua organizare integrează pregătirea profesională în cadrul liceului și le permite elevilor să obțină o calificare după trei ani de studiu, iar ulterior să continue până la finalizarea ciclului liceal și susținerea examenului de bacalaureat.
Legea învățământului preuniversitar prevede că, începând din septembrie 2029, toate liceele tehnologice vor funcționa în sistem dual.
Ce presupune învățământul tehnologic dual
În cadrul învățământului dual, pregătirea practică se desfășoară în colaborare cu operatori economici care participă direct la formarea elevilor.
Companiile partenere pot acorda burse, pot asigura transportul, masa, echipamentele necesare sau alte beneficii și au posibilitatea de a angaja absolvenții după finalizarea studiilor.
Există în continuare și varianta liceului tehnologic clasic, unde practica se desfășoară fie la agenți economici, fie în atelierele și laboratoarele școlii. Ambele trasee oferă posibilitatea obținerii unei calificări profesionale, susținerii examenului de bacalaureat și continuării studiilor în învățământul superior sau postliceal.