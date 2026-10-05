Ce este Centrul de Excelență București, cum și când se fac înscrierile și ce notă trebuie să ai pentru a fi admis. Informații importante pentru elevii din Capitală
Elevii din București se pot înscrie între 6 și 10 octombrie 2026 la selecția pentru pregătirea gratuită organizată de Centrul Municipiului București pentru Excelență, în anul școlar 2026–2027. Pentru cei care susțin testarea, pragul de promovare este de 70 de puncte din 100. Acest rezultat nu garantează însă admiterea: locurile se ocupă în ordinea descrescătoare a punctajelor, iar elevii cu rezultate la olimpiade și concursuri au prioritate.
Procedura ISMB prevede grupe de maximum 20 de elevi. Pot candida și copii fără premii la competiții, prin testare pentru locurile rămase disponibile.
Ce este Centrul de Excelență București și cui se adresează
Centrul Municipiului București pentru Excelență, prescurtat CMBEX, organizează pregătire pentru copii și tineri capabili de performanțe înalte. Este o unitate de educație extrașcolară, cu personalitate juridică, potrivit regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 7.310/2024, disponibil pe Portalul Legislativ.
Pentru un elev interesat să aprofundeze o disciplină, centrul oferă pregătire suplimentară, în afara orelor obișnuite de școală. Participarea este gratuită, iar activitățile se pot organiza în orice zi a săptămânii, în unități de învățământ cu care centrul încheie protocoale de colaborare.
Selecția anunțată se adresează elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar ale municipiului București, în funcție de disciplinele și clasele pentru care sunt constituite grupele. Participarea se face pe baza unui acord cu centrul; pentru minori, acesta se încheie cu părintele, tutorele sau reprezentantul legal.
Când și cum se fac înscrierile pentru anul școlar 2026–2027
Dosarele se depun online în perioada 6–10 octombrie 2026, prin formularul indicat în comunicarea privind calendarul selecției. Linkul de înscriere este anunțat ca disponibil începând cu 6 octombrie.
Pentru completarea dosarului, părinții și elevii pot consulta pe Edupedu modelul cererii de înscriere, procedura integrală și trimiterea către formularul online. Cererea trebuie semnată conform cerințelor documentului.
Dosarul cuprinde:
- cererea de înscriere la selecție, semnată de părinte sau reprezentantul legal și de elev;
- copia actului de identitate al părintelui sau reprezentantului legal;
- copia cărții de identitate și/sau a certificatului de naștere al elevului;
- copii ale diplomelor ori adeverințelor care dovedesc rezultatele la olimpiade și concursuri, pentru candidații care invocă aceste rezultate;
- recomandarea profesorului îndrumător de la disciplina aleasă, din școala de proveniență.
Dosarul este considerat validat când candidatul primește număr de înregistrare. Așadar, după trimiterea documentelor, trebuie urmărită și confirmarea înregistrării.
Calendarul indică perioada 12–16 octombrie 2026 pentru afișarea rezultatelor și anunțarea testării, dacă aceasta este necesară. Intervalul nu trebuie confundat cu o dată unică de examen pentru toate disciplinele.
Ce punctaj trebuie să obții și cine poate intra fără test
Pentru testul de evaluare la disciplina aleasă, punctajul minim de promovare este de 70 din 100, adică echivalentul numeric al notei 7 pe o scară de la 1 la 10. Este un prag al testării organizate pentru selecție, nu o condiție privind nota din catalog sau media generală.
Chiar dacă obții 70 de puncte, admiterea depinde de poziția în clasament și de locurile disponibile. De exemplu, dacă rămân cinci locuri și zece candidați promovează testul, vor fi admiși cei cu punctajele cele mai mari, în limita celor cinci locuri.
Procedura stabilește o ordine de prioritate. Elevii premiați sau calificați la concursuri internaționale de specialitate pot fi admiși fără testarea inițială, pe baza rezultatelor din ultimii trei ani școlari. Urmează elevii premiați sau calificați, în anul școlar anterior, la faza națională a olimpiadelor ori concursurilor corespunzătoare disciplinei și la concursuri naționale recunoscute de minister.
Cei premiați în anul școlar anterior la faza județeană sau a sectoarelor Bucureștiului, precum și la alte concursuri acceptate conform procedurii, pot intra fără test dacă mai există locuri, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Pentru locurile rămase se organizează testarea candidaților, inclusiv a celor fără portofoliu de premii.
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Elevii care au frecventat centrul în 2025–2026 se pot înscrie pentru noul an școlar printr-o cerere adresată conducerii CMBEX. Această posibilitate nu trebuie confundată cu o garanție generală de admitere pentru orice solicitant.
La ce discipline se organizează pregătirea
Oferta anunțată pentru selecția din octombrie cuprinde 14 grupe, distribuite între limba română, matematică, informatică, geografie, fizică și dezbateri sau vorbit în public.
Repartizarea pe clase și numărul grupelor sunt următoarele:
|Disciplina
|Clasele sau nivelul
|Numărul grupelor
|Limba și literatura română
|VII–VIII
|1
|Limba și literatura română
|IX–XI
|1
|Matematică
|IX–X
|2
|Informatică
|V–VI
|1
|Geografie
|VIII–XII
|3
|Fizică
|Clasele nu sunt precizate în lista prezentată
|4
|Debate/Public Speaking
|Gimnaziu
|1
|Debate/Public Speaking
|Liceu
|1
Pentru fizică, lista reprodusă în materialul despre înscrieri nu precizează clasele eligibile. Elevii interesați trebuie să urmărească anunțurile organizatorilor pentru această clarificare, fără să presupună că toate clasele sunt incluse.
Când se anunță rezultatele și ce urmează după înscriere
Listele elevilor admiși după evaluarea portofoliului se publică pe site-ul ISMB, împreună cu locurile rămase pentru fiecare grupă și disciplină. Procedura prevede afișarea acestora în maximum trei zile lucrătoare de la termenul-limită pentru depunerea dosarelor.
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Dacă este necesară testarea, aceasta se organizează în termen de trei zile după afișarea locurilor libere. Comisia anunță materia din care se susține proba, iar rezultatele testului sunt publicate în maximum trei zile lucrătoare de la susținere. Listele finale se afișează tot pe site-ul ISMB. Conform procedurii prezentate, nu se admit contestații.
Pentru familiile cu elevi care își doresc să ajungă aici, pașii imediat următori sunt pregătirea documentelor, depunerea dosarului în intervalul anunțat și urmărirea numărului de înregistrare. Apoi, în funcție de rezultatul evaluării portofoliului și de locurile disponibile, elevul află dacă este admis sau dacă trebuie să participe la test.