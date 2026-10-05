Ce este Centrul de Excelență București, cum și când se fac înscrierile și ce notă trebuie să ai pentru a fi admis. Informații importante pentru elevii din Capitală

Ce este Centrul de Excelență București și cui se adresează

Centrul Municipiului București pentru Excelență, prescurtat CMBEX, organizează pregătire pentru copii și tineri capabili de performanțe înalte. Este o unitate de educație extrașcolară, cu personalitate juridică, potrivit regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 7.310/2024, disponibil pe Portalul Legislativ.

Pentru un elev interesat să aprofundeze o disciplină, centrul oferă pregătire suplimentară, în afara orelor obișnuite de școală. Participarea este gratuită, iar activitățile se pot organiza în orice zi a săptămânii, în unități de învățământ cu care centrul încheie protocoale de colaborare.

Selecția anunțată se adresează elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar ale municipiului București, în funcție de disciplinele și clasele pentru care sunt constituite grupele. Participarea se face pe baza unui acord cu centrul; pentru minori, acesta se încheie cu părintele, tutorele sau reprezentantul legal.

Când și cum se fac înscrierile pentru anul școlar 2026–2027

Dosarele se depun online în perioada 6–10 octombrie 2026, prin formularul indicat în comunicarea privind calendarul selecției. Linkul de înscriere este anunțat ca disponibil începând cu 6 octombrie.

Pentru completarea dosarului, părinții și elevii pot consulta pe Edupedu modelul cererii de înscriere, procedura integrală și trimiterea către formularul online. Cererea trebuie semnată conform cerințelor documentului.

Dosarul cuprinde:

cererea de înscriere la selecție, semnată de părinte sau reprezentantul legal și de elev;

copia actului de identitate al părintelui sau reprezentantului legal;

copia cărții de identitate și/sau a certificatului de naștere al elevului;

copii ale diplomelor ori adeverințelor care dovedesc rezultatele la olimpiade și concursuri, pentru candidații care invocă aceste rezultate;

recomandarea profesorului îndrumător de la disciplina aleasă, din școala de proveniență.

Dosarul este considerat validat când candidatul primește număr de înregistrare. Așadar, după trimiterea documentelor, trebuie urmărită și confirmarea înregistrării.