Ce conține ultima declarație de avere a Monicăi Pop. Medicul este internat după ce a suferit un AVC

Ce avere declara Monica Pop în 2022

Potrivit declarației de avere depuse în 2022, Monica Pop deținea, împreună cu membrii familiei, mai multe proprietăți imobiliare. Cea mai valoroasă este o casă de locuit din Voluntari, județul Ilfov, cumpărată în anul 2020, cu o suprafață de 200 de metri pătrați, deținută în cote egale împreună cu soțul său, Mircea Pop.

În declarație mai apar două case situate în București, una de 58 de metri pătrați, dobândită în 1999 prin contract de vânzare-cumpărare, și o alta de 70 de metri pătrați, moștenită în 1998, precum și un apartament de 50 de metri pătrați, cumpărat în 1996.

La capitolul bunuri mobile, Monica Pop declara un autoturism Hyundai fabricat în 2005, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare. În ceea ce privește disponibilitățile financiare, medicul avea declarat un cont curent la BRD, deschis în 2010, cu un sold de aproximativ 17.469 de lei.

Veniturile declarate

Conform aceleiași declarații de avere din 2022, Monica Pop încasa venituri atât din activitatea medicală, cât și din învățământ și pensie. Pentru activitatea desfășurată la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, unde activa ca profesor universitar și medic, aceasta declara venituri anuale de 175.824 de lei.

De asemenea, pentru activitatea didactică desfășurată la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, remunerația declarată era de 984 de lei, reprezentând plata cu ora. La acestea se adăuga o pensie în valoare de 96.000 de lei pe an, iar soțul său declara o pensie anuală de 54.000 de lei.

Monica Pop spune că a suferit un AVC după o supărare puternică

Într-o postare publicată pe Facebook, Monica Pop afirmă că accidentul vascular cerebral a fost provocat de stresul acumulat în urma unui conflict cu actualul manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, Marian Burcea. Medicul susține că l-a sprijinit pe acesta de-a lungul carierei și că a avut un rol important în numirea lui la conducerea spitalului.

„Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București. Datorită mie și la rugămințile mele a fost numit în locul meu domnul general dr. Marian Burcea, cândva un bun prieten de 25 de ani, pe care eu l-am ajutat enorm. I-am păstrat postul când a fost dat afară (pe nedrept, este adevărat)”, a scris Monica Pop.

Ea afirmă că relația dintre cei doi s-a deteriorat în ultima perioadă și îl acuză pe actualul manager că a schimbat numele spitalului fără să o informeze și că a avut un comportament lipsit de respect față de ea.