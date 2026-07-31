Ce conține ultima declarație de avere a Monicăi Pop. Medicul este internat după ce a suferit un AVC
Medicul oftalmolog Monica Pop, una dintre cele mai cunoscute personalități din sistemul medical românesc, se află internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias după ce a anunțat public că a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceasta susține că episodul medical a fost provocat de o supărare puternică, în urma unui conflict cu actualul manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București.
În contextul acestor informații, ultima declarație de avere făcută publică de Monica Pop, depusă în anul 2022, arată ce bunuri și venituri declara medicul la acel moment. De atunci, nu au mai fost publicate alte declarații de avere.
Ce avere declara Monica Pop în 2022
Potrivit declarației de avere depuse în 2022, Monica Pop deținea, împreună cu membrii familiei, mai multe proprietăți imobiliare. Cea mai valoroasă este o casă de locuit din Voluntari, județul Ilfov, cumpărată în anul 2020, cu o suprafață de 200 de metri pătrați, deținută în cote egale împreună cu soțul său, Mircea Pop.
În declarație mai apar două case situate în București, una de 58 de metri pătrați, dobândită în 1999 prin contract de vânzare-cumpărare, și o alta de 70 de metri pătrați, moștenită în 1998, precum și un apartament de 50 de metri pătrați, cumpărat în 1996.
La capitolul bunuri mobile, Monica Pop declara un autoturism Hyundai fabricat în 2005, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare. În ceea ce privește disponibilitățile financiare, medicul avea declarat un cont curent la BRD, deschis în 2010, cu un sold de aproximativ 17.469 de lei.
Veniturile declarate
Conform aceleiași declarații de avere din 2022, Monica Pop încasa venituri atât din activitatea medicală, cât și din învățământ și pensie. Pentru activitatea desfășurată la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, unde activa ca profesor universitar și medic, aceasta declara venituri anuale de 175.824 de lei.
De asemenea, pentru activitatea didactică desfășurată la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, remunerația declarată era de 984 de lei, reprezentând plata cu ora. La acestea se adăuga o pensie în valoare de 96.000 de lei pe an, iar soțul său declara o pensie anuală de 54.000 de lei.
Monica Pop spune că a suferit un AVC după o supărare puternică
Într-o postare publicată pe Facebook, Monica Pop afirmă că accidentul vascular cerebral a fost provocat de stresul acumulat în urma unui conflict cu actualul manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, Marian Burcea. Medicul susține că l-a sprijinit pe acesta de-a lungul carierei și că a avut un rol important în numirea lui la conducerea spitalului.
„Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București. Datorită mie și la rugămințile mele a fost numit în locul meu domnul general dr. Marian Burcea, cândva un bun prieten de 25 de ani, pe care eu l-am ajutat enorm. I-am păstrat postul când a fost dat afară (pe nedrept, este adevărat)”, a scris Monica Pop.
Ea afirmă că relația dintre cei doi s-a deteriorat în ultima perioadă și îl acuză pe actualul manager că a schimbat numele spitalului fără să o informeze și că a avut un comportament lipsit de respect față de ea.
„Am făcut tot ce am putut pentru el, iar el a lovit pe la spate. A schimbat numele spitalului fără să-mi spună nimic, cu un nume care nu a avut nicio contribuție la partea administrativă a spitalului. Am văzut pe Facebook. Nimeni nu l-a crezut capabil de așa ceva! În repetate rânduri s-a purtat inadmisibil față de un om care i-a fost sprijin și datorită căruia a ajuns în această poziție! Vineri m-a admonestat oribil în fața unor pacienți. M-am supărat foarte tare și am făcut un AVC de supărare, acum fiind internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias. Medicii și personalul sunt minunați! Le mulțumesc din suflet!”, a transmis medicul.
Monica Pop este medic primar oftalmolog și profesor universitar, fiind una dintre cele mai cunoscute figuri din medicina românească. În ultimii ani, aceasta s-a remarcat și prin numeroase intervenții publice pe teme medicale, iar în perioada pandemiei de COVID-19 a fost implicată în mai multe controverse legate de poziția sa față de vaccinare.