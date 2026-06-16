Ultima ora
Ce înseamnă retrogradarea României în zona „junk” și cum ar fi afectați direct românii. Temerile BNR înaintea verdictului S&P
de Iulia Kelt
TEHNOLOGIE

Ce aparat foto mirrorless merită să cumperi în 2026? 5 modele populare disponibile acum în România

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Ce aparat foto mirrorless merită să cumperi în 2026? 5 modele populare disponibile acum în România
Ce camere mirrorless cumperi în 2026 / Foto: Profimedia (imagine de ilustrație)

Aparatele foto mirrorless au devenit alegerea preferată atât pentru pasionații de fotografie, cât și pentru creatorii de conținut care vor imagini de calitate și filmare la rezoluții ridicate. În 2026, oferta este mai variată ca niciodată, iar diferențele dintre modele țin atât de performanțe, cât și de accesoriile incluse în pachet.

Dacă ești în căutarea unui aparat foto nou, am analizat primele cinci modele afișate într-una dintre cele mai populare oferte online și am adunat informațiile esențiale despre fiecare. De la variante accesibile pentru începători până la modele care oferă filmare 6K, acestea sunt opțiunile care ies în evidență.

Sony Alpha ZV-E10 și Canon EOS R50, printre cele mai accesibile opțiuni

Sony Alpha ZV-E10 rămâne unul dintre cele mai cunoscute modele din categoria mirrorless. Aparatul este echipat cu un senzor de 24,2 MP, poate filma la rezoluție 4K și este livrat împreună cu obiectivul 16-50 mm. Modelul afișat este disponibil în varianta neagră și are un preț de 2.699,99 lei.

Foarte aproape ca preț se află și Canon EOS R50, un aparat foto mirrorless cu senzor de 24,2 MP și suport pentru filmare 4K. Pachetul include obiectivul 18-45 mm IS STM Travel Kit, iar prețul afișat este de 2.649,99 lei, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai accesibile opțiuni din selecție.

Pentru cei care își doresc mai multă flexibilitate încă din prima zi, Canon EOS R100 vine cu două obiective incluse. Aparatul are un senzor de 24,1 MP și este livrat cu obiectivele RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 și RF 75-300 mm f/4.5-6.3. Se vinde la 3.399,99 lei.

Fujifilm mizează pe rezoluție și design clasic

Fujifilm este prezentă în această selecție cu două modele care se adresează utilizatorilor aflați în căutarea unui aparat compact și performant.

Primul este Fujifilm X-M5, un model echipat cu senzor de 26,1 MP și capabil să înregistreze video la rezoluție 6K. Aparatul este comercializat împreună cu obiectivul XC 15-45 mm și este disponibil în varianta Silver. Se vinde la 4.999,99 lei.

O alternativă este Fujifilm X-T30 III, care vine tot cu un senzor de 26,1 MP și include obiectivul XC 13-33 mm. Varianta prezentată este Charcoal Silver, iar prețul afișat ajunge la 4.599,98 lei.

Privind strict specificațiile afișate și prețurile disponibile, Sony Alpha ZV-E10 și Canon EOS R50 sunt cele mai accesibile modele din listă, în timp ce Fujifilm X-M5 se evidențiază prin filmarea 6K. Canon EOS R100 poate reprezenta o alegere interesantă pentru cei care vor un kit complet cu două obiective, iar Fujifilm X-T30 III se adresează utilizatorilor care preferă designul clasic specific brandului japonez.

Scurtături de Windows care te scapă de clickuri inutile și îți fac munca mai rapidă
Revista presei
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Hit.ro
NASA și SpaceX vor să ducă patru astronauți la Stația Spațială în mai puțin de nouă ore
Romania TV
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
Ce pensie are un român cu 15 ani vechime, stagiul minim de cotizare
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 
Zooland.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 