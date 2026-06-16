Ce aparat foto mirrorless merită să cumperi în 2026? 5 modele populare disponibile acum în România

Sony Alpha ZV-E10 și Canon EOS R50, printre cele mai accesibile opțiuni

Sony Alpha ZV-E10 rămâne unul dintre cele mai cunoscute modele din categoria mirrorless. Aparatul este echipat cu un senzor de 24,2 MP, poate filma la rezoluție 4K și este livrat împreună cu obiectivul 16-50 mm. Modelul afișat este disponibil în varianta neagră și are un preț de 2.699,99 lei.

Foarte aproape ca preț se află și Canon EOS R50, un aparat foto mirrorless cu senzor de 24,2 MP și suport pentru filmare 4K. Pachetul include obiectivul 18-45 mm IS STM Travel Kit, iar prețul afișat este de 2.649,99 lei, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai accesibile opțiuni din selecție.

Pentru cei care își doresc mai multă flexibilitate încă din prima zi, Canon EOS R100 vine cu două obiective incluse. Aparatul are un senzor de 24,1 MP și este livrat cu obiectivele RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 și RF 75-300 mm f/4.5-6.3. Se vinde la 3.399,99 lei.

Fujifilm mizează pe rezoluție și design clasic

Fujifilm este prezentă în această selecție cu două modele care se adresează utilizatorilor aflați în căutarea unui aparat compact și performant.

Primul este Fujifilm X-M5, un model echipat cu senzor de 26,1 MP și capabil să înregistreze video la rezoluție 6K. Aparatul este comercializat împreună cu obiectivul XC 15-45 mm și este disponibil în varianta Silver. Se vinde la 4.999,99 lei.

O alternativă este Fujifilm X-T30 III, care vine tot cu un senzor de 26,1 MP și include obiectivul XC 13-33 mm. Varianta prezentată este Charcoal Silver, iar prețul afișat ajunge la 4.599,98 lei.

Privind strict specificațiile afișate și prețurile disponibile, Sony Alpha ZV-E10 și Canon EOS R50 sunt cele mai accesibile modele din listă, în timp ce Fujifilm X-M5 se evidențiază prin filmarea 6K. Canon EOS R100 poate reprezenta o alegere interesantă pentru cei care vor un kit complet cu două obiective, iar Fujifilm X-T30 III se adresează utilizatorilor care preferă designul clasic specific brandului japonez.