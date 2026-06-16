Ce aparat foto mirrorless merită să cumperi în 2026? 5 modele populare disponibile acum în România
Aparatele foto mirrorless au devenit alegerea preferată atât pentru pasionații de fotografie, cât și pentru creatorii de conținut care vor imagini de calitate și filmare la rezoluții ridicate. În 2026, oferta este mai variată ca niciodată, iar diferențele dintre modele țin atât de performanțe, cât și de accesoriile incluse în pachet.
Dacă ești în căutarea unui aparat foto nou, am analizat primele cinci modele afișate într-una dintre cele mai populare oferte online și am adunat informațiile esențiale despre fiecare. De la variante accesibile pentru începători până la modele care oferă filmare 6K, acestea sunt opțiunile care ies în evidență.
Sony Alpha ZV-E10 și Canon EOS R50, printre cele mai accesibile opțiuni
Sony Alpha ZV-E10 rămâne unul dintre cele mai cunoscute modele din categoria mirrorless. Aparatul este echipat cu un senzor de 24,2 MP, poate filma la rezoluție 4K și este livrat împreună cu obiectivul 16-50 mm. Modelul afișat este disponibil în varianta neagră și are un preț de 2.699,99 lei.
Foarte aproape ca preț se află și Canon EOS R50, un aparat foto mirrorless cu senzor de 24,2 MP și suport pentru filmare 4K. Pachetul include obiectivul 18-45 mm IS STM Travel Kit, iar prețul afișat este de 2.649,99 lei, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai accesibile opțiuni din selecție.
Pentru cei care își doresc mai multă flexibilitate încă din prima zi, Canon EOS R100 vine cu două obiective incluse. Aparatul are un senzor de 24,1 MP și este livrat cu obiectivele RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 și RF 75-300 mm f/4.5-6.3. Se vinde la 3.399,99 lei.
Fujifilm mizează pe rezoluție și design clasic
Fujifilm este prezentă în această selecție cu două modele care se adresează utilizatorilor aflați în căutarea unui aparat compact și performant.
Primul este Fujifilm X-M5, un model echipat cu senzor de 26,1 MP și capabil să înregistreze video la rezoluție 6K. Aparatul este comercializat împreună cu obiectivul XC 15-45 mm și este disponibil în varianta Silver. Se vinde la 4.999,99 lei.
O alternativă este Fujifilm X-T30 III, care vine tot cu un senzor de 26,1 MP și include obiectivul XC 13-33 mm. Varianta prezentată este Charcoal Silver, iar prețul afișat ajunge la 4.599,98 lei.
Privind strict specificațiile afișate și prețurile disponibile, Sony Alpha ZV-E10 și Canon EOS R50 sunt cele mai accesibile modele din listă, în timp ce Fujifilm X-M5 se evidențiază prin filmarea 6K. Canon EOS R100 poate reprezenta o alegere interesantă pentru cei care vor un kit complet cu două obiective, iar Fujifilm X-T30 III se adresează utilizatorilor care preferă designul clasic specific brandului japonez.