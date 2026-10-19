Câți bani poți avea în bancă fără să pierzi ajutorul pentru încălzire. Pragul valabil în 2026
Românii cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, însă venitul lunar nu este singurul criteriu luat în calcul. O persoană poate avea o pensie sau un salariu suficient de mic pentru a se încadra în plafonul de venit și, cu toate acestea, să fie exclusă de la sprijin dacă deține anumite bunuri sau economii bancare peste limita stabilită.
Câți bani poți avea în bancă
Una dintre situațiile mai puțin cunoscute se referă la banii economisiți. Lista bunurilor care conduc la excluderea de la ajutor include situația în care cel puțin un membru al familiei este titularul unuia sau mai multor conturi ori depozite bancare a căror valoare totală depășește de trei ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Pentru 2026, acest câștig salarial mediu brut este de 9.192 de lei, potrivit Legii nr. 44/2026. Prin urmare, pragul rezultat este de 27.576 de lei.
Practic, dacă un membru al familiei are în conturile sau depozitele vizate de această regulă o sumă totală mai mare de 27.576 de lei, familia poate fi exclusă de la ajutor, chiar dacă veniturile sale lunare sunt foarte mici.
Este important și faptul că vorbim despre suma totală. Împărțirea banilor între mai multe conturi sau depozite ale aceluiași titular nu înseamnă automat evitarea plafonului, deoarece regula se referă la valoarea însumată.
O pensie mică nu garantează acordarea ajutorului
Ajutorul pentru încălzire se acordă în funcție de venitul mediu net lunar. Plafonul prevăzut de Legea nr. 226/2021 este de 1.386 de lei pe membru de familie, iar pentru o persoană singură ajunge la 2.053 de lei.
Să luăm exemplul unui pensionar care locuiește singur și are un venit de 1.900 de lei pe lună. Din perspectiva venitului, acesta se află sub plafonul de 2.053 de lei. Dacă însă are, de exemplu, 30.000 de lei în depozitele bancare luate în calcul, depășește pragul de 27.576 de lei și poate fi exclus de la acordarea sprijinului.
Așadar, autoritățile nu se uită numai la câți bani intră lunar în gospodărie, ci și la existența anumitor bunuri.
Ce alte bunuri te pot lăsa fără ajutor
Lista pentru sezonul 2026-2027 cuprinde și alte situații. Poate conduce la excludere deținerea unei alte clădiri sau a unui alt spațiu locativ în afara locuinței de domiciliu, precum și a unor terenuri intravilane care depășesc 1.200 mp în mediul urban sau 2.500 mp în mediul rural, în condițiile prevăzute de norme.
Pe listă se află și un autovehicul cu drept de circulație mai nou de 10 ani, cu excepția celor utilizate sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități, precum și deținerea a mai mult de un vehicul mai vechi de 10 ani. Sunt menționate și șalupele, bărcile cu motor, iahturile și alte ambarcațiuni, cu excepția situațiilor prevăzute pentru locuitorii din Delta Dunării.
Bunurile și veniturile trebuie declarate corect
Solicitantul completează o cerere și o declarație pe propria răspundere în care trebuie să menționeze atât veniturile, cât și bunurile relevante pentru stabilirea dreptului.
Dacă în urma verificărilor se constată că veniturile sau bunurile nu au fost declarate corect, dreptul la ajutor poate înceta, iar sumele încasate necuvenit pot fi recuperate.
Pentru sezonul rece 2026-2027, ajutorul pentru încălzire vizează perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Astfel, înainte de depunerea cererii, solicitantul trebuie să verifice nu numai dacă se încadrează în plafonul de venit, ci și dacă economiile și bunurile deținute nu îl plasează într-una dintre situațiile de excludere.