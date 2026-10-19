Câți bani poți avea în bancă fără să pierzi ajutorul pentru încălzire. Pragul valabil în 2026

Pentru 2026, acest câștig salarial mediu brut este de 9.192 de lei, potrivit Legii nr. 44/2026. Prin urmare, pragul rezultat este de 27.576 de lei.

Practic, dacă un membru al familiei are în conturile sau depozitele vizate de această regulă o sumă totală mai mare de 27.576 de lei, familia poate fi exclusă de la ajutor, chiar dacă veniturile sale lunare sunt foarte mici.

Este important și faptul că vorbim despre suma totală. Împărțirea banilor între mai multe conturi sau depozite ale aceluiași titular nu înseamnă automat evitarea plafonului, deoarece regula se referă la valoarea însumată.

O pensie mică nu garantează acordarea ajutorului

Ajutorul pentru încălzire se acordă în funcție de venitul mediu net lunar. Plafonul prevăzut de Legea nr. 226/2021 este de 1.386 de lei pe membru de familie, iar pentru o persoană singură ajunge la 2.053 de lei.

Să luăm exemplul unui pensionar care locuiește singur și are un venit de 1.900 de lei pe lună. Din perspectiva venitului, acesta se află sub plafonul de 2.053 de lei. Dacă însă are, de exemplu, 30.000 de lei în depozitele bancare luate în calcul, depășește pragul de 27.576 de lei și poate fi exclus de la acordarea sprijinului.

Așadar, autoritățile nu se uită numai la câți bani intră lunar în gospodărie, ci și la existența anumitor bunuri.

Ce alte bunuri te pot lăsa fără ajutor

Lista pentru sezonul 2026-2027 cuprinde și alte situații. Poate conduce la excludere deținerea unei alte clădiri sau a unui alt spațiu locativ în afara locuinței de domiciliu, precum și a unor terenuri intravilane care depășesc 1.200 mp în mediul urban sau 2.500 mp în mediul rural, în condițiile prevăzute de norme.