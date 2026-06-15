Cât costă un șezlong în Muntenegru în vara lui 2026. Prețurile de pe cele mai populare plaje din Budva
Muntenegru continuă să atragă tot mai mulți turiști români datorită plajelor spectaculoase de la Marea Adriatică, a peisajelor impresionante și a prețurilor care, în multe cazuri, rămân mai accesibile decât în alte destinații populare din Europa. O întrebare care apare frecvent pe grupurile de vacanță este legată de costul șezlongurilor, mai ales în stațiunea Budva, considerată inima turismului de pe litoralul muntenegrean. Pe grupul de Facebook „Budva-Muntenegru”, mai mulți turiști români au împărtășit experiențele lor recente și au oferit informații despre tarifele practicate în această vară.
Unde găsești cele mai ieftine șezlonguri în Muntenegru
Potrivit comentariilor publicate de turiști, una dintre cele mai accesibile variante este plaja Jaz, aflată la aproximativ 5 kilometri de Budva.
„20 de euro pentru două șezlonguri pe plaja Jaz. Găsești și zonă cu nisip în partea dreaptă a plajei și locuri de parcare gratuite la umbră”, a scris un turist român.
Plaja Jaz este una dintre cele mai mari din Muntenegru și este apreciată pentru spațiul generos, apa limpede și atmosfera mai relaxată decât în centrul Budvei. De asemenea, este una dintre puținele plaje din zonă care oferă suficient loc și pentru cei care preferă să stea pe propriul prosop.
Cea mai cunoscută plajă din Budva vine cu prețuri mai mari
Pentru cei care aleg celebra plajă Mogren, aflată la câteva minute de mers pe jos de centrul vechi al Budvei, costurile sunt mai ridicate.
„În Budva, la Mogren 2, am plătit 30 de euro pentru două șezlonguri dintre cele mari, cu saltea”, a povestit un alt turist.
Mogren este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Muntenegru datorită poziției sale spectaculoase, între stânci și vegetație mediteraneană. Apa este extrem de clară, iar peisajul este unul dintre cele mai fotografiate de pe litoralul adriatic. Prețurile mai mari sunt explicate și prin popularitatea zonei, în special în lunile iulie și august.
Becici, preferata familiilor cu copii
O altă zonă foarte apreciată de români este Becici, aflată la sud de Budva.
„În Becici am plătit 15 euro pentru două șezlonguri la plaja Macarena”, a relatat o turistă pe grupul dedicat vacanțelor în Muntenegru.
Becici este recomandată în special familiilor datorită plajei lungi, cu pietriș fin și intrare lină în apă. Stațiunea este mai liniștită decât Budva și oferă numeroase hoteluri moderne, restaurante și promenade pe malul mării.
Cele mai frumoase plaje din Muntenegru
Dincolo de Budva, Muntenegru ascunde unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Balcani.
Sveti Stefan. Probabil cea mai celebră imagine a țării, plaja de lângă insula-hotel Sveti Stefan oferă ape turcoaz și peisaje spectaculoase. Este una dintre cele mai fotografiate zone din Muntenegru.
Przno. Situată într-un fost sat pescăresc, această plajă mică și cochetă este apreciată pentru atmosfera liniștită și restaurantele cu fructe de mare.
Petrovac. O stațiune elegantă, mai puțin aglomerată decât Budva, cu o plajă generoasă și ape foarte curate.
Drobni Pijesak. Mulți turiști o consideră cea mai frumoasă plajă din Muntenegru datorită culorii spectaculoase a apei și peisajului natural.
Velika Plaza. Aflată în apropiere de Ulcinj, în sudul țării, aceasta se întinde pe aproape 13 kilometri și este ideală pentru familii și sporturi nautice.
Muntenegru rămâne una dintre cele mai bune opțiuni din Balcani
Chiar dacă prețurile au crescut în ultimii ani, Muntenegru continuă să ofere un raport foarte bun între costuri și experiența de vacanță. Turiștii români care au fost deja în Grecia, Croația sau Italia descoperă aici plaje spectaculoase, ape cristaline și tarife care, în multe cazuri, sunt încă mai accesibile decât în alte destinații de pe litoralul european.
Pentru cei care își planifică vacanța în Budva în această vară, costul unui set de două șezlonguri poate varia între 15 și 30 de euro, în funcție de plajă și de poziționarea acestora, însă frumusețea peisajelor face ca mulți turiști să considere că experiența merită fiecare euro cheltuit.