Cât costă un șezlong în Muntenegru în vara lui 2026. Prețurile de pe cele mai populare plaje din Budva

„20 de euro pentru două șezlonguri pe plaja Jaz. Găsești și zonă cu nisip în partea dreaptă a plajei și locuri de parcare gratuite la umbră”, a scris un turist român.

Plaja Jaz este una dintre cele mai mari din Muntenegru și este apreciată pentru spațiul generos, apa limpede și atmosfera mai relaxată decât în centrul Budvei. De asemenea, este una dintre puținele plaje din zonă care oferă suficient loc și pentru cei care preferă să stea pe propriul prosop.

Cea mai cunoscută plajă din Budva vine cu prețuri mai mari

Pentru cei care aleg celebra plajă Mogren, aflată la câteva minute de mers pe jos de centrul vechi al Budvei, costurile sunt mai ridicate.

„În Budva, la Mogren 2, am plătit 30 de euro pentru două șezlonguri dintre cele mari, cu saltea”, a povestit un alt turist.

Mogren este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Muntenegru datorită poziției sale spectaculoase, între stânci și vegetație mediteraneană. Apa este extrem de clară, iar peisajul este unul dintre cele mai fotografiate de pe litoralul adriatic. Prețurile mai mari sunt explicate și prin popularitatea zonei, în special în lunile iulie și august.

Becici, preferata familiilor cu copii

O altă zonă foarte apreciată de români este Becici, aflată la sud de Budva.

„În Becici am plătit 15 euro pentru două șezlonguri la plaja Macarena”, a relatat o turistă pe grupul dedicat vacanțelor în Muntenegru.

Becici este recomandată în special familiilor datorită plajei lungi, cu pietriș fin și intrare lină în apă. Stațiunea este mai liniștită decât Budva și oferă numeroase hoteluri moderne, restaurante și promenade pe malul mării.

Cele mai frumoase plaje din Muntenegru

Dincolo de Budva, Muntenegru ascunde unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Balcani.

Sveti Stefan. Probabil cea mai celebră imagine a țării, plaja de lângă insula-hotel Sveti Stefan oferă ape turcoaz și peisaje spectaculoase. Este una dintre cele mai fotografiate zone din Muntenegru.