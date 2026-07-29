Canon mărește producția de camere compacte, deși piața încetinește. Vânzările companiei continuă să crească
În timp ce piața aparatelor foto traversează o perioadă mai dificilă, iar livrările globale încep să încetinească, Canon merge împotriva tendinței și anunță că va produce mai multe camere compacte în a doua jumătate a anului. Decizia vine după un început de 2026 peste așteptări, în care compania a raportat atât creșteri ale vânzărilor, cât și un salt important al profitului.
Anunțul este cu atât mai interesant cu cât, până nu demult, Canon trata interesul reapărut pentru camerele compacte drept un fenomen trecător, alimentat în special de generația tânără. Acum însă, rezultatele financiare arată că cererea s-a menținut suficient de puternică pentru a determina compania să își extindă producția.
Camerele compacte revin în prim-plan, iar Canon vrea să profite de moment
Potrivit celui mai recent raport financiar al diviziei Imaging, vânzările de camere foto Canon au crescut semnificativ în al doilea trimestru al anului, impulsionate în principal de cererea ridicată pentru modelele compacte. Compania afirmă că interesul observat la începutul anului nu s-a diminuat, motiv pentru care intenționează să accelereze producția în lunile următoare.
Obiectivul este unul ambițios. Canon estimează că vânzările de camere compacte vor crește cu aproximativ 50% până la finalul anului, un ritm superior celui înregistrat de întreaga industrie. Datele publicate de Camera & Imaging Products Association (CIPA) indică o creștere anuală de aproximativ 30% a livrărilor de aparate foto compacte cu obiectiv fix, ceea ce înseamnă că producătorul japonez mizează pe un avans peste media pieței.
Această schimbare de strategie vine într-un context în care mai mulți producători din industrie se confruntă cu dificultăți. Livrările globale de camere foto au încetinit în ultimele luni, GoPro continuă să raporteze probleme financiare, iar Nikon a avut un an relativ discret din perspectiva lansărilor importante.
Și aparatele mirrorless continuă să se vândă bine
Creșterea Canon nu este susținută exclusiv de camerele compacte. Compania afirmă că și segmentul aparatelor foto cu obiective interschimbabile a avut o evoluție pozitivă, în special datorită modelelor full-frame.
Un rol important îl are Canon EOS R6 Mark III, lansat la sfârșitul anului trecut. Modelul s-a bucurat de o cerere ridicată în prima jumătate a lui 2026 și a contribuit la majorarea veniturilor diviziei dedicate imaginii.
Canon se așteaptă ca ritmul de creștere să continue și în a doua parte a anului, inclusiv datorită noului EOS R6 V, un model orientat mai ales către creatorii de conținut video. Compania consideră că extinderea gamei full-frame va atrage noi cumpărători și va susține în continuare vânzările.
Există însă și o veste mai puțin plăcută pentru cei care intenționează să cumpere un aparat foto nou. Canon recunoaște că prețul mediu al produselor comercializate a crescut, pe fondul scumpirii componentelor, memoriei și materiilor prime utilizate în procesul de fabricație.
Profitul Canon crește, în timp ce piața rămâne sub presiune
Rezultatele financiare publicate de companie arată o evoluție solidă. Canon a raportat o creștere de 3,6% a vânzărilor nete în al doilea trimestru, cel mai bun rezultat înregistrat vreodată pentru această perioadă, în timp ce profitul operațional a urcat cu 35,2%, până la 159,2 miliarde de yeni.
Pe lângă divizia foto, compania a înregistrat creșteri și în alte segmente de activitate. Afacerile cu camere de supraveghere conectate la rețea au avut o evoluție pozitivă, iar cererea pentru echipamente destinate producției de semiconductori a contribuit și ea la majorarea veniturilor.
Cu toate acestea, Canon avertizează că piața globală rămâne marcată de incertitudini. Compania indică o cerere mai slabă în Europa, influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar și efectele tarifelor comerciale din Statele Unite.
Canon ar putea pregăti și modele compacte complet noi
Anunțul privind majorarea producției ridică și o întrebare importantă: va lansa Canon noi camere compacte sau va continua să se bazeze pe modelele deja existente?
În ultimele luni, compania a preferat să mențină în atenție produse consacrate, inclusiv prin lansarea unei ediții speciale pentru PowerShot G7 X Mark III, un model apărut inițial în 2019. Dacă interesul pentru acest segment continuă să crească, este posibil ca strategia să se schimbe și să apară modele complet noi în perioada următoare.
Revenirea camerelor compacte reprezintă una dintre cele mai interesante surprize ale pieței foto din ultimii ani. După o perioadă în care smartphone-urile păreau să le fi condamnat definitiv, tot mai mulți cumpărători caută din nou astfel de dispozitive, iar Canon pare hotărâtă să profite de această tendință înaintea competitorilor.