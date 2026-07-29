Canon mărește producția de camere compacte, deși piața încetinește. Vânzările companiei continuă să crească

Camerele compacte revin în prim-plan, iar Canon vrea să profite de moment

Potrivit celui mai recent raport financiar al diviziei Imaging, vânzările de camere foto Canon au crescut semnificativ în al doilea trimestru al anului, impulsionate în principal de cererea ridicată pentru modelele compacte. Compania afirmă că interesul observat la începutul anului nu s-a diminuat, motiv pentru care intenționează să accelereze producția în lunile următoare.

Obiectivul este unul ambițios. Canon estimează că vânzările de camere compacte vor crește cu aproximativ 50% până la finalul anului, un ritm superior celui înregistrat de întreaga industrie. Datele publicate de Camera & Imaging Products Association (CIPA) indică o creștere anuală de aproximativ 30% a livrărilor de aparate foto compacte cu obiectiv fix, ceea ce înseamnă că producătorul japonez mizează pe un avans peste media pieței.

Această schimbare de strategie vine într-un context în care mai mulți producători din industrie se confruntă cu dificultăți. Livrările globale de camere foto au încetinit în ultimele luni, GoPro continuă să raporteze probleme financiare, iar Nikon a avut un an relativ discret din perspectiva lansărilor importante.

Și aparatele mirrorless continuă să se vândă bine

Creșterea Canon nu este susținută exclusiv de camerele compacte. Compania afirmă că și segmentul aparatelor foto cu obiective interschimbabile a avut o evoluție pozitivă, în special datorită modelelor full-frame.

Un rol important îl are Canon EOS R6 Mark III, lansat la sfârșitul anului trecut. Modelul s-a bucurat de o cerere ridicată în prima jumătate a lui 2026 și a contribuit la majorarea veniturilor diviziei dedicate imaginii.

Canon se așteaptă ca ritmul de creștere să continue și în a doua parte a anului, inclusiv datorită noului EOS R6 V, un model orientat mai ales către creatorii de conținut video. Compania consideră că extinderea gamei full-frame va atrage noi cumpărători și va susține în continuare vânzările.

Există însă și o veste mai puțin plăcută pentru cei care intenționează să cumpere un aparat foto nou. Canon recunoaște că prețul mediu al produselor comercializate a crescut, pe fondul scumpirii componentelor, memoriei și materiilor prime utilizate în procesul de fabricație.