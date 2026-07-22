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Call of Duty dezvăluie Battle Pass-ul pentru Sezonul 5. Două arme noi și revenirea unui operator legendar

Call of Duty dezvăluie Battle Pass-ul pentru Sezonul 5. Două arme noi și revenirea unui operator legendar
Noutăți în lumea jocurilor / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Activision a publicat toate detaliile despre Battle Pass-ul din Sezonul 5 pentru Call of Duty: Black Ops 7 și Warzone, actualizarea urmând să fie disponibilă începând cu 23 iulie. Noul sezon aduce peste 100 de recompense, inclusiv arme noi, operatori, skin-uri, planuri de arme și monedă virtuală CoD Points.

Printre cele mai importante noutăți se numără revenirea operatorului Spectre, un personaj cunoscut fanilor seriilor Black Ops 3 și Black Ops 4, precum și introducerea a două arme complet noi care pot fi obținute gratuit prin progresul în Battle Pass, scrie Gamespot.

Spectre revine în Call of Duty după mai mulți ani

Cei care cumpără Battle Pass-ul standard, disponibil la prețul de aproximativ 10 dolari, îl vor debloca instant pe Spectre.

Operatorul este descris drept un asasin specializat în misiuni de infiltrare și eliminări discrete. În plus, Battle Pass-ul oferă skin-uri noi pentru personaje cunoscute precum Richtofen, Dempsey și Reaper EWR-3.

Pachetul include și alte recompense încă de la început:

  • bonus de 10% experiență pentru Battle Pass;
  • blueprint legendar pentru pușca de asalt Voyak KT-3;
  • un emote nou;
  • un Calling Card animat.

Două arme noi pot fi obținute gratuit

Chiar dacă Battle Pass-ul premium oferă cele mai multe cosmetice, cele două arme introduse în Sezonul 5 sunt disponibile și pentru jucătorii care folosesc varianta gratuită.

Prima este FG42, o pușcă de asalt automată, descrisă de Activision ca fiind un model echilibrat, cu precizie, mobilitate și putere medii. Aceasta poate fi deblocată pe pagina 3 a Battle Pass-ului.

A doua armă este Gremlin, un pistol-mitralieră (SMG) axat pe mobilitate și manevrabilitate ridicată. Acesta devine disponibil pe pagina 6 a Battle Pass-ului.

Ambele arme vor putea fi personalizate ulterior cu blueprint-uri și accesorii.

BlackCell revine cu și mai multe recompense exclusive

Activision continuă și în acest sezon oferta premium BlackCell, disponibilă pentru aproximativ 30 de dolari.

Pachetul include operatorul exclusiv Cipher, peste 1.100 de CoD Points, blueprint-uri Mastercraft, animații speciale pentru eliminări, teme personalizate pentru interfață și numeroase skin-uri exclusive.

Jucătorii BlackCell vor putea debloca variante speciale pentru mai mulți operatori, inclusiv Spectre, Dempsey, Richtofen, Anderson, Reaper EWR-3 și T.E.D.D.

Tot în varianta premium sunt incluse blueprint-uri exclusive pentru mai multe arme, printre care Hawker HX, Sturmwolf 45, SG-12, VST SMG și noile FG42 și Gremlin.

Zeci de obiecte cosmetice completează Battle Pass-ul

Pe lângă arme și operatori, Sezonul 5 aduce numeroase obiecte cosmetice și recompense suplimentare.

Jucătorii vor putea obține:

  • emote-uri noi;
  • animații speciale pentru eliminări (Finishing Moves);
  • spray-uri și stickere;
  • reticule noi;
  • skin-uri pentru echipamente;
  • talismane pentru arme;
  • ecrane de încărcare;
  • embleme și Calling Cards animate;
  • token-uri pentru experiență dublă.

La finalizarea completă a Battle Pass-ului, jucătorii vor primi un skin Ultra pentru Spectre, blueprint-ul legendar Fission Core pentru Carbon 57 SMG, 200 CoD Points și alte recompense exclusive.

Sezonul 5 aduce și conținut nou pentru multiplayer și Zombies

Battle Pass-ul este doar o parte din actualizarea pregătită de Activision. Sezonul 5 introduce și hărți noi pentru multiplayer, o experiență complet nouă în modul Zombies, precum și revenirea modului Heavy Metal Heroes în Warzone.

Actualizarea va fi disponibilă începând cu 23 iulie pentru toți jucătorii Call of Duty: Black Ops 7 și Warzone.

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