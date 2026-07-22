Call of Duty dezvăluie Battle Pass-ul pentru Sezonul 5. Două arme noi și revenirea unui operator legendar

Spectre revine în Call of Duty după mai mulți ani

Cei care cumpără Battle Pass-ul standard, disponibil la prețul de aproximativ 10 dolari, îl vor debloca instant pe Spectre.

Operatorul este descris drept un asasin specializat în misiuni de infiltrare și eliminări discrete. În plus, Battle Pass-ul oferă skin-uri noi pentru personaje cunoscute precum Richtofen, Dempsey și Reaper EWR-3.

Pachetul include și alte recompense încă de la început:

bonus de 10% experiență pentru Battle Pass;

blueprint legendar pentru pușca de asalt Voyak KT-3;

un emote nou;

un Calling Card animat.

Două arme noi pot fi obținute gratuit

Chiar dacă Battle Pass-ul premium oferă cele mai multe cosmetice, cele două arme introduse în Sezonul 5 sunt disponibile și pentru jucătorii care folosesc varianta gratuită.

Prima este FG42, o pușcă de asalt automată, descrisă de Activision ca fiind un model echilibrat, cu precizie, mobilitate și putere medii. Aceasta poate fi deblocată pe pagina 3 a Battle Pass-ului.

A doua armă este Gremlin, un pistol-mitralieră (SMG) axat pe mobilitate și manevrabilitate ridicată. Acesta devine disponibil pe pagina 6 a Battle Pass-ului.

Ambele arme vor putea fi personalizate ulterior cu blueprint-uri și accesorii.