BYD pregătește limuzina electrică de peste 5,2 metri care promite 1.008 km cu o încărcare
BYD se pregătește să lanseze Great Han, cea mai ambițioasă berlină electrică din familia Dynasty. Modelul va fi prezentat oficial la Salonul Auto de la Chengdu, programat între 21 și 30 august 2026, dar primele imagini surprinse pe drumurile publice au dezvăluit deja proporțiile și designul exterior.
Cifra care atrage atenția este autonomia declarată de 1.008 kilometri. Valoarea a fost confirmată de conducerea diviziei Dynasty, dar este măsurată în ciclul chinez CLTC, cunoscut pentru rezultate mai optimiste decât standardul european WLTP. Chiar și cu această precizare, Great Han ar putea deveni una dintre electricele cu cea mai mare autonomie disponibilă pe piață.
Mai mare decât Tesla Model S și apropiată de Mercedes Clasa S
Great Han măsoară 5.256 mm în lungime, 1.999 mm în lățime și 1.510 mm în înălțime. Ampatamentul de 3.130 mm indică un habitaclu foarte generos pentru pasagerii din spate. Ca dimensiuni, modelul depășește Tesla Model S și Lucid Air și se apropie de o versiune cu ampatament lung a Mercedes Clasa S.
BYD va oferi configurații cu unul sau două motoare. Versiunea cu propulsie dezvoltă 370 kW, echivalentul a aproximativ 496 CP. Varianta cu tracțiune integrală ajunge la 570 kW, adică aproximativ 764 CP, suficient pentru performanțe apropiate de cele ale unui automobil sport.
Capacitatea bateriei nu a fost anunțată, dar modelul va utiliza noua Blade Battery 2.0. Tehnologia este asociată cu o putere de încărcare de până la 1.500 kW în stațiile Flash Charging dezvoltate de BYD. În condiții ideale, bateria poate trece de la 10% la 70% în cinci minute și de la 10% la 97% în nouă minute.
Aceste valori trebuie privite cu realism în Europa. Stațiile de 1.500 kW sunt aproape inexistente, iar conectarea unui singur automobil la o asemenea putere presupune infrastructură și racorduri electrice de nivel industrial. Chiar dacă mașina poate accepta tehnologia, un cumpărător român nu va găsi curând asemenea încărcătoare la fiecare benzinărie.
Pentru utilizarea cotidiană, avantajul real ar putea fi menținerea unei puteri foarte ridicate la stațiile de 300-400 kW existente sau aflate în dezvoltare. O baterie proiectată pentru încărcare extremă ar trebui să poată folosi eficient și infrastructura europeană mai lentă.
Prețul din China ar putea fi șocant de mic pentru dimensiunile mașinii
BYD nu a comunicat prețul oficial pentru Great Han. SUV-ul înrudit Great Tang a intrat în precomandă de la aproximativ 32.500 de euro în China, iar berlina ar putea porni de la o valoare similară sau ușor mai redusă.
Un asemenea preț ar fi imposibil de păstrat neschimbat într-o eventuală versiune europeană. Taxele, TVA-ul, transportul, omologarea, echiparea și poziționarea premium pot dubla sau chiar tripla suma. Experiența altor modele BYD arată că diferența dintre China și Europa poate fi foarte mare.
Autonomia de 1.008 kilometri trebuie și ea tradusă într-un context european. Ciclul CLTC favorizează vitezele reduse și condițiile blânde. La 130 km/h pe autostradă, iarna sau cu habitaclul încălzit, valoarea reală ar putea fi semnificativ mai mică. Totuși, chiar și o autonomie WLTP de 750-850 de kilometri ar fi remarcabilă.
Pentru un șofer român, o asemenea mașină ar putea acoperi teoretic traseul București-Cluj și o parte consistentă din drumul de întoarcere fără încărcare. Practic, puțini proprietari ar conduce până aproape de zero, iar opririle ar rămâne necesare pentru confort și siguranță.
Great Han arată cât de repede evoluează constructorii chinezi. În loc să concureze doar cu mașini electrice accesibile, BYD vizează direct zona limuzinelor de lux, cu autonomie mare, putere ridicată și încărcare mai rapidă decât poate oferi infrastructura actuală.