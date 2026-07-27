BYD pregătește limuzina electrică de peste 5,2 metri care promite 1.008 km cu o încărcare

Mai mare decât Tesla Model S și apropiată de Mercedes Clasa S

Great Han măsoară 5.256 mm în lungime, 1.999 mm în lățime și 1.510 mm în înălțime. Ampatamentul de 3.130 mm indică un habitaclu foarte generos pentru pasagerii din spate. Ca dimensiuni, modelul depășește Tesla Model S și Lucid Air și se apropie de o versiune cu ampatament lung a Mercedes Clasa S.

BYD va oferi configurații cu unul sau două motoare. Versiunea cu propulsie dezvoltă 370 kW, echivalentul a aproximativ 496 CP. Varianta cu tracțiune integrală ajunge la 570 kW, adică aproximativ 764 CP, suficient pentru performanțe apropiate de cele ale unui automobil sport.

Capacitatea bateriei nu a fost anunțată, dar modelul va utiliza noua Blade Battery 2.0. Tehnologia este asociată cu o putere de încărcare de până la 1.500 kW în stațiile Flash Charging dezvoltate de BYD. În condiții ideale, bateria poate trece de la 10% la 70% în cinci minute și de la 10% la 97% în nouă minute.

Aceste valori trebuie privite cu realism în Europa. Stațiile de 1.500 kW sunt aproape inexistente, iar conectarea unui singur automobil la o asemenea putere presupune infrastructură și racorduri electrice de nivel industrial. Chiar dacă mașina poate accepta tehnologia, un cumpărător român nu va găsi curând asemenea încărcătoare la fiecare benzinărie.

Pentru utilizarea cotidiană, avantajul real ar putea fi menținerea unei puteri foarte ridicate la stațiile de 300-400 kW existente sau aflate în dezvoltare. O baterie proiectată pentru încărcare extremă ar trebui să poată folosi eficient și infrastructura europeană mai lentă.

Prețul din China ar putea fi șocant de mic pentru dimensiunile mașinii

BYD nu a comunicat prețul oficial pentru Great Han. SUV-ul înrudit Great Tang a intrat în precomandă de la aproximativ 32.500 de euro în China, iar berlina ar putea porni de la o valoare similară sau ușor mai redusă.

Un asemenea preț ar fi imposibil de păstrat neschimbat într-o eventuală versiune europeană. Taxele, TVA-ul, transportul, omologarea, echiparea și poziționarea premium pot dubla sau chiar tripla suma. Experiența altor modele BYD arată că diferența dintre China și Europa poate fi foarte mare.