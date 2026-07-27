BYD aduce în Europa electrica de 1.140 CP care se încarcă în cinci minute, dar prețul sare la 115.000 de euro
BYD își extinde ofensiva europeană dincolo de modelele accesibile și intră direct în segmentul automobilelor de lux. Denza Z9 GT, un shooting brake electric de peste cinci metri, poate fi comandat în Franța și Germania de la 115.000 de euro, iar marca intenționează să ajungă în aproximativ 30 de țări până la finalul anului 2026.
Modelul impresionează prin trei motoare electrice, o baterie uriașă și tehnologia Flash Charging. Totuși, prețul european este de peste trei ori mai mare decât cel cerut în China, diferență care arată cât de mult se schimbă poziționarea unui automobil chinezesc după ce ajunge pe piețele occidentale.
Performanțe de supercar într-o caroserie de familie
Denza Z9 GT are o lungime de 5.195 mm, o lățime de 1.990 mm și un ampatament de 3.125 mm. Dimensiunile sunt apropiate de Porsche Panamera și Taycan, iar forma shooting brake combină plafonul coborât cu un portbagaj mai practic decât cel al unei berline clasice.
Versiunea electrică folosește o baterie de 122,49 kWh și trei motoare care dezvoltă împreună 850 kW, echivalentul a aproximativ 1.140 CP. Cuplul ajunge la 1.210 Nm, suficient pentru accelerații de supercar în ciuda dimensiunilor și masei ridicate.
Autonomia europeană este de până la 599 de kilometri în ciclul WLTP. În China, modelul fusese promovat cu peste 1.000 de kilometri, dar valoarea provenea din ciclul CLTC, mult mai optimist. Diferența arată de ce autonomiile trebuie comparate folosind același standard.
Tehnologia Flash Charging reprezintă principalul element de spectacol. La o stație de 1.500 kW, bateria poate trece de la 10% la 70% în cinci minute și de la 10% la 97% în nouă minute. La minus 30 de grade Celsius, BYD susține că încărcarea de la 20% la 97% durează aproximativ 12 minute.
Problema este disponibilitatea stațiilor. Rețelele europene cu puteri de 300-400 kW sunt încă în dezvoltare, iar 1.500 kW pentru un singur automobil reprezintă un salt uriaș. Denza poate fi pregătită pentru viitor, dar majoritatea proprietarilor nu vor beneficia imediat de încărcarea maximă.
În China costă aproximativ 32.500 de euro
Denza Z9 GT pornește în China de la echivalentul a aproximativ 32.500 de euro. În Germania și Franța, prețul versiunii electrice este de 115.000 de euro cu TVA. În Regatul Unit, aceasta costă echivalentul a aproximativ 123.000 de euro, iar plug-in hybridul ajunge la aproximativ 111.000 de euro.
Diferența include taxe, transport, omologare, garanție, rețea comercială și o strategie premium. BYD nu dorește să vândă Denza în Europa ca pe o alternativă ieftină, ci ca pe un concurent pentru Porsche, Mercedes-Benz, BMW și Audi.
Prețul de 115.000 de euro rămâne ușor sub cel al unor modele premium comparabile în anumite piețe. Totuși, cumpărătorul european nu plătește doar performanța. Contează prestigiul mărcii, valoarea de revânzare, service-ul și încrederea că piesele vor fi disponibile după zece ani.
BYD a apelat la Daniel Craig pentru promovarea europeană, asocierea cu fostul interpret al lui James Bond fiind menită să ofere mărcii o imagine sofisticată și cinematografică. Este o strategie logică pentru un automobil care trebuie să convingă publicul să plătească de trei ori mai mult decât în țara de origine.
Pentru România, lansarea oficială nu este încă detaliată. Dacă Denza ajunge și pe piața locală, va concura într-un segment restrâns, dominat de mărci cu tradiție. Performanța și încărcarea sunt impresionante, dar adevăratul test va fi dacă un cumpărător dispus să cheltuiască peste 100.000 de euro va alege un nume nou în locul unui Porsche Taycan sau Mercedes electric.