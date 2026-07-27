BYD aduce în Europa electrica de 1.140 CP care se încarcă în cinci minute, dar prețul sare la 115.000 de euro

Performanțe de supercar într-o caroserie de familie

Denza Z9 GT are o lungime de 5.195 mm, o lățime de 1.990 mm și un ampatament de 3.125 mm. Dimensiunile sunt apropiate de Porsche Panamera și Taycan, iar forma shooting brake combină plafonul coborât cu un portbagaj mai practic decât cel al unei berline clasice.

Versiunea electrică folosește o baterie de 122,49 kWh și trei motoare care dezvoltă împreună 850 kW, echivalentul a aproximativ 1.140 CP. Cuplul ajunge la 1.210 Nm, suficient pentru accelerații de supercar în ciuda dimensiunilor și masei ridicate.

Autonomia europeană este de până la 599 de kilometri în ciclul WLTP. În China, modelul fusese promovat cu peste 1.000 de kilometri, dar valoarea provenea din ciclul CLTC, mult mai optimist. Diferența arată de ce autonomiile trebuie comparate folosind același standard.

Tehnologia Flash Charging reprezintă principalul element de spectacol. La o stație de 1.500 kW, bateria poate trece de la 10% la 70% în cinci minute și de la 10% la 97% în nouă minute. La minus 30 de grade Celsius, BYD susține că încărcarea de la 20% la 97% durează aproximativ 12 minute.

Problema este disponibilitatea stațiilor. Rețelele europene cu puteri de 300-400 kW sunt încă în dezvoltare, iar 1.500 kW pentru un singur automobil reprezintă un salt uriaș. Denza poate fi pregătită pentru viitor, dar majoritatea proprietarilor nu vor beneficia imediat de încărcarea maximă.

În China costă aproximativ 32.500 de euro

Denza Z9 GT pornește în China de la echivalentul a aproximativ 32.500 de euro. În Germania și Franța, prețul versiunii electrice este de 115.000 de euro cu TVA. În Regatul Unit, aceasta costă echivalentul a aproximativ 123.000 de euro, iar plug-in hybridul ajunge la aproximativ 111.000 de euro.

Diferența include taxe, transport, omologare, garanție, rețea comercială și o strategie premium. BYD nu dorește să vândă Denza în Europa ca pe o alternativă ieftină, ci ca pe un concurent pentru Porsche, Mercedes-Benz, BMW și Audi.