Butonul de pe maşina de spălat rufe care elimină mirosurile urâte din cuvă. Mulţi nici nu ştiu de existenţa lui

Alături de garnitura din cauciuc, cuvă și sertarul pentru detergent, filtrul de scurgere este printre locurile în care se acumulează cele mai multe impurități. În timp, aici pot rămâne scame, fibre textile, fire de păr, murdărie provenită de pe haine sau chiar obiecte mici uitate în buzunare.

Acumularea acestor reziduuri poate afecta evacuarea apei și poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute în interiorul mașinii de spălat.

Butonul sau capacul care oferă acces la filtru este trecut adesea cu vederea

La majoritatea mașinilor de spălat cu încărcare frontală, filtrul este amplasat în partea inferioară a aparatului, de regulă într-unul dintre colțuri, fiind ascuns în spatele unui capac care poate fi deschis foarte ușor.

În cazul modelelor cu încărcare verticală, filtrul se află tot în partea de jos, deși unele aparate îl integrează direct în tambur.

Mulți utilizatori nu acordă atenție acestui capac și nu verifică filtrul decât atunci când apar probleme la evacuarea apei sau când mașina începe să emane mirosuri neplăcute.

Producătorii recomandă însă verificarea și curățarea filtrului o dată la trei sau patru luni, iar frecvența poate fi mai mare dacă aparatul este folosit foarte des.

Cum se curăță corect filtrul mașinii de spălat

Operațiunea este relativ simplă și durează doar câteva minute. Înainte de orice intervenție, mașina de spălat trebuie deconectată de la priză.