Butonul de pe maşina de spălat rufe care elimină mirosurile urâte din cuvă. Mulţi nici nu ştiu de existenţa lui
Mașina de spălat este unul dintre electrocasnicele folosite aproape zilnic în multe locuințe, însă pentru a funcționa în condiții bune are nevoie și de întreținere periodică. Deși majoritatea utilizatorilor curăță sertarul pentru detergent sau garnitura ușii, o componentă importantă este adesea ignorată. Este vorba despre accesul către filtrul de scurgere, ascuns în partea de jos a aparatului, o zonă unde se adună frecvent scame, păr și alte resturi care pot favoriza apariția mirosurilor neplăcute.
- Filtrul de scurgere este una dintre cele mai importante componente ale mașinii de spălat
- Butonul sau capacul care oferă acces la filtru este trecut adesea cu vederea
- Cum se curăță corect filtrul mașinii de spălat
- Curățarea completă a mașinii de spălat ajută la eliminarea mirosurilor
- Câteva obiceiuri simple pot prelungi durata de viață a aparatului
Filtrul de scurgere este una dintre cele mai importante componente ale mașinii de spălat
Experții atrag atenția că sistemul de drenaj trebuie verificat și curățat periodic pentru ca mașina de spălat să evacueze apa în mod corect și să funcționeze eficient.
Alături de garnitura din cauciuc, cuvă și sertarul pentru detergent, filtrul de scurgere este printre locurile în care se acumulează cele mai multe impurități. În timp, aici pot rămâne scame, fibre textile, fire de păr, murdărie provenită de pe haine sau chiar obiecte mici uitate în buzunare.
Acumularea acestor reziduuri poate afecta evacuarea apei și poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute în interiorul mașinii de spălat.
Butonul sau capacul care oferă acces la filtru este trecut adesea cu vederea
La majoritatea mașinilor de spălat cu încărcare frontală, filtrul este amplasat în partea inferioară a aparatului, de regulă într-unul dintre colțuri, fiind ascuns în spatele unui capac care poate fi deschis foarte ușor.
În cazul modelelor cu încărcare verticală, filtrul se află tot în partea de jos, deși unele aparate îl integrează direct în tambur.
Mulți utilizatori nu acordă atenție acestui capac și nu verifică filtrul decât atunci când apar probleme la evacuarea apei sau când mașina începe să emane mirosuri neplăcute.
Producătorii recomandă însă verificarea și curățarea filtrului o dată la trei sau patru luni, iar frecvența poate fi mai mare dacă aparatul este folosit foarte des.
Cum se curăță corect filtrul mașinii de spălat
Operațiunea este relativ simplă și durează doar câteva minute. Înainte de orice intervenție, mașina de spălat trebuie deconectată de la priză.
Sub capacul filtrului este recomandat să fie așezat un prosop sau o cârpă absorbantă, deoarece la deschiderea acestuia este normal să se scurgă o cantitate mică de apă rămasă în sistemul de evacuare.
După deschiderea capacului, filtrul se desfiletează cu grijă și se scoate pentru a putea fi curățat.
Toate scamele, fibrele textile, firele de păr, monedele sau alte obiecte mici prinse în filtru trebuie îndepărtate. Dacă murdăria este persistentă, filtrul poate fi spălat cu apă fierbinte și curățat cu ajutorul unei periuțe de dinți vechi.
Înainte de remontare este recomandată și verificarea compartimentului în care este montat filtrul, precum și a rotorului pompei de evacuare. Acesta trebuie să se poată roti liber și să nu fie blocat de obiecte străine.
La final, filtrul se înșurubează la loc și se închide capacul.
Curățarea completă a mașinii de spălat ajută la eliminarea mirosurilor
Pe lângă filtrul de scurgere, și celelalte componente ale aparatului trebuie curățate periodic.
Filtrele pot fi spălate cu apă și săpun, iar compartimentul lor și garnitura ușii pot fi curățate cu oxigen activ și o perie mică pentru îndepărtarea murdăriei acumulate.
Pentru ușa din sticlă este recomandată folosirea oțetului alb, iar sertarul destinat detergentului și balsamului poate fi scos și spălat separat cu apă și săpun. Compartimentul în care acesta este montat poate fi curățat cu oțet alb.
Ca etapă finală, se recomandă adăugarea unei jumătăți de cană de bicarbonat de sodiu, o parte fiind presărată pe garnitura de cauciuc, iar restul în interiorul tamburului. În sertarul pentru detergent se toarnă oțet alb, după care se pornește un ciclu lung de spălare la 60 de grade Celsius.
Această procedură contribuie la îndepărtarea reziduurilor și a mirosurilor acumulate în interiorul aparatului.
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Câteva obiceiuri simple pot prelungi durata de viață a aparatului
Specialiștii recomandă utilizarea oțetului alb și a bicarbonatului de sodiu pentru eliminarea mirosurilor neplăcute, a murdăriei și a depunerilor care pot favoriza apariția mucegaiului.
Pentru curățarea zonelor în care se adună cele mai multe reziduuri, precum sertarul pentru detergent, garniturile din cauciuc sau filtrul, pot fi folosite și câteva picături de detergent de vase.
În schimb, utilizarea excesivă a înălbitorului nu este recomandată. Deși are proprietăți dezinfectante, folosirea frecventă poate deteriora anumite componente ale mașinii de spălat și poate afecta unele țesături.
Totodată, rularea periodică a unui ciclu de spălare fără haine, cu apă fierbinte și o cantitate redusă de detergent, poate contribui la eliminarea murdăriei, bacteriilor și reziduurilor acumulate în interiorul aparatului.
Întreținerea regulată a filtrului și a celorlalte componente ale mașinii de spălat nu necesită mult timp, însă poate face diferența atât în eliminarea mirosurilor neplăcute, cât și în funcționarea eficientă a electrocasnicului pe termen lung.