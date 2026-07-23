BNR scoate o monedă de 10 lei care costă 1.050 de lei. De ce este atât de scumpă şi cum va arăta

Cât costă moneda și cum arată

Moneda este realizată din argint și are o valoare nominală de 10 lei, însă prețul de achiziție stabilit de BNR este de 1.050 de lei, TVA inclus. Aceasta are un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 31,103 grame, caracteristici specifice monedelor comemorative din argint emise de Banca Națională.

Pe avers este reprezentată o compoziție grafică inspirată din romanul „Concert din muzică de Bach”, una dintre cele mai cunoscute opere ale Hortensiei Papadat-Bengescu. Tot aici apar inscripția „ROMANIA”, stema țării, anul emisiunii „2026” și valoarea nominală de „10 LEI”.

Reversul monedei este dedicat scriitoarei și include portretul acesteia, numele complet și anii între care a trăit, 1876-1955.

Ce primesc cumpărătorii

Fiecare monedă este livrată într-o capsulă din metacrilat transparent, destinată protejării piesei, și este însoțită de o broșură de prezentare și un certificat de autenticitate redactat în limbile română, engleză și franceză.

Certificatul poartă semnăturile guvernatorului Băncii Naționale a României și ale casierului central, elemente care confirmă autenticitatea emisiunii.

Deși este o monedă comemorativă destinată în principal colecționarilor, aceasta are putere circulatorie pe teritoriul României, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere legal, poate fi utilizată ca mijloc de plată. În practică însă, valoarea numismatică și prețul de achiziție fac foarte puțin probabil ca astfel de monede să ajungă în circulația obișnuită.

Moneda va putea fi achiziționată prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, în limita stocului disponibil.