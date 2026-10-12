BMW a lansat SUV-ul electric cu autonomie de 828 km și încărcare de aproape 400 km în 10 minute. Noul iX4 vine și cu 612 CP

Pentru cumpărătorii din România, autonomia de peste 800 de kilometri este probabil cea mai spectaculoasă caracteristică. Dacă valorile oficiale se confirmă în condiții favorabile, noul SUV ar putea parcurge distanțe importante între orașe fără opriri frecvente, deși autonomia reală pe autostradă va depinde de viteză, temperatură și configurația automobilului. Prețul american de pornire, echivalent cu aproximativ 59.300 de euro, oferă un prim reper comercial, dar nu reprezintă tariful oficial pentru piața românească.

BMW iX4 promite până la 828 km autonomie și încărcare ultrarapidă la 400 kW

Noul BMW iX4 utilizează a șasea generație a tehnologiei eDrive, cunoscută sub denumirea Gen6, dezvoltată pentru modelele Neue Klasse. Aceasta include motoare electrice mai eficiente, baterii cu celule cilindrice și o arhitectură electrică de 800 V.

Versiunea iX4 50 xDrive folosește două motoare electrice, câte unul pentru fiecare punte, oferind tracțiune integrală și o putere combinată de 469 CP. Cuplul maxim este de 645 Nm, iar accelerația de la 0 la 100 km/h durează aproximativ 4,9 secunde.

Pentru această configurație, documentația europeană indică o baterie cu o capacitate utilizabilă de 108,7 kWh și o autonomie de până la 828 de kilometri WLTP. Specificațiile pentru piața americană menționează o capacitate utilizabilă de 112,2 kWh și o autonomie preliminară de aproximativ 689 de kilometri, conform estimării comunicate pentru piața respectivă.

Diferențele dintre aceste cifre reflectă atât specificațiile regionale, cât și metodologiile distincte de estimare a autonomiei.

Cea mai spectaculoasă caracteristică tehnică este puterea maximă de încărcare de 400 kW. BMW susține că, la o stație compatibilă și în condiții optime, automobilul poate recupera energie suficientă pentru aproximativ 387 de kilometri WLTP în numai zece minute.

Încărcarea bateriei de la 10% la 80% poate dura aproximativ 21 de minute în configurația și condițiile indicate de constructor.