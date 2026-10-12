BMW a lansat SUV-ul electric cu autonomie de 828 km și încărcare de aproape 400 km în 10 minute. Noul iX4 vine și cu 612 CP
BMW continuă transformarea gamei sale electrice cu un automobil care încearcă să combine designul sportiv al unui SUV coupe cu autonomia necesară călătoriilor lungi. Noul iX4 a fost prezentat oficial pe 8 octombrie 2026 și reprezintă al treilea model dezvoltat în cadrul familiei Neue Klasse, după iX3 și noul i3. Constructorul german promite o autonomie de până la 828 de kilometri conform standardului european WLTP, încărcare rapidă la puteri de 400 kW și versiuni cu performanțe apropiate de cele ale unor automobile sportive.
Modelul reprezintă succesorul electric al BMW X4, unul dintre SUV-urile care au popularizat combinația dintre poziția înaltă la volan și silueta coborâtă a unui coupe. Spre deosebire de generația precedentă, noul iX4 a fost proiectat de la început pentru propulsie electrică, folosind o platformă dedicată și sisteme electronice dezvoltate pentru următoarea generație de automobile BMW.
Pentru cumpărătorii din România, autonomia de peste 800 de kilometri este probabil cea mai spectaculoasă caracteristică. Dacă valorile oficiale se confirmă în condiții favorabile, noul SUV ar putea parcurge distanțe importante între orașe fără opriri frecvente, deși autonomia reală pe autostradă va depinde de viteză, temperatură și configurația automobilului. Prețul american de pornire, echivalent cu aproximativ 59.300 de euro, oferă un prim reper comercial, dar nu reprezintă tariful oficial pentru piața românească.
BMW iX4 promite până la 828 km autonomie și încărcare ultrarapidă la 400 kW
Noul BMW iX4 utilizează a șasea generație a tehnologiei eDrive, cunoscută sub denumirea Gen6, dezvoltată pentru modelele Neue Klasse. Aceasta include motoare electrice mai eficiente, baterii cu celule cilindrice și o arhitectură electrică de 800 V.
Versiunea iX4 50 xDrive folosește două motoare electrice, câte unul pentru fiecare punte, oferind tracțiune integrală și o putere combinată de 469 CP. Cuplul maxim este de 645 Nm, iar accelerația de la 0 la 100 km/h durează aproximativ 4,9 secunde.
Pentru această configurație, documentația europeană indică o baterie cu o capacitate utilizabilă de 108,7 kWh și o autonomie de până la 828 de kilometri WLTP. Specificațiile pentru piața americană menționează o capacitate utilizabilă de 112,2 kWh și o autonomie preliminară de aproximativ 689 de kilometri, conform estimării comunicate pentru piața respectivă.
Diferențele dintre aceste cifre reflectă atât specificațiile regionale, cât și metodologiile distincte de estimare a autonomiei.
Cea mai spectaculoasă caracteristică tehnică este puterea maximă de încărcare de 400 kW. BMW susține că, la o stație compatibilă și în condiții optime, automobilul poate recupera energie suficientă pentru aproximativ 387 de kilometri WLTP în numai zece minute.
Încărcarea bateriei de la 10% la 80% poate dura aproximativ 21 de minute în configurația și condițiile indicate de constructor.
Aceste performanțe depind însă de disponibilitatea unor stații capabile să furnizeze puterea necesară. În România, multe puncte de încărcare rapidă oferă puteri de 150 sau 300 kW, iar stațiile de 400 kW nu sunt disponibile uniform pe principalele trasee rutiere.
Din acest motiv, timpii efectivi de încărcare pot fi mai mari decât valorile ideale comunicate de BMW.
Noul iX4 M60 ajunge la 612 CP, iar interiorul introduce un ecran panoramic uriaș
BMW va comercializa inițial modelul iX4 în versiunile 40 xDrive și 50 xDrive, începând din martie 2027. Ulterior, gama va fi completată de varianta M60 xDrive, orientată către performanțe sportive.
Versiunea 40 xDrive dezvoltă 374 CP și oferă o autonomie maximă de aproximativ 638 de kilometri WLTP. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 5,6 secunde.
La vârful gamei se află iX4 M60 xDrive, care dezvoltă 612 CP și un cuplu maxim de 875 Nm. Automobilul accelerează de la 0 la 100 km/h în numai 3,9 secunde și poate atinge o viteză maximă de 240 km/h.
Autonomia declarată pentru această configurație ajunge la 777 de kilometri WLTP, o valoare importantă pentru un SUV cu asemenea performanțe.
M60 beneficiază de suspensie adaptivă M, direcție sport și diferențial posterior controlat electronic, concepute pentru gestionarea puterii și îmbunătățirea comportamentului dinamic.
Din punct de vedere estetic, noul iX4 păstrează limbajul vizual Neue Klasse, cu suprafețe curate, blocuri optice integrate în partea frontală și o siluetă aerodinamică. Coeficientul de rezistență aerodinamică este de aproximativ 0,23, valoare care contribuie la eficiența energetică.
Habitaclul introduce sistemul BMW Panoramic iDrive, care combină un ecran central de 17,9 inchi cu Panoramic Vision, o suprafață digitală amplasată la baza parbrizului și extinsă pe aproape întreaga lățime a bordului.
Constructorul oferă și un Head-Up Display tridimensional opțional, alături de noul sistem de operare BMW Operating System X.
Un alt avantaj este compatibilitatea cu încărcarea bidirecțională, care poate permite utilizarea automobilului ca sursă de energie pentru consumatori externi sau, în configurații compatibile, pentru locuință. Disponibilitatea funcțiilor depinde de echipamentele instalate și de reglementările pieței.
În Statele Unite, BMW iX4 50 xDrive va porni de la echivalentul a aproximativ 59.300 de euro, fără taxa locală de livrare, care mai adaugă aproximativ 1.340 de euro. Prețul versiunii M60 nu a fost anunțat oficial pentru această piață, dar ar putea depăși semnificativ nivelul configurației de bază.
Pentru România, constructorul nu a comunicat încă toate tarifele comerciale, astfel încât prețurile americane trebuie privite exclusiv ca valori orientative.
Prin lansarea iX4, BMW încearcă să demonstreze că automobilele electrice premium pot combina autonomie foarte mare, performanțe sportive și încărcare rapidă, fără compromisuri majore în privința designului.
Cea mai importantă provocare va fi transformarea acestor specificații în rezultate convingătoare pe șosea. O autonomie oficială de 828 de kilometri și recuperarea a aproape 400 de kilometri în zece minute sunt valori spectaculoase, dar experiența reală a proprietarilor va depinde de eficiența automobilului și de infrastructura disponibilă.
Pentru cumpărătorii români care parcurg frecvent distanțe lungi, noul BMW iX4 ar putea deveni una dintre cele mai interesante alternative electrice premium ale anului 2027, mai ales dacă autonomia și încărcarea rapidă se vor apropia de promisiunile producătorului în condiții reale.