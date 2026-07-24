Bărbatul care cheltuie milioane pentru a rămâne tânăr spune că și-a creat o „clonă” în laborator

Ce înseamnă, de fapt, „clona” despre care vorbește Bryan Johnson

Experimentul prezentat de Bryan Johnson utilizează așa-numitele celule stem pluripotente induse (iPSC). Procedura presupune recoltarea unor celule din sânge și reprogramarea lor genetică astfel încât să revină într-o stare asemănătoare celulelor stem embrionare.

Aceste celule pot fi apoi folosite în laborator pentru a studia boli, pentru testarea unor tratamente experimentale sau, în viitor, pentru dezvoltarea unor țesuturi și organe compatibile cu pacientul.

Tehnologia nu este nouă și nici nu reprezintă clonarea unei persoane în sensul clasic. Domeniul a fost dezvoltat în urmă cu aproape două decenii de cercetătorul japonez Shinya Yamanaka, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2012, iar în prezent este utilizat în numeroase laboratoare din întreaga lume.

Johnson susține că „bebelușul” său există deocamdată doar într-un vas de laborator și că scopul nu este crearea unei copii umane, ci obținerea unui model biologic asupra căruia pot fi testate viitoare terapii.

Antreprenorul spune că vrea să-și cultive organe și să testeze tratamente pe propriile celule

În viziunea lui Bryan Johnson, această tehnologie ar putea avea multiple utilizări medicale. El afirmă că, folosind propriile celule reprogramate, ar putea testa medicamente înainte de a le administra organismului său, ar putea dezvolta tratamente personalizate și, într-un viitor încă incert, chiar organe compatibile pentru transplant.

Antreprenorul merge și mai departe, spunând că aceste cercetări ar putea contribui la încetinirea sau chiar inversarea unor procese asociate îmbătrânirii.

Declarațiile vin la doar câteva săptămâni după ce Johnson a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală autoimună incurabilă. Afecțiunea determină sistemul imunitar să atace în mod eronat celulele sănătoase din mucoasa stomacului.