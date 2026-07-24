Bărbatul care cheltuie milioane pentru a rămâne tânăr spune că și-a creat o „clonă” în laborator
Bryan Johnson, antreprenorul american devenit celebru pentru investițiile uriașe în experimente anti-îmbătrânire, a stârnit din nou controverse după ce a anunțat că și-a creat o versiune celulară proprie pe care o descrie drept un „bebeluș-clonă”. Potrivit acestuia, tehnologia ar putea deschide noi direcții pentru dezvoltarea de tratamente medicale și chiar pentru încetinirea procesului de îmbătrânire.
Afirmațiile, care au fost publicate pe rețeaua X și preluate de The Independent, au atras imediat reacții puternice, atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor. Deși termenul de „clonă” poate sugera un copil creat în laborator, realitatea este diferită. Johnson vorbește despre o tehnologie deja folosită în cercetare, care transformă celulele adulte în celule stem capabile să se dezvolte în aproape orice tip de țesut.
Ce înseamnă, de fapt, „clona” despre care vorbește Bryan Johnson
Experimentul prezentat de Bryan Johnson utilizează așa-numitele celule stem pluripotente induse (iPSC). Procedura presupune recoltarea unor celule din sânge și reprogramarea lor genetică astfel încât să revină într-o stare asemănătoare celulelor stem embrionare.
Aceste celule pot fi apoi folosite în laborator pentru a studia boli, pentru testarea unor tratamente experimentale sau, în viitor, pentru dezvoltarea unor țesuturi și organe compatibile cu pacientul.
Tehnologia nu este nouă și nici nu reprezintă clonarea unei persoane în sensul clasic. Domeniul a fost dezvoltat în urmă cu aproape două decenii de cercetătorul japonez Shinya Yamanaka, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2012, iar în prezent este utilizat în numeroase laboratoare din întreaga lume.
Johnson susține că „bebelușul” său există deocamdată doar într-un vas de laborator și că scopul nu este crearea unei copii umane, ci obținerea unui model biologic asupra căruia pot fi testate viitoare terapii.
Antreprenorul spune că vrea să-și cultive organe și să testeze tratamente pe propriile celule
În viziunea lui Bryan Johnson, această tehnologie ar putea avea multiple utilizări medicale. El afirmă că, folosind propriile celule reprogramate, ar putea testa medicamente înainte de a le administra organismului său, ar putea dezvolta tratamente personalizate și, într-un viitor încă incert, chiar organe compatibile pentru transplant.
Antreprenorul merge și mai departe, spunând că aceste cercetări ar putea contribui la încetinirea sau chiar inversarea unor procese asociate îmbătrânirii.
Declarațiile vin la doar câteva săptămâni după ce Johnson a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală autoimună incurabilă. Afecțiunea determină sistemul imunitar să atace în mod eronat celulele sănătoase din mucoasa stomacului.
Potrivit acestuia, diagnosticul nu l-a făcut să renunțe la experimentele sale, ci dimpotrivă. Johnson consideră că inteligența artificială, analiza avansată a datelor biologice și medicina personalizată ar putea schimba radical modul în care sunt tratate bolile considerate astăzi fără leac.
Comunitatea rămâne împărțită între entuziasm și critici
Bryan Johnson este cunoscut pentru proiectul său de longevitate, în care investește anual milioane de dolari pentru a încerca să-și reducă vârsta biologică printr-un regim extrem de alimentație, suplimente, monitorizare medicală și proceduri experimentale.
Noul anunț a generat însă numeroase reacții critice pe rețelele sociale. Unii utilizatori îl acuză că împinge limitele eticii în numele luptei împotriva îmbătrânirii, în timp ce alții consideră că mesajele sale pot crea confuzie în jurul unor tehnologii medicale complexe.
De cealaltă parte, Johnson susține că toate experimentele sale urmăresc să accelereze progresul cercetării și să demonstreze că medicina viitorului va putea trata afecțiuni considerate astăzi imposibil de vindecat.
Chiar dacă multe dintre scenariile descrise de antreprenor rămân, deocamdată, la nivel de perspectivă și necesită ani de cercetare și validare clinică, utilizarea celulelor stem pluripotente induse reprezintă deja un domeniu important al medicinei regenerative. Specialiștii lucrează la dezvoltarea unor terapii bazate pe această tehnologie, însă cultivarea de organe funcționale pentru transplant și folosirea lor pe scară largă sunt obiective care încă nu au fost atinse.