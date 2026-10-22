Banii lui Mark Zuckerberg, motiv de scandal politic în SUA. Un republican recunoaște de ce a încercat să anuleze victoria lui Joe Biden în 2020
O dezbatere electorală din Statele Unite a readus în atenție unul dintre cele mai controversate episoade ale politicii americane recente: încercările lui Donald Trump și ale aliaților săi de a împiedica validarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din 2020. De această dată, explicația oferită de un politician republican implicat în contestarea rezultatului îl aduce în prim-plan pe Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook.
Tom Tiffany, congresman republican și candidat la funcția de guvernator al statului Wisconsin, a recunoscut miercuri, 21 octombrie 2026, că finanțările oferite de Zuckerberg pentru organizarea scrutinului de acum șase ani au reprezentat unul dintre motivele pentru care a susținut contestarea rezultatului electoral. Declarația a fost făcută în timpul unei dezbateri cu adversarul său democrat, David Crowley, potrivit Associated Press.
Cum au ajuns milioane de dolari de la Zuckerberg în centrul scandalului electoral
În timpul dezbaterii organizate la Facultatea de Drept a Universității Marquette, Tiffany a invocat termenul „Zuckerbucks”, expresie utilizată de criticii finanțărilor private acordate administrațiilor electorale prin intermediul unor organizații nonprofit. Republicanul a explicat că s-a opus rezultatului scrutinului din 2020 inclusiv din cauza acestor fonduri, despre care susține că au afectat încrederea alegătorilor în procesul electoral.
În realitate, banii respectivi nu au reprezentat donații directe pentru campania lui Joe Biden. În timpul pandemiei de COVID-19, Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, au finanțat organizații care ofereau sprijin administrațiilor locale pentru desfășurarea alegerilor. Numai în Wisconsin, peste 200 de comunități au beneficiat de granturi în valoare cumulată de aproximativ 10 milioane de dolari, distribuite prin Center for Tech and Civic Life.
Fondurile au fost destinate unor cheltuieli administrative necesare organizării votului într-o perioadă marcată de restricții sanitare și de creșterea utilizării votului prin corespondență. Totuși, distribuirea lor a generat controverse, în special deoarece o parte importantă a banilor a ajuns în centre urbane cu electorat predominant democrat. Finanțările au fost acordate însă și unor comunități republicane, iar instanțele au respins contestații privind legalitatea acestora.
Tiffany a invocat și o altă nemulțumire referitoare la procedurile electorale din Wisconsin. Potrivit acestuia, autoritățile din comitatele Milwaukee și Dane le-au permis alegătorilor să declare că se află într-o situație de izolare pe termen nedeterminat din cauza pandemiei, ceea ce facilita obținerea buletinelor de vot prin corespondență fără prezentarea unui act de identitate cu fotografie.
Republicanul a contestat sute de mii de voturi, dar promite că va respecta rezultatele alegerilor din 2028
În 2020, Donald Trump a încercat fără succes să invalideze aproximativ 220.000 de voturi exprimate prin corespondență în comitatele Milwaukee și Dane, demers susținut și de Tom Tiffany. Congresmanul republican a votat ulterior împotriva numărării voturilor electorale din Arizona și Pennsylvania, alăturându-se parlamentarilor care au încercat să împiedice confirmarea victoriei lui Joe Biden.
David Crowley, adversarul său democrat în cursa pentru conducerea statului Wisconsin, a criticat explicațiile oferite în dezbatere. Acesta a subliniat că Tiffany nu a prezentat dovezi concrete ale unor fraude electorale, ci și-a justificat opoziția prin nemulțumirea față de modul în care au fost distribuite fondurile private.
Crowley a pus inclusiv sub semnul întrebării disponibilitatea rivalului său de a respecta rezultatul viitoarelor alegeri prezidențiale. Tiffany a răspuns că va certifica rezultatul scrutinului din 2028 indiferent de identitatea câștigătorului, încercând astfel să delimiteze poziția sa actuală de acțiunile întreprinse după alegerile din 2020.
Disputa privind finanțarea privată a administrațiilor electorale a produs deja consecințe legislative în Wisconsin. În 2024, alegătorii au aprobat un amendament constituțional susținut de republicani, prin care instituțiilor publice le este interzis să utilizeze donații sau granturi private pentru organizarea alegerilor.
Importanța acestei controverse este amplificată de rolul statului Wisconsin în politica americană. Cinci dintre ultimele șapte alegeri prezidențiale au fost decise aici la o diferență mai mică de un punct procentual. Donald Trump a câștigat statul în 2016 și 2024, dar a fost învins de Joe Biden în 2020.
Declarațiile lui Tiffany demonstrează că disputele provocate de alegerile din 2020 continuă să influențeze competițiile politice americane, chiar și la șase ani distanță. În același timp, ele evidențiază diferența dintre o controversă privind regulile de finanțare a procesului electoral și existența unor dovezi care să justifice anularea voturilor sau contestarea rezultatului unui scrutin.