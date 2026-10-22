Banii lui Mark Zuckerberg, motiv de scandal politic în SUA. Un republican recunoaște de ce a încercat să anuleze victoria lui Joe Biden în 2020

Cum au ajuns milioane de dolari de la Zuckerberg în centrul scandalului electoral

În timpul dezbaterii organizate la Facultatea de Drept a Universității Marquette, Tiffany a invocat termenul „Zuckerbucks”, expresie utilizată de criticii finanțărilor private acordate administrațiilor electorale prin intermediul unor organizații nonprofit. Republicanul a explicat că s-a opus rezultatului scrutinului din 2020 inclusiv din cauza acestor fonduri, despre care susține că au afectat încrederea alegătorilor în procesul electoral.

În realitate, banii respectivi nu au reprezentat donații directe pentru campania lui Joe Biden. În timpul pandemiei de COVID-19, Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, au finanțat organizații care ofereau sprijin administrațiilor locale pentru desfășurarea alegerilor. Numai în Wisconsin, peste 200 de comunități au beneficiat de granturi în valoare cumulată de aproximativ 10 milioane de dolari, distribuite prin Center for Tech and Civic Life.

Fondurile au fost destinate unor cheltuieli administrative necesare organizării votului într-o perioadă marcată de restricții sanitare și de creșterea utilizării votului prin corespondență. Totuși, distribuirea lor a generat controverse, în special deoarece o parte importantă a banilor a ajuns în centre urbane cu electorat predominant democrat. Finanțările au fost acordate însă și unor comunități republicane, iar instanțele au respins contestații privind legalitatea acestora.

Tiffany a invocat și o altă nemulțumire referitoare la procedurile electorale din Wisconsin. Potrivit acestuia, autoritățile din comitatele Milwaukee și Dane le-au permis alegătorilor să declare că se află într-o situație de izolare pe termen nedeterminat din cauza pandemiei, ceea ce facilita obținerea buletinelor de vot prin corespondență fără prezentarea unui act de identitate cu fotografie.

Republicanul a contestat sute de mii de voturi, dar promite că va respecta rezultatele alegerilor din 2028

În 2020, Donald Trump a încercat fără succes să invalideze aproximativ 220.000 de voturi exprimate prin corespondență în comitatele Milwaukee și Dane, demers susținut și de Tom Tiffany. Congresmanul republican a votat ulterior împotriva numărării voturilor electorale din Arizona și Pennsylvania, alăturându-se parlamentarilor care au încercat să împiedice confirmarea victoriei lui Joe Biden.