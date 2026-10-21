Băneasa Shopping City se extinde masiv și ar putea deveni cel mai mare mall din România. Apar magazine noi și sute de locuri de parcare

Intervențiile nu se limitează la noul corp. Alte două zone aflate la intrarea principală ar urma să fie extinse, fiecare cu câte 1.100 de metri pătrați, în cadrul reorganizării ansamblului.

Planurile urmăresc atât adăugarea unor spații comerciale, cât și modernizarea galeriilor existente. Pentru vizitatori, proiectul ar însemna o ofertă comercială desfășurată pe o suprafață mai mare, alături de modificarea accesului și a amenajărilor din exterior.

Extinderea este pregătită pe terenurile din fața intrării principale, unde sunt acum locuri de parcare. Suprafața acestor terenuri este de aproximativ 23.000 de metri pătrați, conform informațiilor publicate de Profit.ro.

Primele imagini cu extinderea Băneasa Shopping City / Foto: Economicat.net

Parcare cu șase etaje în spatele mallului

Documentația urbanistică include și o parcare cu șase etaje, cu o suprafață indicată de 6.500 de metri pătrați. Aceasta este prevăzută în spatele centrului comercial, într-o zonă ocupată în prezent de o parcare supraterană.

Proiectul leagă astfel dezvoltarea spațiilor comerciale de reorganizarea parcării. O parte dintre terenurile folosite acum pentru staționarea mașinilor este vizată de construcțiile noi, iar parcarea pe niveluri face parte din aceeași transformare.

Pentru cei care ajung la cumpărături cu autoturismul, modificările privesc atât amplasarea parcării, cât și organizarea ansamblului. Solicitarea avizului de mediu reprezintă însă un pas în pregătirea proiectului, înaintea realizării lucrărilor.