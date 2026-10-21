Băneasa Shopping City se extinde masiv și ar putea deveni cel mai mare mall din România. Apar magazine noi și sute de locuri de parcare
Băneasa Shopping City ar putea depăși 110.000 de metri pătrați după o extindere care include un corp nou de clădire, mărirea unor spații existente și o parcare pe mai multe niveluri. Compania Băneasa Developments a solicitat aviz de mediu pentru proiectul care ar putea transforma centrul comercial din nordul Bucureștiului în cel mai mare mall din România.
Un corp nou și extinderea intrării principale
Proiectul presupune construirea unei clădiri cu două subsoluri, parter și două etaje, cu o suprafață de 26.150 de metri pătrați. Datele apar în Planul Urbanistic de Detaliu consultat de Economica.net.
Intervențiile nu se limitează la noul corp. Alte două zone aflate la intrarea principală ar urma să fie extinse, fiecare cu câte 1.100 de metri pătrați, în cadrul reorganizării ansamblului.
Planurile urmăresc atât adăugarea unor spații comerciale, cât și modernizarea galeriilor existente. Pentru vizitatori, proiectul ar însemna o ofertă comercială desfășurată pe o suprafață mai mare, alături de modificarea accesului și a amenajărilor din exterior.
Extinderea este pregătită pe terenurile din fața intrării principale, unde sunt acum locuri de parcare. Suprafața acestor terenuri este de aproximativ 23.000 de metri pătrați, conform informațiilor publicate de Profit.ro.
Primele imagini cu extinderea Băneasa Shopping City / Foto: Economicat.net
Parcare cu șase etaje în spatele mallului
Documentația urbanistică include și o parcare cu șase etaje, cu o suprafață indicată de 6.500 de metri pătrați. Aceasta este prevăzută în spatele centrului comercial, într-o zonă ocupată în prezent de o parcare supraterană.
Proiectul leagă astfel dezvoltarea spațiilor comerciale de reorganizarea parcării. O parte dintre terenurile folosite acum pentru staționarea mașinilor este vizată de construcțiile noi, iar parcarea pe niveluri face parte din aceeași transformare.
Pentru cei care ajung la cumpărături cu autoturismul, modificările privesc atât amplasarea parcării, cât și organizarea ansamblului. Solicitarea avizului de mediu reprezintă însă un pas în pregătirea proiectului, înaintea realizării lucrărilor.
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Mai multe zone verzi și o fântână arteziană
Propunerile arhitecturale schimbă și spațiile din imediata apropiere a mallului. Imaginile proiectului includ zone verzi și o fântână arteziană, alături de noile volume construite.
Amenajările exterioare fac parte din transformarea zonei de acces. Extinderea nu este prezentată doar ca o adăugare de suprafață, ci și ca o reorganizare a spațiului din jurul centrului comercial.
Interesul pentru această dezvoltare fusese exprimat încă din octombrie 2025. Gabriel Popoviciu, care controlează indirect Băneasa Developments, declara atunci pentru Profit.ro că există interes pentru extinderea mallului.
Documentația urbanistică prezentată acum oferă detalii despre dimensiunile și forma construcțiilor propuse. Proiectul include atât dezvoltarea clădirii comerciale, cât și parcarea și amenajările din vecinătate.
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Cum ar putea schimba extinderea clasamentul mallurilor
Băneasa Shopping City are în prezent o suprafață închiriabilă de aproximativ 85.000 de metri pătrați. Dimensiunea a fost atinsă după extinderea din 2010, când au fost adăugate cinematograful și alte facilități de divertisment.
Lucrările de atunci au inclus un centru cu bowling, biliard și jocuri video, precum și o benzinărie. Investiția raportată pentru acea dezvoltare a fost de 22 de milioane de euro.
Prin noul proiect, centrul comercial ar putea trece de pragul de 110.000 de metri pătrați, potrivit estimării prezentate de Economica.net. Această extindere l-ar plasa înaintea AFI Cotroceni în comparația suprafețelor comerciale prezentată de publicațiile economice.
Mallul din Băneasa a fost inaugurat în primăvara anului 2008 și găzduiește în prezent peste 300 de magazine. Noua etapă de dezvoltare ar reprezenta o creștere importantă față de configurația păstrată după lucrările realizate în urmă cu 16 ani.