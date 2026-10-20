Cum va funcționa noua parcare “Puzzle” din Sectorul 6. Mașina este parcată automat, în cât timp poate fi recuperată

Astfel, conducătorul auto nu trebuie să urce cu mașina pe rampe pentru a ajunge la unul dintre etaje. Construcția folosește platforme mobile în locul traseelor interioare întâlnite într-o parcare obișnuită.

Timpul mediu estimat pentru accesul la mașină este de sub 90 de secunde, adică mai puțin de un minut și jumătate. Valoarea este prezentată ca medie estimată în proiect, nu ca termen maxim garantat pentru fiecare solicitare.

Soluția a fost aleasă pentru o zonă în care terenul disponibil între blocuri este limitat. Prin amplasarea autoturismelor pe mai multe niveluri, administrația urmărește să obțină o capacitate mai mare pe o suprafață redusă.

Cinci niveluri și 36 de locuri noi de parcare

Construcția propusă va avea parter și patru etaje, o înălțime de aproximativ 13 metri și o amprentă la sol de circa 140 de metri pătrați. Cele 36 de locuri din sistemul „Puzzle” sunt prevăzute și în documentația urbanistică pentru amplasamentul din Prelungirea Ghencea.

Separat, proiectul include reamenajarea a 12 locuri existente la sol. În total, intervenția vizează 48 de locuri, dintre care 36 reprezintă capacitatea nouă adăugată prin construcția pe niveluri.

Diferența contează pentru locuitorii care urmăresc câte spații suplimentare vor apărea în cartier. Cele 12 locuri de la sol există deja și vor fi reorganizate, în timp ce platformele vor asigura locurile noi.

Structura este gândită ca una compactă și modulară. Eliminarea rampelor și a aleilor de circulație din interior permite folosirea unei părți mai mari din volumul construcției pentru parcarea efectivă a autoturismelor.