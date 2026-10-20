Cum va funcționa noua parcare “Puzzle” din Sectorul 6. Mașina este parcată automat, în cât timp poate fi recuperată
O parcare pe cinci niveluri, cu platforme care deplasează mașinile pe verticală și pe orizontală, este pregătită pentru zona Valea Roșie–Prelungirea Ghencea, din Sectorul 6. Proiectul prevede 36 de locuri noi și un timp mediu estimat de acces la autoturism de sub 90 de secunde, iar investiția trebuie să parcurgă etapele de aprobare și contractare înainte de începerea lucrărilor.
Șoferul lasă mașina pe platformă, iar sistemul o deplasează
Parcarea va utiliza un sistem semiautomatizat de tip „Puzzle”. Șoferul poziționează autoturismul pe o platformă, apoi mecanismul îl deplasează către locul de depozitare prin mișcări pe verticală și pe orizontală.
Astfel, conducătorul auto nu trebuie să urce cu mașina pe rampe pentru a ajunge la unul dintre etaje. Construcția folosește platforme mobile în locul traseelor interioare întâlnite într-o parcare obișnuită.
Timpul mediu estimat pentru accesul la mașină este de sub 90 de secunde, adică mai puțin de un minut și jumătate. Valoarea este prezentată ca medie estimată în proiect, nu ca termen maxim garantat pentru fiecare solicitare.
Soluția a fost aleasă pentru o zonă în care terenul disponibil între blocuri este limitat. Prin amplasarea autoturismelor pe mai multe niveluri, administrația urmărește să obțină o capacitate mai mare pe o suprafață redusă.
Cinci niveluri și 36 de locuri noi de parcare
Construcția propusă va avea parter și patru etaje, o înălțime de aproximativ 13 metri și o amprentă la sol de circa 140 de metri pătrați. Cele 36 de locuri din sistemul „Puzzle” sunt prevăzute și în documentația urbanistică pentru amplasamentul din Prelungirea Ghencea.
Separat, proiectul include reamenajarea a 12 locuri existente la sol. În total, intervenția vizează 48 de locuri, dintre care 36 reprezintă capacitatea nouă adăugată prin construcția pe niveluri.
Diferența contează pentru locuitorii care urmăresc câte spații suplimentare vor apărea în cartier. Cele 12 locuri de la sol există deja și vor fi reorganizate, în timp ce platformele vor asigura locurile noi.
Structura este gândită ca una compactă și modulară. Eliminarea rampelor și a aleilor de circulație din interior permite folosirea unei părți mai mari din volumul construcției pentru parcarea efectivă a autoturismelor.
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Supraveghere video, acces controlat și panouri fotovoltaice
Parcarea ar urma să fie dotată cu camere de supraveghere și un sistem de control al accesului. Pe acoperiș sunt prevăzute panouri fotovoltaice, ca parte a echipării construcției.
Proiectul urmărește și reducerea parcării neregulamentare în zona Valea Roșie–Prelungirea Ghencea. Obiectivul anunțat este ca aleile și trotuarele să rămână libere pentru deplasarea pietonilor.
Administrația prezintă soluția ca pe o modalitate de a suplimenta locurile fără ocuparea unor suprafețe mari de teren. Caracterul modular este unul dintre argumentele invocate pentru alegerea acestui tip de construcție.
Pentru utilizatori, schimbarea principală va fi modul de predare și recuperare a autoturismului. Deplasarea între niveluri va fi realizată de mecanism, după poziționarea mașinii pe platformă.
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Investiție estimată la 7,24 milioane de lei
Studiul de fezabilitate a fost elaborat, iar valoarea estimată a investiției este de 7,24 milioane de lei, cu TVA. Suma privește proiectul propus pentru amenajarea parcării și intervențiile aferente.
Înainte de deschiderea șantierului, proiectul trebuie să treacă prin etapele legale de aprobare, proiectare, autorizare și contractare. Construcția prezentată de administrație reprezintă, așadar, o investiție în pregătire, care va putea fi folosită după realizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a sistemului.