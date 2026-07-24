Bancnotele euro vor avea un nou design după 24 de ani. Cum ar putea arăta şi ce personalităţi ar urma să fie pe noii bani
Bancnotele euro se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare de la introducerea monedei unice, în anul 2002. Banca Centrală Europeană (BCE) a prezentat primele propuneri grafice pentru viitoarea serie de bancnote și îi invită pe cetățenii din întreaga Uniune Europeană să își spună părerea înainte ca designul final să fie ales.
Noua serie ar putea înlocui actualele imagini cu poduri și ferestre imaginare cu personalități care au marcat istoria Europei sau cu peisaje naturale spectaculoase, inspirate din biodiversitatea continentului.
Două teme pentru viitorii bani europeni
Potrivit BCE, cele zece variante preselectate sunt construite în jurul a două teme principale: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”.
Prima temă pune în prim-plan figuri emblematice care au contribuit la dezvoltarea culturii, științei și artei europene. Printre numele care apar în propunerile grafice se numără compozitorul Ludwig van Beethoven, savanta Marie Curie, artistul Leonardo da Vinci, scriitorul Miguel de Cervantes, soprana Maria Callas sau Bertha von Suttner, laureată a Premiului Nobel pentru Pace.
A doua temă renunță la personalități și propune imagini inspirate din natură. Bancnotele ar putea ilustra râuri, cascade, păsări specifice Europei și peisaje reprezentative pentru diferitele regiuni ale continentului, alături de instituții europene, într-o încercare de a evidenția biodiversitatea și protecția mediului.
Europenii decid cum vor arăta noile bancnote
Pentru prima dată într-un proiect de o asemenea amploare, BCE îi invită direct pe cetățeni să participe la alegerea designului. Instituția a lansat un sondaj online deschis până la 21 septembrie 2026, iar răspunsurile vor fi completate de un studiu realizat pe un eșantion reprezentativ de locuitori din zona euro.
Rezultatele celor două consultări vor constitui unul dintre principalele criterii pe baza cărora Consiliul guvernatorilor BCE va alege designul câștigător, decizia finală fiind așteptată până la sfârșitul acestui an. Potrivit președintei BCE, Christine Lagarde, bancnotele euro reprezintă mult mai mult decât un simplu mijloc de plată, fiind unul dintre cele mai vizibile simboluri ale identității europene.
Procesul de selecție a fost unul amplu. Banca Centrală Europeană a primit peste 1.200 de candidaturi din partea graficienilor din statele Uniunii Europene, însă doar 25 dintre aceștia au fost invitați să elaboreze propuneri complete. Ulterior, un juriu independent format din 21 de experți în design, comunicare, istorie și neuroștiință, desemnați de băncile centrale din zona euro, a selectat cele zece variante care au intrat în consultarea publică.
De ce sunt schimbate bancnotele după mai bine de două decenii
Actualele bancnote euro circulă din 2002 și au fost concepute astfel încât să nu reprezinte monumente reale, ci poduri și ferestre imaginare, simboluri ale cooperării între statele europene.
După aproape un sfert de secol, BCE consideră că este momentul unei modernizări complete. Pe lângă un aspect vizual nou, viitoarele bancnote vor include tehnologii de securitate mai avansate pentru combaterea falsificării, elemente care să permită verificarea mai ușoară a autenticității și soluții care să faciliteze utilizarea lor de către persoanele cu deficiențe de vedere.
În același timp, instituția urmărește reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea unor materiale mai rezistente și a unor procese de fabricație mai sustenabile, astfel încât bancnotele să aibă o durată de viață mai mare și să necesite înlocuiri mai rare.
Când vor intra în circulație noile bancnote
După alegerea designului final, bancnotele vor trece printr-o nouă etapă de optimizare și testare, iar producția va începe ulterior. BCE estimează că noua serie va intra în circulație în următorii ani.
Până atunci, actualele bancnote euro vor continua să fie folosite fără nicio restricție și își vor păstra integral valoarea. După lansarea noii serii, cele două generații de bancnote vor circula în paralel o perioadă, urmând ca retragerea treptată a modelelor actuale să fie decisă ulterior de Banca Centrală Europeană.