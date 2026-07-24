Bancnotele euro vor avea un nou design după 24 de ani. Cum ar putea arăta şi ce personalităţi ar urma să fie pe noii bani

Două teme pentru viitorii bani europeni

Potrivit BCE, cele zece variante preselectate sunt construite în jurul a două teme principale: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”.

Prima temă pune în prim-plan figuri emblematice care au contribuit la dezvoltarea culturii, științei și artei europene. Printre numele care apar în propunerile grafice se numără compozitorul Ludwig van Beethoven, savanta Marie Curie, artistul Leonardo da Vinci, scriitorul Miguel de Cervantes, soprana Maria Callas sau Bertha von Suttner, laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

A doua temă renunță la personalități și propune imagini inspirate din natură. Bancnotele ar putea ilustra râuri, cascade, păsări specifice Europei și peisaje reprezentative pentru diferitele regiuni ale continentului, alături de instituții europene, într-o încercare de a evidenția biodiversitatea și protecția mediului.

Europenii decid cum vor arăta noile bancnote

Pentru prima dată într-un proiect de o asemenea amploare, BCE îi invită direct pe cetățeni să participe la alegerea designului. Instituția a lansat un sondaj online deschis până la 21 septembrie 2026, iar răspunsurile vor fi completate de un studiu realizat pe un eșantion reprezentativ de locuitori din zona euro.

Rezultatele celor două consultări vor constitui unul dintre principalele criterii pe baza cărora Consiliul guvernatorilor BCE va alege designul câștigător, decizia finală fiind așteptată până la sfârșitul acestui an. Potrivit președintei BCE, Christine Lagarde, bancnotele euro reprezintă mult mai mult decât un simplu mijloc de plată, fiind unul dintre cele mai vizibile simboluri ale identității europene.

Procesul de selecție a fost unul amplu. Banca Centrală Europeană a primit peste 1.200 de candidaturi din partea graficienilor din statele Uniunii Europene, însă doar 25 dintre aceștia au fost invitați să elaboreze propuneri complete. Ulterior, un juriu independent format din 21 de experți în design, comunicare, istorie și neuroștiință, desemnați de băncile centrale din zona euro, a selectat cele zece variante care au intrat în consultarea publică.

De ce sunt schimbate bancnotele după mai bine de două decenii

Actualele bancnote euro circulă din 2002 și au fost concepute astfel încât să nu reprezinte monumente reale, ci poduri și ferestre imaginare, simboluri ale cooperării între statele europene.