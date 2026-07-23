Cine primește 200 de euro de la stat în 2026 pentru un calculator nou. Au fost adăugați noi beneficiari
Elevii și studenții eligibili pot beneficia și în 2026 de sprijinul financiar oferit prin programul Euro 200 pentru cumpărarea unui calculator nou. Ministerul Educației și Cercetării a actualizat lista beneficiarilor, iar numărul celor care vor primi ajutorul de 200 de euro este mai mare decât în anul precedent. Totodată, au fost stabilite și etapele rămase până la utilizarea bonurilor valorice și achiziționarea echipamentelor.
Lista beneficiarilor a fost completată cu noi nume
Programul Euro 200 continuă și în acest an, iar lista celor care vor primi ajutorul financiar a fost extinsă după publicarea listei inițiale.
Prin Ordinul nr. 4.157/2026, apărut în 8 iulie, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista nominală a beneficiarilor programului prin care se acordă un sprijin financiar de 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator nou.
Ulterior, prin Ordinul nr. 4.455/2026, publicat miercuri în Monitorul Oficial, ministerul a decis completarea listei cu încă 50 de tineri.
În urma acestei actualizări, numărul total al beneficiarilor ajunge la 2.339, ceea ce înseamnă că în 2026 sunt 470 de beneficiari mai mulți decât anul trecut.
Conform calendarului programului, stabilit prin Ordinul nr. 3.616/2026, publicat în luna aprilie, următoarele etape sunt eliberarea bonurilor valorice în perioada 31 august – 11 septembrie, iar cumpărarea calculatoarelor se va putea face între 7 septembrie și 16 octombrie.
Cine poate beneficia de programul Euro 200
Programul este reglementat prin Legea nr. 269/2004 și se adresează tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani care sunt elevi sau studenți în învățământul de stat ori în cel particular acreditat.
Sprijinul financiar este destinat achiziționării unui calculator personal nou, fie că este vorba despre un sistem desktop, fie despre un laptop.
Pe lângă criteriul referitor la vârstă și statutul de elev sau student, există și o condiție privind veniturile familiei. Normele metodologice ale programului, prevăzute în HG nr. 1.294/2004, stabilesc că venitul brut lunar pe membru de familie trebuie să fie mai mic sau egal cu 500 de lei pentru ca solicitantul să poată beneficia de ajutorul financiar.
Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. În sensul programului, sunt considerate familii atât cele formate din soț și soție, cu sau fără copii necăsătoriți, cât și persoanele necăsătorite care locuiesc și gospodăresc împreună cu propriii copii.
Ce condiții trebuie să îndeplinească calculatorul cumpărat
Programul stabilește și cerințele minime pe care trebuie să le respecte echipamentele achiziționate cu ajutorul financiar.
În cazul unui sistem desktop, configurația recomandată include un procesor cu frecvență nominală de minimum 3.0 GHz, HDD de cel puțin 500 GB sau SSD de minimum 240 GB, memorie RAM DDR3 sau DDR4 de minimum 8 GB, monitor LCD sau LED cu diagonală de minimum 18,5 inci și rezoluție de cel puțin 1.920 x 1.080, precum și tastatură, mouse optic și cameră web.
Pentru laptopuri, notebook-uri, ultrabook-uri sau dispozitive echivalente, configurația minimă recomandată presupune un procesor cu minimum două nuclee, memorie RAM DDR3 sau DDR4 de cel puțin 8 GB, HDD de minimum 500 GB sau SSD de minimum 240 GB, ecran cu diagonală de cel puțin 14 inci, rezoluție minimă de 1.366 x 768 și cameră web.
De asemenea, toate calculatoarele cumpărate prin programul Euro 200 trebuie să fie echipate, în mod obligatoriu, cu un sistem de operare licențiat.