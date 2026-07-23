Cine primește 200 de euro de la stat în 2026 pentru un calculator nou. Au fost adăugați noi beneficiari

Prin Ordinul nr. 4.157/2026, apărut în 8 iulie, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista nominală a beneficiarilor programului prin care se acordă un sprijin financiar de 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator nou.

Ulterior, prin Ordinul nr. 4.455/2026, publicat miercuri în Monitorul Oficial, ministerul a decis completarea listei cu încă 50 de tineri.

În urma acestei actualizări, numărul total al beneficiarilor ajunge la 2.339, ceea ce înseamnă că în 2026 sunt 470 de beneficiari mai mulți decât anul trecut.

Conform calendarului programului, stabilit prin Ordinul nr. 3.616/2026, publicat în luna aprilie, următoarele etape sunt eliberarea bonurilor valorice în perioada 31 august – 11 septembrie, iar cumpărarea calculatoarelor se va putea face între 7 septembrie și 16 octombrie.

Cine poate beneficia de programul Euro 200

Programul este reglementat prin Legea nr. 269/2004 și se adresează tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani care sunt elevi sau studenți în învățământul de stat ori în cel particular acreditat.

Sprijinul financiar este destinat achiziționării unui calculator personal nou, fie că este vorba despre un sistem desktop, fie despre un laptop.

Pe lângă criteriul referitor la vârstă și statutul de elev sau student, există și o condiție privind veniturile familiei. Normele metodologice ale programului, prevăzute în HG nr. 1.294/2004, stabilesc că venitul brut lunar pe membru de familie trebuie să fie mai mic sau egal cu 500 de lei pentru ca solicitantul să poată beneficia de ajutorul financiar.