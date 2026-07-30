Avertisment pentru românii care pleacă în vacanță. Adaptoarele de priză cumpărate online pot ascunde un pericol major

Ce au descoperit experții în timpul testelor

Specialiștii au verificat 14 adaptoare de călătorie, dintre care opt modele universale și șase adaptoare clasice. În cazul adaptoarelor universale, cea mai gravă problemă a fost posibilitatea de a scoate simultan mai multe seturi de pini, lucru care poate expune părți aflate sub tensiune și crește considerabil riscul de electrocutare.

În plus, niciunul dintre adaptoarele universale testate nu a respectat dimensiunile și rezistența mecanică impuse de standarde. În unele cazuri, pinii s-au rupt în timpul testelor, iar încercarea de a scoate un pin rămas într-o priză ar putea expune o persoană la un șoc electric.

Nici adaptoarele clasice nu au trecut testele fără probleme. Unele nu aveau obturatoare de protecție în interiorul prizelor, altele nu includeau siguranțe electrice, iar anumite modele aveau orificii pentru pini mai mari decât ar trebui, ceea ce poate favoriza contactul accidental cu componente aflate sub tensiune.

La ce trebuie să fii atent înainte să cumperi un adaptor de priză

Electrical Safety First spune că există câteva semne care pot indica faptul că un adaptor nu este sigur. Primul și cel mai important este posibilitatea de a extinde simultan mai multe tipuri de pini la un adaptor universal. Dacă observi acest lucru, este recomandat să eviți produsul, deoarece reprezintă un risc real de electrocutare, scrie BBC.

Un alt indiciu este lipsa obturatoarelor de protecție. Dacă poți vedea componentele metalice din interior prin orificiile prizei, adaptorul nu oferă nivelul de protecție necesar.

Nu în ultimul rând, experții recomandă să acorzi atenție modului în care este prezentat produsul. Greșelile evidente de ortografie și gramatică de pe ambalaj sau din descriere pot sugera că producătorul nu respectă standardele de calitate și siguranță.

Platformele online au retras produsele, dar avertismentul rămâne valabil

Amazon, AliExpress, eBay și TikTok au confirmat că au eliminat adaptoarele semnalate de organizația britanică și au anunțat măsuri suplimentare pentru identificarea produselor similare. AliExpress a precizat inclusiv că va contacta clienții afectați și va analiza toate adaptoarele universale care permit extinderea simultană a mai multor pini.