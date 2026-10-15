Averea declarată de Alina Gorghiu. Câți bani încasa din Parlament și ce venit avea soțul său la Londra
Alina Gorghiu este în prezent deputat PNL de Argeș în Parlamentul României, în legislatura 2024-2028, după ce în mandatul precedent a fost senator. Fost ministru al Justiției, aceasta a revenit în centrul atenției în contextul crizei politice și al discuțiilor despre eventuale alegeri anticipate. Dincolo de avertismentul lansat către propriul partid, declarațiile sale de avere din anii anteriori arată ce venituri a obținut din activitatea parlamentară, dar și proprietățile, conturile și investițiile declarate de familie.
Cât încasa Alina Gorghiu din indemnizația de parlamentar
Alina Gorghiu este parlamentar și în prezent, fiind aleasă deputat de Argeș pentru legislatura 2024–2028. Anterior, între 2016 și 2024, a fost senator, iar una dintre declarațiile sale de avere permite o comparație cu veniturile pe care le obținea în acea perioadă.
Declarația de avere din 2022 arată că Alina Gorghiu încasase o indemnizație anuală de senator de 156.228 de lei. Împărțită la 12 luni, suma înseamnă aproximativ 13.019 lei pe lună.
Este însă important de precizat că aceasta reprezintă doar media matematică a venitului anual declarat la momentul respectiv și nu indemnizația pe care Alina Gorghiu o încasează în prezent, în calitate de deputat.
În actuala legislatură, Gorghiu a ocupat și funcția de vicelider al Grupului parlamentar PNL, între februarie 2025 și 1 septembrie 2026. În prezent rămâne deputat PNL de Argeș.
În declarația din 2022 apărea și venitul soțului său, Lucian Isar, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare din Londra. Acesta declarase un salariu anual de 134.275 de lire sterline. Pentru fiecare dintre cei doi copii erau menționate, de asemenea, alocații de stat de câte 2.539 de lei.
Casă în București și un apartament de 174 de metri pătrați
Declarațiile de avere depuse de-a lungul timpului oferă și o imagine asupra patrimoniului familiei. Alina Gorghiu a declarat o casă în București, cu o suprafață de aproximativ 125 de metri pătrați, precum și o cotă dintr-un teren din Mogoșoaia.
În patrimoniul declarat al familiei apare și un apartament din București, cu o suprafață de 174 de metri pătrați, aflat în proprietatea lui Lucian Isar.
La capitolul bunuri de valoare au fost declarate lucrări grafice evaluate la aproximativ 8.000 de euro, în timp ce Lucian Isar a menționat ceasuri și bijuterii evaluate la 83.000 de euro.
Sume importante în conturi și investiții
O parte importantă a patrimoniului declarat de familie este reprezentată de activele financiare. De-a lungul anilor, în declarațiile de avere au apărut conturi și depozite în lei, euro, dolari și lire sterline, dar și investiții în titluri de stat.
Valorile diferă de la o declarație de avere la alta, pe măsură ce unele investiții sunt lichidate, sunt realizate altele, iar soldurile conturilor se modifică.
De exemplu, într-o declarație analizată în 2024 apăreau economii ale familiei de peste 523.000 de lei, aproximativ 384.000 de euro, peste 163.000 de dolari și peste 25.000 de lire sterline. Tot atunci erau menționate titluri de stat în valoare de 479.000 de dolari și 310.000 de euro.
Familia a declarat de-a lungul timpului și împrumuturi acordate unor persoane sau societăți, unele dintre acestea fiind de sute de mii de lei sau de dolari.
De ce avertizează Alina Gorghiu în privința alegerilor anticipate
Veniturile și averea declarate de-a lungul anilor revin în atenție într-un moment în care Alina Gorghiu, în prezent deputat PNL de Argeș, vorbește public despre situația politică și despre perspectiva organizării unor alegeri anticipate. Pe 12 octombrie, aceasta a transmis un avertisment foarte clar propriului partid.
„Cred că Partidul Național Liberal ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie în acest moment de alegerile anticipate. Pentru că va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024”, a declarat Gorghiu.
Ea susține că PNL nu se află într-o poziție bună în sondajele de opinie și că prelungirea interimatului Guvernului condus de Ilie Bolojan ar putea pune partidul într-o situație și mai dificilă.
„O perioadă de incertitudine profundă pentru România”
Gorghiu leagă riscul electoral de efectele pe care prelungirea crizei guvernamentale le-ar putea avea asupra populației și economiei.
„Prelungirea interimatului cu Ilie Bolojan la Guvern înseamnă o perioadă de incertitudine profundă pentru România”, a afirmat deputata.
În explicațiile sale, aceasta a invocat dificultățile pe care un Executiv interimar le-ar avea în privința bugetului și a rectificărilor, dar și posibilele consecințe sociale ale unei perioade de câteva luni fără un guvern cu puteri depline.
Gorghiu a descris scenariul în care alegerile ar avea loc abia în februarie sau martie, după încă trei-patru luni de interimat, perioadă în care nemulțumirea populației ar putea crește.
„Să vină oamenii în stradă nemulțumiți că nu și-au luat salariile, să se închidă alte zeci de mii de firme ale antreprenorilor, să nu ai nicio schemă de energie pentru categoriile vulnerabile în plină perioadă de iarnă. Gândiți-vă că toate aceste costuri se sparg în capul Partidului Național Liberal”, a declarat Alina Gorghiu.
Mesajul său este, așadar, adresat în primul rând propriului partid. În opinia deputatei PNL, organizarea unor alegeri anticipate după o perioadă prelungită de interimat ar putea face ca nemulțumirile economice și sociale acumulate în lunile de iarnă să se transforme într-un cost electoral suplimentar pentru liberali.