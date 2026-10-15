Averea declarată de Alina Gorghiu. Câți bani încasa din Parlament și ce venit avea soțul său la Londra

Declarația de avere din 2022 arată că Alina Gorghiu încasase o indemnizație anuală de senator de 156.228 de lei. Împărțită la 12 luni, suma înseamnă aproximativ 13.019 lei pe lună.

Este însă important de precizat că aceasta reprezintă doar media matematică a venitului anual declarat la momentul respectiv și nu indemnizația pe care Alina Gorghiu o încasează în prezent, în calitate de deputat.

În actuala legislatură, Gorghiu a ocupat și funcția de vicelider al Grupului parlamentar PNL, între februarie 2025 și 1 septembrie 2026. În prezent rămâne deputat PNL de Argeș.

În declarația din 2022 apărea și venitul soțului său, Lucian Isar, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare din Londra. Acesta declarase un salariu anual de 134.275 de lire sterline. Pentru fiecare dintre cei doi copii erau menționate, de asemenea, alocații de stat de câte 2.539 de lei.

Casă în București și un apartament de 174 de metri pătrați

Declarațiile de avere depuse de-a lungul timpului oferă și o imagine asupra patrimoniului familiei. Alina Gorghiu a declarat o casă în București, cu o suprafață de aproximativ 125 de metri pătrați, precum și o cotă dintr-un teren din Mogoșoaia.

În patrimoniul declarat al familiei apare și un apartament din București, cu o suprafață de 174 de metri pătrați, aflat în proprietatea lui Lucian Isar.

La capitolul bunuri de valoare au fost declarate lucrări grafice evaluate la aproximativ 8.000 de euro, în timp ce Lucian Isar a menționat ceasuri și bijuterii evaluate la 83.000 de euro.