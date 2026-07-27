ASUS sfidează criza PC-urilor: crește într-o piață lovită de scumpirea memoriei
Revenirea pieței calculatoarelor s-a oprit în al doilea trimestru din 2026, după mai bine de un an de creștere constantă. Livrările globale de PC-uri au scăzut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut și au ajuns la aproximativ 65 de milioane de unități, potrivit celui mai recent raport publicat de Counterpoint Research.
Este prima contracție înregistrată după cinci trimestre consecutive de creștere, serie începută în primul trimestru din 2025. Principala problemă nu este dispariția interesului pentru calculatoare, ci creșterea costurilor de producție, în special pentru memoria DRAM. Producătorii sunt obligați să mărească prețurile, să reducă dotările modelelor accesibile sau să favorizeze sistemele premium, unde pot obține marje mai mari.
Lenovo rămâne lider, dar giganții PC livrează mai puțin
Lenovo și-a păstrat prima poziție la nivel mondial, cu o cotă de piață de 25,6%. Compania a livrat aproximativ 16,6 milioane de calculatoare în trimestrul al doilea, cu 2% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Dimensiunea companiei și relațiile puternice cu furnizorii au ajutat-o să limiteze efectele crizei de componente.
HP a înregistrat cea mai mare scădere dintre primii trei producători, cu livrări mai mici cu 8% de la un an la altul. Portofoliul companiei este puternic expus segmentului consumer și flotelor enterprise din zona de mijloc, tocmai categoriile cele mai sensibile la scumpirile provocate de costul componentelor.
Dell a raportat, la rândul său, un recul de 6%. Orientarea către clienții comerciali a protejat parțial compania, deoarece bugetele IT ale corporațiilor sunt mai stabile decât cheltuielile cumpărătorilor obișnuiți. Lenovo, HP și Dell și-au păstrat dominația, chiar dacă toate cele trei companii au livrat mai puține sisteme.
În total, primii cinci producători au controlat aproape 78% din piața mondială. Producătorii mai mici au înregistrat volume stagnante sau în scădere, semn că scumpirea componentelor favorizează companiile care pot negocia contracte mai bune și pot cumpăra cantități mari de memorie.
Apple și ASUS cresc într-o piață aflată în recul
Apple a fost marele câștigător al trimestrului, cu o creștere anuală de 13% a livrărilor. Counterpoint atribuie rezultatul lansării modelului Neo, care a atras cumpărători într-un moment în care mare parte din piață încerca să reducă volumele și să gestioneze creșterea costurilor.
ASUS a avansat cu 4% față de al doilea trimestru din 2025. Compania a adoptat rapid mai multe arhitecturi de procesoare și a extins sistemele cu funcții AI, de la modelele Vivobook pentru publicul larg până la dispozitivele ProArt destinate creatorilor. Interesul pentru noile formate AI PC a ajutat ASUS să atragă utilizatorii care caută devreme cele mai noi tehnologii.
Creșterile Apple și ASUS nu schimbă însă direcția generală a industriei. Producătorii trebuie să plătească mai mult pentru memoria RAM, SSD-uri și alte componente, iar diferența este transferată treptat în prețurile produselor finite.
Situația era anticipată încă de la începutul anului, când mai multe estimări avertizau că RAM-ul s-ar putea scumpi puternic în 2026. Cererea uriașă venită din centrele de date și infrastructura AI a determinat producătorii de memorie să prioritizeze componentele mai profitabile, reducând presiunea pentru ieftinirea produselor destinate PC-urilor obișnuite.
Calculatoarele ieftine vor fi primele sacrificate
Prețurile memoriei s-au stabilizat după al doilea trimestru, dar au rămas la un nivel ridicat. Counterpoint estimează că producătorii vor continua să mărească prețurile în a doua jumătate a anului. Apple a aplicat deja o majorare, iar alte companii ar urma să adopte măsuri similare.
Cele mai afectate vor fi calculatoarele entry-level și modelele consumer, unde cumpărătorii reacționează rapid la orice scumpire. Producătorii pot elimina anumite configurații ieftine, pot instala mai puțină memorie sau pot direcționa capacitatea de producție către laptopuri premium și AI PC-uri, ale căror funcții suplimentare fac prețurile ridicate mai ușor de justificat.
Segmentul comercial ar trebui să reziste mai bine. Companiile continuă să înlocuiască sistemele vechi, inclusiv pe fondul faptului că suportul oficial pentru Windows 10 s-a încheiat. Migrarea către Windows 11 și adoptarea instrumentelor AI locale obligă multe organizații să cumpere hardware nou, chiar dacă prețurile au crescut.
Analiștii consideră că lipsa memoriei nu mai reprezintă o problemă temporară de aprovizionare, ci un factor care schimbă structura industriei. În locul unei lupte pentru volume cât mai mari, 2026 ar putea deveni anul în care producătorii încearcă să vândă mai puține calculatoare, dar mai scumpe și mai profitabile.