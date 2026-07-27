ASUS sfidează criza PC-urilor: crește într-o piață lovită de scumpirea memoriei

Lenovo rămâne lider, dar giganții PC livrează mai puțin

Lenovo și-a păstrat prima poziție la nivel mondial, cu o cotă de piață de 25,6%. Compania a livrat aproximativ 16,6 milioane de calculatoare în trimestrul al doilea, cu 2% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Dimensiunea companiei și relațiile puternice cu furnizorii au ajutat-o să limiteze efectele crizei de componente.

HP a înregistrat cea mai mare scădere dintre primii trei producători, cu livrări mai mici cu 8% de la un an la altul. Portofoliul companiei este puternic expus segmentului consumer și flotelor enterprise din zona de mijloc, tocmai categoriile cele mai sensibile la scumpirile provocate de costul componentelor.

Dell a raportat, la rândul său, un recul de 6%. Orientarea către clienții comerciali a protejat parțial compania, deoarece bugetele IT ale corporațiilor sunt mai stabile decât cheltuielile cumpărătorilor obișnuiți. Lenovo, HP și Dell și-au păstrat dominația, chiar dacă toate cele trei companii au livrat mai puține sisteme.

În total, primii cinci producători au controlat aproape 78% din piața mondială. Producătorii mai mici au înregistrat volume stagnante sau în scădere, semn că scumpirea componentelor favorizează companiile care pot negocia contracte mai bune și pot cumpăra cantități mari de memorie.

Apple și ASUS cresc într-o piață aflată în recul

Apple a fost marele câștigător al trimestrului, cu o creștere anuală de 13% a livrărilor. Counterpoint atribuie rezultatul lansării modelului Neo, care a atras cumpărători într-un moment în care mare parte din piață încerca să reducă volumele și să gestioneze creșterea costurilor.

ASUS a avansat cu 4% față de al doilea trimestru din 2025. Compania a adoptat rapid mai multe arhitecturi de procesoare și a extins sistemele cu funcții AI, de la modelele Vivobook pentru publicul larg până la dispozitivele ProArt destinate creatorilor. Interesul pentru noile formate AI PC a ajutat ASUS să atragă utilizatorii care caută devreme cele mai noi tehnologii.

Creșterile Apple și ASUS nu schimbă însă direcția generală a industriei. Producătorii trebuie să plătească mai mult pentru memoria RAM, SSD-uri și alte componente, iar diferența este transferată treptat în prețurile produselor finite.