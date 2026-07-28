Apple recomandă actualizarea urgentă a iPhone-ului și Mac-ului. Noile update-uri repară sute de vulnerabilități de securitate

iPhone și iPad primesc zeci de remedieri importante

Potrivit informațiilor publicate de Apple, iOS 26.6 și iPadOS 26.6 corectează 78 de vulnerabilități distincte, asociate unui total de 87 de identificatori CVE utilizați pentru catalogarea problemelor de securitate, scrie 9to5Mac.

Actualizările acoperă aproape toate componentele importante ale sistemului de operare, de la nucleul sistemului și WebKit, până la aplicații și servicii precum Game Center, Contacts sau ImageIO.

Printre cele mai importante vulnerabilități remediate se numără una care ar fi putut permite unei aplicații să obțină privilegii de administrator (root), o alta care ar fi făcut posibilă executarea de cod cu privilegii de kernel și mai multe probleme prin care aplicații malițioase puteau ieși din mediul de izolare (sandbox) impus de sistemul de operare.

Apple a remediat și o vulnerabilitate care putea permite ocolirea mecanismului de verificare a semnăturii aplicațiilor, precum și mai multe probleme care puteau duce la executarea de cod malițios prin simpla deschidere a unor imagini sau fișiere special create.

Safari, kernelul și conexiunile Wi-Fi sunt și ele vizate

Un număr important dintre remedieri vizează WebKit, motorul pe care se bazează browserul Safari.

Problemele descoperite puteau permite dezvăluirea unor informații din memoria proceselor, identificarea linkurilor accesate anterior de utilizator, falsificarea unor elemente din interfața browserului, încălcarea regulilor de securitate aplicate iframe-urilor sau chiar accesarea unor fișiere aflate în afara spațiului permis unei aplicații.

Apple a actualizat și kernelul sistemului de operare, unde au fost eliminate peste zece vulnerabilități care puteau afecta memoria sistemului, provoca oprirea neașteptată a dispozitivului sau permite ocolirea anumitor mecanisme de filtrare a traficului de rețea.