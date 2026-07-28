Apple recomandă actualizarea urgentă a iPhone-ului și Mac-ului. Noile update-uri repară sute de vulnerabilități de securitate
Apple a publicat actualizările iOS 26.6, iPadOS 26.6 și macOS Tahoe 26.6, iar acestea aduc unul dintre cele mai ample pachete de securitate din ultimul an. Compania a confirmat că update-ul pentru iPhone și iPad remediază peste 75 de vulnerabilități, în timp ce versiunea destinată Mac-urilor rezolvă peste 150 de probleme de securitate.
Deși Apple spune că nu există dovezi că aceste vulnerabilități au fost exploatate activ înainte de lansarea actualizărilor, numărul mare de probleme remediate este un motiv suficient pentru ca utilizatorii să instaleze cât mai curând noile versiuni de software.
iPhone și iPad primesc zeci de remedieri importante
Potrivit informațiilor publicate de Apple, iOS 26.6 și iPadOS 26.6 corectează 78 de vulnerabilități distincte, asociate unui total de 87 de identificatori CVE utilizați pentru catalogarea problemelor de securitate, scrie 9to5Mac.
Actualizările acoperă aproape toate componentele importante ale sistemului de operare, de la nucleul sistemului și WebKit, până la aplicații și servicii precum Game Center, Contacts sau ImageIO.
Printre cele mai importante vulnerabilități remediate se numără una care ar fi putut permite unei aplicații să obțină privilegii de administrator (root), o alta care ar fi făcut posibilă executarea de cod cu privilegii de kernel și mai multe probleme prin care aplicații malițioase puteau ieși din mediul de izolare (sandbox) impus de sistemul de operare.
Apple a remediat și o vulnerabilitate care putea permite ocolirea mecanismului de verificare a semnăturii aplicațiilor, precum și mai multe probleme care puteau duce la executarea de cod malițios prin simpla deschidere a unor imagini sau fișiere special create.
Safari, kernelul și conexiunile Wi-Fi sunt și ele vizate
Un număr important dintre remedieri vizează WebKit, motorul pe care se bazează browserul Safari.
Problemele descoperite puteau permite dezvăluirea unor informații din memoria proceselor, identificarea linkurilor accesate anterior de utilizator, falsificarea unor elemente din interfața browserului, încălcarea regulilor de securitate aplicate iframe-urilor sau chiar accesarea unor fișiere aflate în afara spațiului permis unei aplicații.
Apple a actualizat și kernelul sistemului de operare, unde au fost eliminate peste zece vulnerabilități care puteau afecta memoria sistemului, provoca oprirea neașteptată a dispozitivului sau permite ocolirea anumitor mecanisme de filtrare a traficului de rețea.
În plus, compania a remediat o vulnerabilitate din componenta Wi-Fi care, în anumite condiții, putea permite unui atacator aflat în apropiere să corupă memoria unui proces.
O altă problemă rezolvată privește funcția iPhone Mirroring, unde persoane care aveau acces fizic la dispozitiv ar fi putut vedea informații sensibile prin intermediul funcțiilor de accesibilitate.
macOS Tahoe 26.6 rezolvă peste 150 de vulnerabilități
Utilizatorii de Mac primesc un update și mai consistent. Apple spune că macOS Tahoe 26.6 remediază 155 de vulnerabilități unice, multe dintre ele comune cu cele existente pe iPhone și iPad.
În același timp, actualizarea elimină probleme specifice platformei macOS care ar fi putut permite aplicațiilor să obțină drepturi de administrator, să ocolească protecția Gatekeeper, să evite restricțiile de confidențialitate sau să acceseze date care ar trebui să rămână protejate.
Compania a publicat în paralel și actualizări de securitate pentru versiunile mai vechi de macOS, însă acestea sunt separate de macOS Tahoe 26.6.
Update-uri și pentru Apple Watch, Apple TV și Vision Pro
Seria de actualizări nu se oprește la iPhone și Mac. Apple a lansat și watchOS 26.6, tvOS 26.6 și visionOS 26.6, iar după eliminarea vulnerabilităților comune între platforme, compania afirmă că noile versiuni rezolvă în total 194 de probleme de securitate.
Apple recomandă instalarea actualizărilor cât mai curând posibil pentru toate dispozitivele compatibile. Luna trecută, compania explica faptul că a accelerat lansarea unor remedieri de securitate din iOS 26.5.2 pe fondul apariției unor instrumente de hacking bazate pe inteligență artificială, ceea ce arată că ritmul amenințărilor cibernetice continuă să crească.