Aplicațiile meteo pe care Google și Samsung nu le oferă. De ce merită să renunți la varianta instalată pe telefon
Dacă ai un telefon Samsung Galaxy sau un Google Pixel, probabil verifici vremea direct din aplicația instalată din fabrică. Este rapidă, arată bine și îți oferă informațiile de bază. Totuși, dacă te limitezi la această aplicație, ratezi o mulțime de funcții pe care dezvoltatorii independenți le-au implementat de ani buni.
Aplicațiile meteo din Google Play nu se rezumă doar la temperatură și șanse de ploaie. Unele oferă hărți radar detaliate, altele pun accent pe confidențialitate, iar unele transformă prognoza meteo într-o experiență surprinzător de amuzantă.
Aplicațiile preinstalate sunt bune, dar foarte limitate
Google și Samsung au un obiectiv simplu: aplicațiile lor trebuie să fie ușor de folosit de aproape oricine. Din acest motiv, vei găsi doar informațiile esențiale, precum temperatura actuală, prognoza pe ore și pe zile, umiditatea, indicele UV sau probabilitatea de precipitații.
Dacă asta este tot ce îți dorești, nu ai niciun motiv să instalezi altceva. Însă, dacă urmărești vremea mai atent sau vrei informații mai detaliate, aplicațiile preinstalate devin rapid insuficiente.
MyRadar este ideal dacă urmărești furtunile în timp real
Dacă vrei să vezi exact unde se află ploile sau furtunile, MyRadar Weather este una dintre cele mai apreciate aplicații disponibile pe Android.
Principalul său avantaj îl reprezintă hărțile radar interactive, care îți permit să urmărești în timp real deplasarea sistemelor meteo. În plus, poți activa diferite straturi de informații și există chiar și o versiune pentru ceasurile inteligente cu Wear OS.
Breezy Weather pune accent pe confidențialitate
Majoritatea aplicațiilor meteo au nevoie de acces la locație și colectează diferite informații despre utilizatori. Dacă acest lucru te deranjează, Breezy Weather este o alternativă interesantă. Fiind o aplicație open-source, aceasta nu include trackere și nu colectează date personale.
În același timp, oferă toate informațiile importante despre vreme și are o interfață modernă, inspirată de designul Material Design folosit de Google.
Overdrop și CARROT Weather merg pe idei complet diferite
Dacă îți personalizezi des telefonul, Overdrop poate fi alegerea potrivită. Aplicația include peste 70 de widgeturi pentru ecranul principal, disponibile în stiluri foarte diferite, astfel încât poți adapta aspectul telefonului exact cum îți place.
La polul opus se află CARROT Weather, una dintre cele mai neobișnuite aplicații meteo disponibile în prezent.
Pe lângă informațiile complete despre vreme, aplicația este cunoscută pentru comentariile sale ironice și umorul sarcastic. În locul unei prognoze clasice, poți primi mesaje amuzante sau complet neașteptate despre condițiile meteo, ceea ce face experiența mult mai interesantă decât într-o aplicație obișnuită.
Merită să încerci o aplicație alternativă?
Dacă verifici vremea doar dimineața înainte să pleci de acasă, aplicația instalată pe telefon este, cel mai probabil, suficientă.
În schimb, dacă te interesează hărțile radar, prognozele detaliate, widgeturile personalizabile sau pur și simplu îți dorești o aplicație diferită de ceea ce oferă Google și Samsung, merită să explorezi ofertele din Google Play.