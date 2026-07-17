Aplicațiile meteo pe care Google și Samsung nu le oferă. De ce merită să renunți la varianta instalată pe telefon

Aplicațiile preinstalate sunt bune, dar foarte limitate

Google și Samsung au un obiectiv simplu: aplicațiile lor trebuie să fie ușor de folosit de aproape oricine. Din acest motiv, vei găsi doar informațiile esențiale, precum temperatura actuală, prognoza pe ore și pe zile, umiditatea, indicele UV sau probabilitatea de precipitații.

Dacă asta este tot ce îți dorești, nu ai niciun motiv să instalezi altceva. Însă, dacă urmărești vremea mai atent sau vrei informații mai detaliate, aplicațiile preinstalate devin rapid insuficiente.

MyRadar este ideal dacă urmărești furtunile în timp real

Dacă vrei să vezi exact unde se află ploile sau furtunile, MyRadar Weather este una dintre cele mai apreciate aplicații disponibile pe Android.

Principalul său avantaj îl reprezintă hărțile radar interactive, care îți permit să urmărești în timp real deplasarea sistemelor meteo. În plus, poți activa diferite straturi de informații și există chiar și o versiune pentru ceasurile inteligente cu Wear OS.

Breezy Weather pune accent pe confidențialitate

Majoritatea aplicațiilor meteo au nevoie de acces la locație și colectează diferite informații despre utilizatori. Dacă acest lucru te deranjează, Breezy Weather este o alternativă interesantă. Fiind o aplicație open-source, aceasta nu include trackere și nu colectează date personale.

În același timp, oferă toate informațiile importante despre vreme și are o interfață modernă, inspirată de designul Material Design folosit de Google.

Overdrop și CARROT Weather merg pe idei complet diferite

Dacă îți personalizezi des telefonul, Overdrop poate fi alegerea potrivită. Aplicația include peste 70 de widgeturi pentru ecranul principal, disponibile în stiluri foarte diferite, astfel încât poți adapta aspectul telefonului exact cum îți place.