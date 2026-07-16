Aplicații gratuite pentru Windows pe care mulți nu le cunosc. Sunt open-source și pot face PC-ul mult mai ușor de folosit
Când vine vorba despre aplicații open-source, cei mai mulți oameni se gândesc automat la Linux. În realitate, există numeroase programe gratuite dezvoltate special pentru Windows, iar unele dintre ele sunt atât de utile încât au devenit indispensabile pentru utilizatorii care vor să își organizeze mai bine calculatorul sau să economisească timp.
De la instrumente care transformă căutarea fișierelor într-o operațiune de câteva secunde până la aplicații care dezinstalează complet programele sau creează stick-uri bootabile, aceste utilitare oferă funcții pe care Windows nu le include în mod implicit sau pe care le implementează într-o formă limitată.
Rufus, una dintre cele mai bune aplicații pentru stick-uri bootabile
Dacă ai reinstalat vreodată Windows sau ai vrut să încerci un alt sistem de operare, probabil ai avut nevoie de un stick USB bootabil. Rufus este una dintre cele mai apreciate aplicații pentru această sarcină.
Programul permite crearea rapidă a unor medii de instalare pentru Windows și Linux și oferă opțiuni avansate care lipsesc din utilitarul oficial Microsoft. De exemplu, poate crea kituri de instalare Windows adaptate pentru anumite cerințe sau configurații hardware.
Flow Launcher și PowerToys îți pot schimba modul în care folosești Windows
Flow Launcher este o alternativă mult mai avansată la funcția clasică de căutare din Windows. După apăsarea unei combinații de taste, poți găsi aplicații, documente, fișiere sau chiar executa diverse comenzi fără să mai navighezi prin meniuri.
Un avantaj important îl reprezintă sistemul de extensii dezvoltate de comunitate, care adaugă suport pentru servicii precum GitHub, Steam, Obsidian și multe altele.
La fel de util este și Microsoft PowerToys. Deși este dezvoltat chiar de Microsoft, proiectul este open-source și primește constant contribuții din partea comunității.
PowerToys adaugă zeci de funcții suplimentare în Windows, printre care un manager avansat pentru ferestre, redenumirea simultană a fișierelor, extragerea textului din imagini, previzualizarea unor tipuri de fișiere și multe alte instrumente care pot crește productivitatea.
BCUninstaller și ShareX rezolvă două probleme întâlnite frecvent
Oricine instalează și dezinstalează des aplicații știe că multe dintre ele lasă în urmă fișiere inutile și foldere care ocupă spațiu pe SSD.
BCUninstaller a fost creat tocmai pentru a rezolva această problemă. Programul poate elimina simultan mai multe aplicații și șterge fișierele reziduale pe care dezinstalatorul obișnuit le lasă în urmă.
O altă aplicație apreciată este ShareX. Deși a pornit ca un simplu instrument pentru capturi de ecran, între timp s-a transformat într-o suită completă pentru capturarea și distribuirea imaginilor sau înregistrărilor video.
Programul permite editarea rapidă a capturilor, adăugarea de explicații, estomparea informațiilor sensibile și încărcarea automată pe diverse servicii online, fiind foarte popular în rândul celor care creează tutoriale sau documentație tehnică.
De ce merită să încerci aplicațiile open-source
Un avantaj important al aplicațiilor open-source este transparența. Codul sursă poate fi verificat de comunitate, iar dezvoltarea nu depinde exclusiv de o singură companie.
În plus, majoritatea acestor programe sunt gratuite și sunt actualizate constant cu funcții noi și corecții de securitate.