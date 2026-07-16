Aplicații gratuite pentru Windows pe care mulți nu le cunosc. Sunt open-source și pot face PC-ul mult mai ușor de folosit

Rufus, una dintre cele mai bune aplicații pentru stick-uri bootabile

Dacă ai reinstalat vreodată Windows sau ai vrut să încerci un alt sistem de operare, probabil ai avut nevoie de un stick USB bootabil. Rufus este una dintre cele mai apreciate aplicații pentru această sarcină.

Programul permite crearea rapidă a unor medii de instalare pentru Windows și Linux și oferă opțiuni avansate care lipsesc din utilitarul oficial Microsoft. De exemplu, poate crea kituri de instalare Windows adaptate pentru anumite cerințe sau configurații hardware.

Flow Launcher și PowerToys îți pot schimba modul în care folosești Windows

Flow Launcher este o alternativă mult mai avansată la funcția clasică de căutare din Windows. După apăsarea unei combinații de taste, poți găsi aplicații, documente, fișiere sau chiar executa diverse comenzi fără să mai navighezi prin meniuri.

Un avantaj important îl reprezintă sistemul de extensii dezvoltate de comunitate, care adaugă suport pentru servicii precum GitHub, Steam, Obsidian și multe altele.

La fel de util este și Microsoft PowerToys. Deși este dezvoltat chiar de Microsoft, proiectul este open-source și primește constant contribuții din partea comunității.

PowerToys adaugă zeci de funcții suplimentare în Windows, printre care un manager avansat pentru ferestre, redenumirea simultană a fișierelor, extragerea textului din imagini, previzualizarea unor tipuri de fișiere și multe alte instrumente care pot crește productivitatea.

BCUninstaller și ShareX rezolvă două probleme întâlnite frecvent

Oricine instalează și dezinstalează des aplicații știe că multe dintre ele lasă în urmă fișiere inutile și foldere care ocupă spațiu pe SSD.