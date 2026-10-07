Ai făcut un transfer bancar și ai greșit numele destinatarului. Ce se întâmplă dacă IBAN-ul este corect

IBAN corect, nume scris greșit

IBAN-ul este identificatorul unic al contului bancar. În România, acesta are 24 de caractere și începe cu „RO”, fiind urmat de cifrele de control, identificatorul băncii și informațiile care individualizează contul.

Dacă IBAN-ul introdus este corect și aparține persoanei căreia vrei să-i trimiți banii, o eroare minoră în nume nu înseamnă automat că transferul va ajunge în alt cont.

În plus, băncile implementează mecanisme prin care numele beneficiarului poate fi comparat cu titularul IBAN-ului înainte de autorizarea transferului. Din fericire, în România există serviciul SANB – Serviciul Afișare Nume Beneficiar, care poate afișa sau verifica numele asociat contului, tocmai pentru reducerea fraudelor și a plăților făcute către beneficiari greșiți.

La nivel european, Regulamentul UE 2024/886 a introdus serviciul de verificare a beneficiarului pentru transferurile în euro. În esență, plătitorul poate fi avertizat atunci când numele introdus nu corespunde titularului IBAN-ului, înainte să confirme plata.

O literă greșită nu este același lucru cu alt beneficiar

Situațiile trebuie însă analizate diferit. Dacă vrei să-i trimiți bani lui „Andrei Popescu”, IBAN-ul este al lui Andrei Popescu, dar ai scris „Andrei Popesu”, problema este în principal una de identificare a numelui. În funcție de banca și serviciul folosit, poți primi o avertizare privind neconcordanța.

Mult mai important este să verifici IBAN-ul afișat înainte de autorizare.

Dacă, în schimb, ai trecut numele corect – „Andrei Popescu” – dar IBAN-ul aparține lui „Mihai Ionescu”, situația este mult mai serioasă. Banii pot fi direcționați către contul identificat prin IBAN, iar recuperarea lor poate necesita intervenția băncii.