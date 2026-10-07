Ai făcut un transfer bancar și ai greșit numele destinatarului. Ce se întâmplă dacă IBAN-ul este corect
Ai făcut un transfer bancar, ai apăsat butonul de confirmare și abia apoi ai observat că ai scris greșit numele beneficiarului. Poate lipsește o literă, ai introdus numele înainte de căsătorie al persoanei sau chiar ai lăsat din greșeală numele unui beneficiar salvat anterior. IBAN-ul este însă cel corect. Unde ajung banii?
În majoritatea transferurilor, elementul esențial pentru direcționarea banilor este IBAN-ul. Totuși, odată cu introducerea serviciilor de verificare a beneficiarului, diferențele dintre numele introdus și titularul real al contului pot fi semnalate înainte ca plata să fie autorizată. De aceea, este important să facem diferența între o simplă greșeală de scriere a numelui și un IBAN introdus greșit.
IBAN corect, nume scris greșit
IBAN-ul este identificatorul unic al contului bancar. În România, acesta are 24 de caractere și începe cu „RO”, fiind urmat de cifrele de control, identificatorul băncii și informațiile care individualizează contul.
Dacă IBAN-ul introdus este corect și aparține persoanei căreia vrei să-i trimiți banii, o eroare minoră în nume nu înseamnă automat că transferul va ajunge în alt cont.
În plus, băncile implementează mecanisme prin care numele beneficiarului poate fi comparat cu titularul IBAN-ului înainte de autorizarea transferului. Din fericire, în România există serviciul SANB – Serviciul Afișare Nume Beneficiar, care poate afișa sau verifica numele asociat contului, tocmai pentru reducerea fraudelor și a plăților făcute către beneficiari greșiți.
La nivel european, Regulamentul UE 2024/886 a introdus serviciul de verificare a beneficiarului pentru transferurile în euro. În esență, plătitorul poate fi avertizat atunci când numele introdus nu corespunde titularului IBAN-ului, înainte să confirme plata.
O literă greșită nu este același lucru cu alt beneficiar
Situațiile trebuie însă analizate diferit. Dacă vrei să-i trimiți bani lui „Andrei Popescu”, IBAN-ul este al lui Andrei Popescu, dar ai scris „Andrei Popesu”, problema este în principal una de identificare a numelui. În funcție de banca și serviciul folosit, poți primi o avertizare privind neconcordanța.
Mult mai important este să verifici IBAN-ul afișat înainte de autorizare.
Dacă, în schimb, ai trecut numele corect – „Andrei Popescu” – dar IBAN-ul aparține lui „Mihai Ionescu”, situația este mult mai serioasă. Banii pot fi direcționați către contul identificat prin IBAN, iar recuperarea lor poate necesita intervenția băncii.
Ce faci dacă ai observat greșeala după transfer
Primul pas este să verifici imediat istoricul tranzacției și să compari IBAN-ul din ordinul de plată cu cel primit de la beneficiar. Dacă IBAN-ul este corect, contactează beneficiarul și verifică dacă suma a intrat în cont. În cazul în care plata apare încă în așteptare și ai dubii privind datele introduse, contactează banca pentru a afla dacă mai poate fi oprită sau corectată.
Dacă descoperi că și IBAN-ul este greșit, anunță banca imediat și solicită demersurile pentru recuperarea transferului. Cu cât eroarea este sesizată mai repede, cu atât banca poate verifica mai rapid stadiul operațiunii.
Nu trebuie presupus însă că banca poate pur și simplu să ia banii din contul persoanei care i-a primit și să îi pună înapoi în contul expeditorului. Dacă transferul a fost deja executat într-un IBAN valid care aparține altei persoane, recuperarea poate deveni mai complicată.
IBAN-ul greșit poate fi o problemă mult mai mare
Există și situația în care IBAN-ul introdus greșit nu corespunde niciunui cont valid. În acest caz, plata poate fi respinsă, iar suma poate reveni în cont, în funcție de circuitul și tipul transferului.
Problema apare atunci când IBAN-ul greșit este totuși valid și aparține unei alte persoane. Tocmai de aceea, sistemele moderne de verificare a beneficiarului sunt importante: pot atrage atenția asupra nepotrivirii înainte ca banii să plece.
Regula simplă pentru utilizator este să verifice de fiecare dată două informații înainte de confirmare: IBAN-ul și numele beneficiarului. Dacă numele conține o mică eroare, dar IBAN-ul este cel corect, nu înseamnă automat că banii s-au pierdut. Dacă însă IBAN-ul este greșit, banca trebuie contactată cât mai repede.