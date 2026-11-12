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5 produse de Super Weekend Lidl: Ce poți să pui în coș cu reduceri de până la 42%

5 produse de Super Weekend Lidl: Ce poți să pui în coș cu reduceri de până la 42%
Super Weekend la Lidl
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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În weekendul 14–15 noiembrie, Lidl aduce reduceri de până la 42% la produse pentru întreaga familie. Am selectat 5 dintre produsele din oferta acestui final de săptămână, de la ingrediente pentru mesele de acasă până la articole utile în gospodărie, pe care le poți pune în coș la prețuri foarte avantajoase.

Pentru micul dejun sau o gustare rapidă, Lidl aduce avocado, la 3,49 lei bucata, cu 30% reducere. Poate fi servit pe pâine prăjită, alături de ouă sau inclus într-o salată proaspătă.

Cei care au poftă de pizza făcută acasă găsesc în magazinele Lidl două ingrediente care se completează firesc: Mozzarella Milbona pentru pizza, 400 g, la 9,99 lei, cu 42% reducere, și Roșii pasate Baresa, 500 g, la 2,39 lei, cu 31% reducere. Ambele pot fi folosite și pentru paste sau preparate gratinate.

Pentru felul principal, oferta Lidl include carne proaspătă de calitate, la un preț foarte mic: cotlet de porc fără os, feliat, 400 g, la 9,99 lei, cu 29% reducere. Poate fi pregătit la tigaie, la cuptor sau pe grill și servit alături de legume, cartofi ori salată.

Selecția este completată de un produs pentru casă: detergentul lichid Dero, 2 în 1, lavandă, la 5 litri, pentru 111 spălări, disponibil la 59,89 lei.

Cu produse pentru masă și gospodărie, reduceri de până la 42% și o ofertă disponibilă timp de două zile, Super Weekend este încă o ocazie de a cumpăra la un raport calitate-preț excelent în magazinele Lidl.

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