5 produse de Super Weekend Lidl: Ce poți să pui în coș cu reduceri de până la 42%

Cei care au poftă de pizza făcută acasă găsesc în magazinele Lidl două ingrediente care se completează firesc: Mozzarella Milbona pentru pizza, 400 g, la 9,99 lei, cu 42% reducere, și Roșii pasate Baresa, 500 g, la 2,39 lei, cu 31% reducere. Ambele pot fi folosite și pentru paste sau preparate gratinate.

Pentru felul principal, oferta Lidl include carne proaspătă de calitate, la un preț foarte mic: cotlet de porc fără os, feliat, 400 g, la 9,99 lei, cu 29% reducere. Poate fi pregătit la tigaie, la cuptor sau pe grill și servit alături de legume, cartofi ori salată.

Selecția este completată de un produs pentru casă: detergentul lichid Dero, 2 în 1, lavandă, la 5 litri, pentru 111 spălări, disponibil la 59,89 lei.

Cu produse pentru masă și gospodărie, reduceri de până la 42% și o ofertă disponibilă timp de două zile, Super Weekend este încă o ocazie de a cumpăra la un raport calitate-preț excelent în magazinele Lidl.

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