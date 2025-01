Un bărbat susține că Tesla i-a salvat viața în incendiul din Los Angeles: Funcția secretă care l-a scos din infern

Un proprietar de Tesla Model Y din Los Angeles susține că o funcție avansată a vehiculului său i-a salvat viața în timpul incendiului devastator Palisades Fire, care a mistuit peste 19.000 de acri și a forțat mii de locuitori să împreuneze calea evacuării. Josef, cunoscut pe platforma X (fostul Twitter) sub numele de utilizator @JosefInvesting, a declarat că „Bioweapon Defense Mode”, o funcție mai puțin cunoscută a Tesla, a fost esențială pentru supraviețuirea sa.

Această opțiune utilizează un sistem avansat de filtrare a aerului HEPA, capabil să blocheze 99,97% dintre particulele nocive, inclusiv fumul și bacteriile. Practic, sistemul creează o presiune pozitivă în interiorul vehiculului, menținând aerul curat și protejând pasagerii de factorii externi periculoși. Introducă inițial pe Model X, această funcție a devenit standard în modelele S și Y, confirmând utilitatea sa în situații de urgență.

Pe lângă filtrarea aerului, Josef a activat și modul de conducere autonomă Full Self-Driving “hurry mode”, care l-a ajutat să navigheze rapid spre o zonă sigură. Din păcate, ulterior, acesta a confirmat că apartamentul său a fost distrus de flăcări.

When biodefense mode actually comes in handy for the Palisades Fire in LA. This Tesla is literally saving my life. Never buying another brand ever again. #palisadesfire #tesla pic.twitter.com/UxxFLhzQvH

— Josef (@JosefInvesting) January 8, 2025