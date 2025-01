S-a întors în România după 10 ani să dea lovitura cu o afacere apropiată de sufletul său. Vanda își făcuse viața la Lyon, în Franța

România devine tot mai atrăgătoare pentru românii din Diaspora, care se întorc acasă după ani de muncă în străinătate. Printre aceștia se numără și Vanda, o tânără care a locuit timp de un deceniu în Franța, unde și-a construit o carieră în marketing și și-a creat o viață la Lyon. După ani de experiență și oportunități, Vanda a decis să-și urmeze visul artistic, revenind în România pentru a transforma o pasiune din copilărie – fotografia – într-o afacere de succes.

De la Lyon la București: cum pasiunea devine carieră

Vanda a ajuns în Franța datorită studiilor. După ce a obținut burse pentru Facultatea de Științe Politice și Sociale din Lyon, tânăra a rămas să lucreze în acest oraș, pe care îl numește „a doua sa casă”. Acolo, și-a început cariera în marketing, ajungând să coordoneze echipe internaționale și să organizeze evenimente corporate și artistice. Deși și-a construit un parcurs profesional solid, Vanda simțea că își dorește mai mult.

„Mi-am descoperit pasiunea pentru fotografie de mică, printre cutiile cu poze vechi ale bunicii. Erau fotografii alb-negru, nimeni nu zâmbea, și asta mi-a stârnit curiozitatea. Apoi, am început să fac experimente pe cont propriu, autoportrete sau fotografii ale familiei. Am continuat cu această pasiune de-a lungul anilor, dar doar recent am decis să fac o schimbare majoră și să mă dedic complet acestui domeniu,” povestește Vanda.

Schimbarea a venit treptat. În timpul pandemiei, Vanda a început să-și perfecționeze tehnica fotografică, să documenteze emoțiile celor din jur și să participe la proiecte artistice. Această direcție i-a deschis noi perspective, inclusiv în România, unde a găsit un mediu mai primitor pentru creativitatea sa. „Românii sunt mult mai relaxați și deschiși. Este o atmosferă care mă inspiră,” spune ea.

Un picior în Franța, un picior în România

Deși Franța rămâne „acasă” pentru Vanda, România a devenit un spațiu artistic în care se regăsește. „Mă simt mai conectată la proiectele pe care le desfășor în România. În Franța, totul este foarte structurat, iar arta are un cod bine definit. În schimb, aici găsesc o libertate creativă care mă inspiră enorm,” explică tânăra.

Vanda pendulează între Lyon și București, lucrând la proiecte atât în Franța, cât și în România. În țară, a devenit fotograf oficial pentru mai multe festivaluri și a colaborat cu artiști locali. „Am ajuns să fac fotografie de concert și să lucrez cu artiști români. Este o bucurie să văd cât de deschiși sunt românii la idei noi și cât de prietenoși sunt în colaborări,” adaugă ea.

Totuși, diferențele culturale dintre cele două țări sunt evidente. „În Franța, arta este sofisticată și codificată. De exemplu, dacă lucrez cu un model, există reguli stricte de respectare a spațiului personal. În România, lucrurile sunt mai naturale, oamenii sunt mai relaxați și mai puțin formali, ceea ce aduce un farmec aparte,” povestește Vanda.

Visul unui studio foto și o expoziție specială

Cel mai mare vis al Vandei este să deschidă un studio foto în București, care să devină un spațiu dedicat artei și creativității. În paralel, pregătește o expoziție intitulată „L’âme” – „Suflet,” care va fi inaugurată la sfârșitul lunii într-un local din centrul capitalei. „Expoziția nu este doar despre fotografie, ci despre conectare. Vreau să aduc oamenii împreună, să-i scot din mediul online și să creez o experiență reală. Este despre introspecție și regăsire,” explică ea.

Proiectul marchează o etapă importantă în cariera artistică a Vandei și este o dovadă a potențialului pe care îl vede în România. „Aici am găsit o căldură și o deschidere pe care nu le-am întâlnit în alte locuri. De aceea, mă gândesc serios să revin în România și să-mi dezvolt cariera aici,” spune ea.

Românii care revin acasă: un trend în creștere

Vanda este doar unul dintre cei 190.000 de români care au revenit în țară în 2022, conform datelor Institutului Național de Statistică. Fenomenul de reîntoarcere este în creștere, pe măsură ce tot mai mulți români găsesc oportunități de dezvoltare în țară. Fie că este vorba de start-up-uri finanțate prin programe guvernamentale sau de inițiative independente, tot mai mulți oameni decid să transforme România într-un loc în care visele lor devin realitate.

Pentru Vanda, revenirea în România a fost mai mult decât o decizie profesională – a fost o redescoperire a ceea ce înseamnă să fii acasă. „Indiferent unde mă duc, România va avea mereu un loc special în sufletul meu. Aici mă simt conectată la oameni și la creațiile mele,” încheie ea. Povestea Vandei este o dovadă a faptului că, uneori, cel mai bun loc pentru a-ți construi viitorul este chiar acolo unde totul a început.