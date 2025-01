Afacerea imobiliară în care Ianis Hagi investește sute de mii de euro. Ce tip de apartamente vinde și cât costă

Ianis Hagi, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, se pregătește pentru viitor investind în afaceri imobiliare. Alături de alte nume mari din sportul românesc, fiul lui Gică Hagi și-a cumpărat mai multe apartamente într-un complex rezidențial de lux din Pipera, cu prețuri care variază între 70.000 și 550.000 de euro. Proiectul va fi finalizat în 2025 și promite să fie un punct de atracție pentru investitori și locatari.

Ianis Hagi, investitor într-un complex de lux din Pipera

La doar 26 de ani, Ianis Hagi, aflat sub contract cu Glasgow Rangers, a decis să investească o parte din câștigurile sale într-un proiect imobiliar ambițios.

Complexul rezidențial ”My Place North” din nordul Bucureștiului atrage atenția prin designul modern și facilitățile de lux. Alături de Hagi, și alte vedete ale sportului, precum Gică Popescu, Dan Petrescu, Cristina Neagu sau Mihaela Buzărnescu, sunt ambasadori ai acestui proiect.

Locuințele din complex variază de la studiouri de 70.000 de euro la penthouse-uri cu patru camere, care ajung la 550.000 de euro. Termenul de finalizare este decembrie 2025, iar proiectul promite să redefinească standardele de confort și eleganță în zonă.

Un proiect exclusivist cu facilități de top

Complexul din Pipera este gândit să ofere un stil de viață modern și confortabil. Apartamentele sunt dotate cu finisaje de calitate superioară, iar ansamblul va include zone verzi, spații de relaxare și facilități moderne.

Situat într-o zonă exclusivistă, complexul este perfect atât pentru familii, cât și pentru tinerii profesioniști. Mai mult decât atât, Ianis Hagi s-a implicat activ în promovarea proiectului, inspectând personal șantierul și declarându-se impresionat de progresul lucrărilor.

Cu un salariu săptămânal de 25.000 de euro la Rangers, Hagi își diversifică portofoliul financiar, făcând un pas important către stabilitatea economică post-carieră.

În ce afaceri mai este implicat fotbalistul lui Rangers

Pe lângă investițiile imobiliare, Ianis Hagi este asociat în două afaceri de familie. Împreună cu mama sa, Marilena Hagi, administrează firma de publicitate ”Future of the Game Company SRL”, iar alături de verișoara sa, Maria Popescu, conduce o afacere de comerț online, ”I am Eyewear SRL”.

Decizia de a investi în imobiliare vine într-un moment de maturitate financiară și personală pentru Ianis, care s-a căsătorit recent cu Elena Tănase.

Ceremonia fastuoasă a avut loc în 2024, reunind peste 750 de invitați la Palatul Știrbey. Prin astfel de inițiative, Ianis Hagi demonstrează că își planifică cu grijă viitorul, construindu-și un portofoliu diversificat și solid.