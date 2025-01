Românii care pierd 1.000 de lei din salariu din ianuarie, peste 200.000 de angajați sunt afectați. Consecințele dureroase ale noului Cod Fiscal

Eliminarea facilităților fiscale pentru industria IT, dar și pentru angajații din agricultură și construcții, a adus consecințe imediate și dureroase asupra veniturilor românilor. Cu un impact direct asupra a peste 200.000 de angajați din IT, noul Cod Fiscal din 2025 duce la scăderea salariilor nete cu sume semnificative, uneori chiar și de 1.000 de lei pe lună. Această decizie riscă să afecteze atât piața muncii, cât și economia națională.

Eliminarea facilităților fiscale și impactul asupra salariilor

Până la finalul anului 2024, angajații din IT beneficiau de scutiri de impozit pe venit pentru salariile de până la 10.000 de lei și de contribuții opționale la Pilonul II de pensii. Cu toate acestea, de la 1 ianuarie 2025, aceste facilități au fost eliminate complet, ceea ce a dus la o scădere directă a veniturilor nete ale angajaților.

De exemplu, un programator cu un salariu brut de 15.000 de lei primea anterior un salariu net de 9.884 de lei. Odată cu noile reglementări, acesta va câștiga doar 8.775 de lei, o pierdere de peste 1.100 de lei lunar. Astfel, multe companii sunt nevoite să-și regândească bugetele pentru 2025, fie prin majorări salariale pentru a compensa pierderile, fie prin restructurări și ajustări ale costurilor.

Edward Crețesu, președintele ANIS, a declarat că există riscul real ca firmele de IT să fie forțate să concedieze angajați sau să reducă bugetele alocate noilor proiecte: „Companiile trebuie să își refacă toate planurile financiare, ceea ce poate duce la restructurări neplăcute pentru piața muncii.”

Riscul de concedieri și relocarea companiilor

Decizia de eliminare a facilităților fiscale vine într-un context global complicat pentru industria IT. În ultimii ani, sute de companii mari au renunțat la mii de angajați, pe fondul unei crize economice și a concurenței crescute din partea altor țări cu costuri mai mici. În România, impactul acestor măsuri fiscale ar putea accelera relocarea firmelor IT către state cu legislații mai favorabile.

Florentin Iancu, liderul unui sindicat din IT, avertizează că măsura ar putea fi contraproductivă: „Am pierdut un avantaj competitiv important, iar relocările companiilor pot aduce pierderi economice mai mari decât beneficiile fiscale obținute pe termen scurt.”

Pe lângă presiunea economică asupra angajaților, tinerii absolvenți de facultăți IT riscă să-și găsească mai greu un loc de muncă, pe măsură ce companiile sunt mai precaute cu noile angajări. În plus, multe sarcini de bază sunt acum preluate de inteligența artificială, ceea ce limitează și mai mult oportunitățile de angajare.

Consecințele economice și sociale ale măsurii

Sectorul IT reprezintă peste 7% din produsul intern brut al României, contribuind semnificativ la creșterea economică a țării. Cu peste 45.000 de companii active pe piața locală, acest sector a oferit, până acum, salarii medii nete de aproximativ 10.000 de lei. Eliminarea facilităților fiscale riscă însă să provoace stagnare economică și reducerea competitivității acestei industrii strategice.

Tudor Ciuleanu, CEO-ul unei companii de IT, susține că anul 2025 va fi al doilea an consecutiv fără creșteri salariale majore: „Angajații din IT, obișnuiți cu majorări constante de 10-30% pe an, vor avea încă un an de stagnare sau chiar scăderi salariale.”

Pe lângă industria IT, eliminarea scutirilor fiscale afectează și angajații din construcții și agricultură, sectoare deja vulnerabile la fluctuațiile economice. În aceste condiții, companiile din toate domeniile trebuie să își regândească strategiile financiare și să găsească soluții pentru a menține locurile de muncă și competitivitatea.

Ce pot face angajații și companiile afectate?

Deși măsura fiscală este deja în vigoare, există posibilitatea ca angajații afectați să ceară clarificări și soluții de la angajatori. Companiile pot compensa pierderile salariale prin negocieri interne sau prin majorări salariale punctuale, acolo unde bugetul o permite. În același timp, sindicatele pot continua să facă presiuni asupra autorităților pentru a reevalua impactul acestor decizii asupra economiei.

În concluzie, eliminarea facilităților fiscale aduce provocări majore pentru unul dintre cele mai dinamice sectoare economice din România. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă această măsură va avea efectele economice dorite sau dacă va împinge companiile să caute soluții mai avantajoase în afara granițelor țării, conform Știrile ProTV.