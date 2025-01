Prima cursă între oameni și roboți: O competiție inedită în China

China organizează primul maraton din lume care pune față în față oameni și roboți umanoizi. Evenimentul, care va avea loc în aprilie în cadrul Beijing Economic-Technological Development Area (E-Town), promite să fie un spectacol de neegalat, reunind peste 12.000 de participanți, atât umani, cât și roboți din mai mult de 20 de companii.

Acest eveniment marchează un moment istoric în evoluția tehnologiei roboților, fiind prima competiție oficială de acest fel. Roboții înscriși trebuie să respecte reguli stricte: nu pot avea roți, trebuie să aibă o înălțime între 1,5 și 6,5 picioare (aproximativ 46 cm – 198 cm) și să prezinte o structură mecanică ce le permite mișcarea bipedă, fie prin mers, fie prin alergare.

Deși aceasta este prima cursă care îi pune pe roboți în competiție directă cu oamenii, roboții au mai avut ocazii să participe la evenimente sportive. În toamna anului trecut, robotul biped Tiangong, dezvoltat în China, a făcut furori când a participat la Beijing Yizhuang Half-Marathon. Deși nu a fost foarte rapid și a parcurs doar 100 de metri, Tiangong a primit o medalie de participare pentru efortul său.

At the Beijing Yizhuang Half #Marathon on the morning of Nov. 10, the #Beijing humanoid #robot „Tiangong” entered the racecourse and crossed the finish line alongside the runners. #funinbeijing pic.twitter.com/DQM1zjxneK

— Beijing Daily (@DailyBeijing) November 10, 2024