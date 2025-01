Echipa lui Trump anunță începutul deportărilor masive și publică imagini ireale cu oameni încărcați în avioane militare

Administrația președintelui Donald Trump a confirmat începerea unei operațiuni de deportare masivă a imigranților care au intrat ilegal în Statele Unite, marcând una dintre cele mai controversate măsuri de la revenirea acestuia la Casa Albă. Vineri dimineață, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a publicat imagini șocante care arată oameni legați și încărcați într-un avion militar al Forțelor Aeriene Americane, un C-17 Globemaster III.

Leavitt a declarat că operațiunea „este cea mai mare campanie de deportare din istorie” și a subliniat că „președintele Trump transmite un mesaj clar întregii lumi: dacă intrați ilegal în Statele Unite ale Americii, veți suporta consecințe severe”. Aceasta a postat pe platforma X imagini cu avioanele militare pregătite pentru zboruri de deportare, informează Business Insider.

Primele zboruri de deportare, cu destinația Guatemala, au avut loc peste noapte, conform unui oficial din cadrul apărării Statelor Unite. Două avioane militare C-17 au transportat sute de persoane, marcând debutul unei campanii despre care administrația Trump susține că va continua în următoarele luni.

Aceasta nu este doar o măsură simbolică. Președintele Donald Trump a mobilizat armata pentru a sprijini deportările, o decizie care a stârnit controverse între liderii politici și organizațiile pentru drepturile omului. „Operațiunea este menite să protejeze suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea Statelor Unite”, a declarat un oficial al apărării.

Migrants seen lining up to board deportation flights as Trump promises ‘severe consequences’ for those entering US illegally https://t.co/3Eb6aPx6Bh pic.twitter.com/10lM6ZOCQC

— New York Post (@nypost) January 24, 2025