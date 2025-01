Biden i-a lăsat o scrisoare lui Donald Trump în Biroul Oval. Ce i-a scris

Joe Biden i-a lăsat o scrisoare personală lui Donald Trump în Biroul Oval, respectând tradiția americană conform căreia președinții în funcție le scriu succesorilor mesaje de rămas bun. Conținutul acesteia a fost dezvăluit recent și a generat reacții pe rețelele sociale. Iată ce mesaj inspirațional i-a transmis Biden lui Trump.

Scrisoarea lăsată de Joe Biden lui Donald Trump în Biroul Oval a fost descoperită în sertarul biroului prezidențial marți, 21 ianuarie, într-un moment filmat și devenit viral pe rețelele sociale.

Tradiția scrisorilor de rămas bun a fost inaugurată în 1989 de Ronald Reagan și a fost respectată de fiecare președinte american de atunci.

Deși Trump a fost surprins în timp ce găsea scrisoarea, conținutul acesteia nu a fost inițial dezvăluit. Ulterior, reporterul Fox News Peter Doocy a publicat textul complet pe platforma X.

Joe Biden a început scrisoarea într-o notă cordială, adresându-se lui Trump cu ”Dragă președinte Trump” și urându-i acestuia și familiei sale ”toate cele bune” în următorii patru ani. Mesajul, plin de respect și speranță, face referire la importanța președinției și la așteptările poporului american.

Scrisoarea se încheie cu o binecuvântare pentru Trump și pentru viitorul Statelor Unite: ”Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă călăuzească aşa cum a binecuvântat şi a călăuzit iubita noastră ţară încă de la fondarea ei”. Scrisoarea este semnată ”Joe Biden” şi datată 20 ianuarie 2025.

Doocy asks Trump if Biden left a letter for him. Trump looks in the drawer and finds a letter. pic.twitter.com/2kTk2nZBRT

— Acyn (@Acyn) January 21, 2025