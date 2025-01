Bang & Olufsen a premiat designerii români de interior în cadrul competiției ”Dare to design!”. Cum au integrat soluțiile audio B&O cu instrumente tradiționale românești

Competiția „Dare to design!”, organizată de Bang & Olufsen în parteneriat cu comunitatea de design interior Oh, DA!, a celebrat creativitatea și inovația designerilor români, demonstrând cum tradiția și tehnologia de lux pot coexista armonios. A doua ediție a acestui concurs a evidențiat talentul participanților care au reușit să creeze proiecte ce îmbină soluții audio de înaltă tehnologie cu elemente tradiționale românești.

Provocarea creativă: tehnologie și tradiție

Concursul a debutat în octombrie 2024, provocând designerii să creeze randări 3D ale unor amenajări de living care să integreze un produs Bang & Olufsen și un instrument muzical românesc. Proiectele trebuiau să respecte unul dintre stilurile propuse – minimalist, japandi, rustic sau neoclasic – și să aducă un echilibru între estetică și funcționalitate.

Din cele 68 de proiecte înscrise, juriul, format din specialiști în design interior și reprezentanți ai Bang & Olufsen, a selectat opt finaliști. Marele câștigător al competiției, Paul Tătar, designer de interior și artist 3D din Cluj-Napoca, a realizat o amenajare minimalistă care „reprezintă o punte între trecut și viitor”. „Am vrut să creez un spațiu care să fie funcțional, dar care să inspire prin simplitate. Produsul Bang & Olufsen se îmbină perfect cu elementele tradiționale, iar asta subliniază ideea că tehnologia poate completa cultura, nu să o înlocuiască”, a declarat Tătar.

Locurile doi și trei au fost ocupate de Anca Fetcu, care a reinterpretat motivele românești într-un cadru modern, și echipa formată din Mihaela Șerban și Dan Daraban, care au creat un proiect ce combină designul sculptural cu funcționalitatea avansată. „Ideea noastră a fost să folosim echipamentele Bang & Olufsen ca piese centrale care să scoată în evidență tradițiile, dar și să demonstreze că inovația poate coexista cu rădăcinile culturale”, a explicat Dan Daraban.

Impact internațional și recunoaștere

Succesul competiției din România a determinat alte cinci țări europene să preia acest format, transformând „Dare to design!” într-un proiect regional. Ileana Răducanu, co-fondator Oh, DA!, a remarcat: „Este uimitor cum o idee născută aici, în România, poate avea un impact internațional. Designul are această putere magică de a uni oameni și culturi în jurul frumosului și al inovației.”

Gabriel Grădinaru, Brand Manager ASBIS România, a evidențiat importanța acestei inițiative: „Bang & Olufsen a inspirat generații întregi prin excelența tehnologică și designul iconic. Prin acest proiect, ne dorim să inspirăm și să susținem designerii de interior români, oferindu-le o platformă pentru a-și demonstra talentul.”

Seara de premiere: o celebrare a sunetului și designului

Ceremonia de premiere, organizată la showroom-ul Bang & Olufsen din București, a fost un eveniment deosebit, completat de un moment muzical susținut de Nicu Alifantis. Invitații au avut ocazia să admire în premieră în România sistemul audio de colecție Beosystem 72-23 Nordic Dawn, o capodoperă tehnologică care combină pickup-ul Beogram 4000c recondiționat cu boxele Beolab 28.

„Să lucrezi cu un brand precum Bang & Olufsen este o oportunitate rară. Faptul că putem integra aceste produse în contexte tradiționale românești arată cât de bine se completează modernitatea cu patrimoniul cultural”, a spus Anca Fetcu.

Viitorul competiției „Dare to design!”

Bang & Olufsen și Oh, DA! își propun să continue acest proiect, care nu doar că evidențiază talentul românesc, dar oferă o perspectivă nouă asupra modului în care tehnologia poate deveni parte integrantă a artei și culturii. „Designul și inovația trebuie să meargă mână în mână, iar competiții precum aceasta creează o platformă unde creativitatea poate înflori”, a concluzionat Gabriel Grădinaru.

Astfel, „Dare to design!” demonstrează că granițele dintre tehnologie și tradiție pot fi estompate, rezultând creații unice care îmbină trecutul, prezentul și viitorul într-un mod armonios.