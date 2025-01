Angajări în IT: Google, Amazon și Microsoft recrutează în România

Începutul anului 2025 vine cu vești bune pentru românii interesați de o carieră în domeniul IT. Trei giganți tehnologici – Google, Amazon și Microsoft – au anunțat noi oportunități de angajare în România. Posturile disponibile variază de la poziții tehnice avansate până la roluri de management, multe dintre acestea oferind flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a lucra remote.

Microsoft: posturi pentru profesioniștii în tehnologie

Microsoft România oferă zece locuri de muncă în sediul din București, multe dintre acestea fiind remote sau hibride. Printre posturile disponibile se numără:

Support Engineer Cybersecurity – rol esențial în protejarea infrastructurii digitale a clienților.

– rol esențial în protejarea infrastructurii digitale a clienților. Senior Software Engineering Manager pentru Azure – poziție de leadership în dezvoltarea și optimizarea platformei cloud.

– poziție de leadership în dezvoltarea și optimizarea platformei cloud. Software Engineer – acest post, complet remote, presupune colaborarea cu echipe de Data Scientists, Program Managers și DevOps Engineers.

Pentru poziția de software engineer, candidații trebuie să dețină o diplomă de licență în informatică sau un domeniu tehnic similar și să aibă experiență în programare folosind limbaje precum C, C++, C#, Java, JavaScript sau Python. Acest post oferă oportunități de dezvoltare profesională și interacțiune cu proiecte internaționale, contribuind la soluții tehnologice de impact global.

Amazon: peste 60 de posturi vacante în Iași, București și Timișoara

Gigantul Amazon are peste 60 de poziții deschise pentru reprezentanțele sale din România, în orașe precum Iași, București și Timișoara. Printre joburile disponibile se numără:

Account Manager – Senior Brand Specialist – gestionarea relațiilor cu clienții și optimizarea strategiilor de vânzări.

– gestionarea relațiilor cu clienții și optimizarea strategiilor de vânzări. Quality Analyst – rol cheie în asigurarea calității produselor și proceselor companiei.

– rol cheie în asigurarea calității produselor și proceselor companiei. Senior Software Development Engineer – poziție tehnică avansată ce presupune dezvoltarea soluțiilor software inovatoare.

Deși Amazon extinde recrutările, compania a trecut și printr-o restructurare semnificativă în 2024, închizând un departament de gestionare a datelor din România. Aproximativ 400 de angajați din domeniul Machine Learning au fost afectați, marcând un moment dificil pentru gigantul tehnologic.

Google: posturi de top în centrul R&D din București

O altă companie de renume care recrutează în România este Google. După preluarea Fitbit, Google a integrat cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare al producătorului de wearables din afara SUA în București.

Printre posturile disponibile se numără:

Technical Program Manager pentru Pixel Watch și Fitbit Device Software – coordonarea dezvoltării și implementării tehnologiilor avansate pentru dispozitivele purtabile.

– coordonarea dezvoltării și implementării tehnologiilor avansate pentru dispozitivele purtabile. Software Engineer – rol axat pe crearea de soluții inovatoare pentru software-ul Fitbit și Pixel Watch.

Aceste poziții reprezintă o oportunitate pentru profesioniștii care doresc să contribuie la dezvoltarea unor produse utilizate de milioane de oameni din întreaga lume.

Oportunități și provocări pentru piața IT din România

Angajările anunțate de Google, Amazon și Microsoft subliniază potențialul pieței IT din România. Cu toate acestea, competiția pentru aceste posturi este acerbă, fiind necesare calificări avansate și experiență în domeniul tehnologiei.

România continuă să fie un punct de atracție pentru giganții din IT datorită talentului local, dar și costurilor competitive. Totuși, restructurările recente, precum cele de la Amazon, evidențiază și riscurile asociate cu dependența de marile corporații.