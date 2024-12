Xreal lansează ochelarii One Series AR: Contectivitate extinsă și experiență cinematică

Xreal a făcut un nou pas important în domeniul realității augmentate prin lansarea One Series AR, ochelari care aduc o serie de îmbunătățiri majore. Cu o conectivitate extinsă prin USB-C și caracteristici avansate precum afișaj cinematic și sunet de înaltă calitate furnizat de Bose, noile modele își propun să redefinească utilizarea ochelarilor AR.

Conectivitate universală și tehnologie avansată

Una dintre cele mai notabile inovații aduse de seria Xreal One este compatibilitatea largă. Noii ochelari AR pot fi conectați la o varietate de dispozitive, inclusiv iPhone, Android, Steam Deck, PC-uri, MacBook-uri și orice dispozitiv cu ieșire video prin USB-C. Această schimbare elimină necesitatea unui adaptor extern precum Xreal Beam, utilizat de modelele anterioare, integrând capabilitățile spațiale direct în ochelari.

Secretul acestei performanțe se află în cipul X1, o soluție personalizată care reduce latența de la mișcare la foton (M2P) la doar ~3ms, la o rată de refresh de 120Hz. Aceasta garantează o experiență fluidă și o integrare perfectă cu mișcările utilizatorului.

Pe lângă conectivitatea extinsă, ochelarii oferă un afișaj 1080p Full HD pentru fiecare ochi, cu o tehnologie optică avansată. Modelul Xreal One utilizează un design optic tip birdbath, oferind un câmp vizual de 50 de grade și o suprafață de afișare cu 20,7% mai mare decât seria anterioară, Air 2. Versiunea premium, Xreal One Pro, este primul set de ochelari AR care folosește un design cu lentile prismatice plate, extinzând câmpul vizual la 57 de grade.

Performanță audio de top și design rafinat

Pe lângă caracteristicile vizuale, Xreal One Series oferă o experiență audio remarcabilă prin colaborarea cu Bose. Sunetul este fin reglat pentru a asigura o imersiune completă, fie că utilizatorii urmăresc conținut cinematic, explorează aplicații AR sau ascultă muzică.

Din punct de vedere al designului, ochelarii rămân relativ mari, în linie cu tendințele actuale din industrie, dar compania a reușit să reducă semnificativ grosimea opticii. Lentilele birdbath ale modelului standard au un plan de doar 11 mm, cu 40,9% mai subțire decât optica tradițională.

Prețurile pentru modelele din seria One sunt competitive: Xreal One costă 499 USD (549 EUR), iar versiunea Pro este disponibilă pentru 599 USD (649 EUR). Precomenzile sunt deja deschise pe site-ul Xreal, iar livrările vor începe la jumătatea lunii decembrie pentru modelul One și la începutul anului viitor pentru One Pro.

Un pas înainte pentru realitatea augmentată

Prin lansarea seriei Xreal One, compania demonstrează că este capabilă să răspundă provocărilor industriei AR, oferind o soluție mai accesibilă și mai flexibilă pentru utilizatorii obișnuiți și pasionații de tehnologie. Conectivitatea extinsă, performanța îmbunătățită și designul optimizat transformă noii ochelari într-o alegere ideală pentru cei care doresc să experimenteze viitorul realității augmentate.

Cu prețuri competitive și caracteristici avansate, Xreal One Series AR promite să fie un punct de referință pentru inovațiile viitoare din domeniu. Dacă ești pasionat de tehnologie și AR, seria One este o oportunitate de neratat.